Cầu hơn 120 năm tuổi ở TPHCM xuống cấp thế nào?

Theo UBND TPHCM, cầu Tân Thuận 1 dài 241m, kết cấu chính bằng thép, nhiều hạng mục đã bị rỉ sét, có nguy cơ gây rủi ro về giao thông, buộc phải hạn chế tải trọng để đảm bảo an toàn. Cầu Tân Thuận 2, được xây dựng và đưa vào hoạt động từ năm 2005, hiện nay cũng thường xuyên trong tình trạng quá tải. Do đó, việc đầu tư xây mới cầu Tân Thuận 1, mở rộng cầu Tân Thuận 2 là yêu cầu cấp thiết nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, bảo đảm kết nối giao thông khu vực phía Nam.