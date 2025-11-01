Cầu đường nghìn tỷ nối TPHCM với Tây Ninh thông xe chưa lâu đã 2 lần 'chắp vá'
Cầu đường nối TPHCM với Tây Ninh chính thức thông xe cuối tháng 12/2022, song chỉ nửa năm sau (giữa năm 2023), công trình xuống cấp, xuất hiện “sống trâu”, “ổ gà”. Từ khi được chắp vá, đến nay lại xuất hiện “ổ gà” gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Dự án đường và cầu này do Ban Quản lý dự án Đầu tư - Xây dựng Bình Dương làm chủ đầu tư. Đơn vị trúng thầu thi công là liên doanh Công ty Cổ phần Đại Thiên Trường và Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492. Hiện nay, các đơn vị, địa phương liên quan đã tiến hành khảo sát thực tế, khắc phục những điểm đường hư hỏng.
