Cầu hơn 120 năm tuổi ở TPHCM xuống cấp thế nào?
Với hơn 120 năm tuổi, cầu Tân Thuận 1 bắc qua kênh Tẻ là chứng nhân của nhiều giai đoạn phát triển Sài Gòn - TPHCM nay đang xuống cấp. Cầu sẽ được xây mới cùng với việc thực hiện dự án chỉnh trang khu Bến Nhà Rồng - Khánh Hội vừa được khởi công đầu tháng 7 vừa qua.
Cầu Tân Thuận 1 bắc qua kênh Tẻ, nối phường Tân Thuận (quận 7 cũ) và phường Khánh Hội (quận 4 cũ). Cầu được người Pháp xây dựng từ năm 1905 và là một trong những cây cầu lâu đời nhất còn tồn tại ở TPHCM.
Sau hơn 120 năm khai thác, nhiều hạng mục của cầu đã xuống cấp, kết cấu thép xuất hiện tình trạng rỉ sét, khiến công trình phải hạn chế tải trọng và chiều cao phương tiện nhằm bảo đảm an toàn giao thông.
Hiện cầu Tân Thuận 1 chỉ phục vụ phương tiện lưu thông theo một chiều từ khu vực phía Nam vào trung tâm thành phố, trong khi cầu Tân Thuận 2 đảm nhận chiều ngược lại để giảm áp lực giao thông.
Mỗi ngày, hàng chục nghìn lượt phương tiện đi qua cặp cầu Tân Thuận. Lưu lượng ngày càng lớn khiến cả hai cây cầu thường xuyên trong tình trạng quá tải.
Cận cảnh dạ cầu Tân Thuận 1.
Theo UBND TPHCM, cầu Tân Thuận 1 dài 241m, kết cấu chính bằng thép, nhiều hạng mục đã bị rỉ sét, có nguy cơ gây rủi ro về giao thông, buộc phải hạn chế tải trọng để đảm bảo an toàn. Cầu Tân Thuận 2, được xây dựng và đưa vào hoạt động từ năm 2005, hiện nay cũng thường xuyên trong tình trạng quá tải. Do đó, việc đầu tư xây mới cầu Tân Thuận 1, mở rộng cầu Tân Thuận 2 là yêu cầu cấp thiết nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, bảo đảm kết nối giao thông khu vực phía Nam.
Đầu tháng 7/2026, TPHCM khởi công dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng. Bên cạnh việc hình thành không gian công cộng ven sông, dự án còn nâng cấp hạ tầng giao thông trên trục đường Nguyễn Tất Thành, bao gồm xây dựng mới cầu Tân Thuận 1 và mở rộng, nâng cấp cầu Tân Thuận 2.
Hạng mục nâng cấp hạ tầng giao thông là dự án thành phần 3, có tổng mức đầu tư khoảng 5.579 tỷ đồng. Công trình bao gồm mở rộng đường Nguyễn Tất Thành, xây mới cầu Tân Thuận 1 và mở rộng cầu Tân Thuận 2.
Theo UBND TPHCM, dọc theo Bến Nhà Rồng - Khánh Hội là đường Nguyễn Tất Thành, con đường huyết mạch nối liền khu vực trung tâm thành phố với khu vực phía Nam với lưu lượng giao thông rất lớn cả ngày và đêm.
UBND TPHCM cho biết, việc triển khai đồng thời các hạng mục giao thông với công viên văn hóa sẽ giúp thống nhất quản lý đầu tư, thuận lợi trong giải phóng mặt bằng, giảm chi phí và rút ngắn thời gian thi công.
UBND TPHCM cũng cho rằng hai hạng mục cải tạo Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và nâng cấp trục đường Nguyễn Tất Thành có mối quan hệ gắn bó mật thiết, tác động bổ trợ cho nhau, nên cần được đầu tư đồng thời bởi cùng một nhà đầu tư để tối ưu hóa chi phí và nâng cao hiệu quả kinh tế, xã hội.
Đường Nguyễn Tất Thành sẽ được mở rộng từ 8 đến 10 làn xe; cầu Tân Thuận 1 sẽ được xây mới với quy mô 6 làn xe và cầu Tân Thuận 2 sẽ được mở rộng lên 8 làn xe.
Theo
Tiền Phong
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