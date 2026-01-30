Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Câu đố làm khó 99,99% người: Chim gì không bao giờ biết từ chối?

30-01-2026 - 08:16 AM | Sống

Chỉ cần để ý một chút, bạn sẽ nhận ra đáp án.

Nếu bạn từng thử giải một câu đố mẹo tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại khiến não phải hoạt động hết công suất, thì đó chính là lúc trí thông minh đang được "tập thể dục". Việc thường xuyên giải đố mang lại khá nhiều lợi ích, từ rèn luyện tư duy logic, khả năng liên tưởng ngôn ngữ cho đến việc giải tỏa căng thẳng sau những giờ làm việc mệt mỏi.

Đặc biệt, những câu đố chơi chữ bằng tiếng Việt còn giúp chúng ta nhận ra rằng ngôn ngữ quen thuộc hằng ngày lại ẩn chứa vô vàn điều thú vị. Và nếu muốn thử test nhẹ IQ của mình, bạn có thể bắt đầu với một câu hỏi nghe qua tưởng ngớ ngẩn nhưng lại cực kỳ duyên dáng sau đây: "Chim gì không bao giờ biết từ chối?".

Ngay khi nghe câu hỏi này, nhiều người sẽ bật cười vì cảm giác vô lý. Chim thì liên quan gì đến chuyện đồng ý hay từ chối. Một số người bắt đầu suy nghĩ theo hướng sinh học, đoán xem loài chim nào hiền lành, loài nào sống theo bầy đàn hay loài nào không có tập tính phản kháng. Tuy nhiên, càng nghĩ theo hướng đó lại càng đi xa khỏi đáp án. Câu đố này không yêu cầu kiến thức khoa học, cũng không cần tra cứu sách vở. Điều quan trọng nhất là sự tinh ý và khả năng cảm nhận tiếng Việt theo một cách thật mềm mại.

Liệu bạn có được 10 điểm cho câu đố này?

Chỉ cần để ý một chút, bạn sẽ nhận ra đáp án nằm ngay trong chính cái tên của loài chim. Đây là kiểu chơi chữ rất đặc trưng của tiếng Việt, nghe thì tưởng vô lý nhưng khi hiểu ra lại thấy hợp lý đến mức không thể phản bác. Chính vì vậy, câu đố này không chỉ khiến trẻ nhỏ thích thú mà người lớn cũng phải gật gù khen hay. Nó tạo ra khoảnh khắc bất ngờ, khi người nghe chợt nhận ra mình đã bỏ qua một chi tiết rất quen thuộc.

Và đáp án chính là chim ưng.

Chim ưng là 1 loài chim vô cùng đặc biệt. (Ảnh: ITN)

Lý do đơn giản đến bất ngờ vì chữ "ưng" trong tiếng Việt mang nghĩa đồng ý, chấp nhận. Đã "ưng" thì làm sao mà từ chối được. Một đáp án ngắn gọn nhưng đủ khiến người nghe bật cười vì quá duyên. Đây cũng là lý do vì sao câu đố này rất dễ lan truyền, chỉ cần đem ra hỏi bạn bè là đã đủ tạo nên một cuộc trò chuyện rôm rả.

Không chỉ thú vị ở mặt ngôn ngữ, chim ưng ngoài đời thực cũng là một loài rất đặc biệt. Đây là loài chim săn mồi hoạt động ban ngày, thuộc họ Ưng với hơn 250 loài khác nhau. Thức ăn của chúng khá đa dạng, từ côn trùng cho tới các loài thú có kích thước trung bình. Một số loài còn ăn xác chết hoặc chỉ ăn một lượng nhỏ hoa quả. Trong họ này có nhiều loài quen thuộc như đại bàng, diều hâu, diều mướp hay kền kền. Vừa mạnh mẽ trong tự nhiên, vừa duyên dáng trong tiếng Việt, chim ưng quả thật là một đáp án khiến ai cũng phải gật đầu đồng ý.

Chỉ 1% người thông minh nhất mới trả lời đúng câu đố này!

