Thành phố giàu nhất VN vừa chứng kiến một kỷ lục gần 10 tỷ USD, riêng Vingroup trực tiếp làm 3 dự án lớn

Phối cảnh Dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu. Ảnh: VIC

Sáng nay (1/7), UBND TP HCM tổ chức lễ khởi công đồng loạt 8 công trình, dự án trọng điểm tại khu vực Bến Nhà Rồng - Khánh Hội, nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).

Tổng vốn đầu tư của 8 dự án này là hơn 253.033 tỷ đồng, tương đương với khoảng 9,6 tỷ USD, được huy động từ nguồn vốn đầu tư công, hợp tác công tư (PPP) và vốn doanh nghiệp.

Các dự án được khởi công dịp này bao gồm: Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và Cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng; cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành; đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu; cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ (giai đoạn 1); cầu đường Bình Tiên; cao tốc TP HCM - Mộc Bài (giai đoạn 1); nút giao kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác; nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với Quốc lộ 50.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Hoàng Nguyên Dinh phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Cổng TTĐT TP HCM

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Hoàng Nguyên Dinh nhấn mạnh, 8 dự án được khởi công là những mắt xích chiến lược trong tổng thể phát triển hạ tầng, từ đó tạo nền tảng để thành phố bứt phá và phát triển bền vững.

Trong đó, với dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và Cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng (có quy mô khoảng 73,3 ha, tổng vốn đầu tư 29.317 tỷ đồng), Phó Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh, đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt khi được triển khai ngay tại nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước cách đây 115 năm.

Khi hoàn thành, công trình này sẽ trở thành không gian văn hóa, lịch sử và du lịch quy mô lớn. Đồng thời, công trình góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn giao thông, kiến tạo hệ thống hạ tầng ven sông hiện đại, kết nối hài hòa giữa quá khứ, hiện tại và tương lai.

Phối cảnh dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và Cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng. Ảnh: Cổng TTĐT TP HCM

Ngoài ra, các dự án cao tốc Hồ Tràm - Long Thành, đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, cầu đường Bình Tiên cùng các nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ góp phần giải quyết các điểm nghẽn giao thông, mở rộng không gian phát triển về phía biển, tăng cường liên kết vùng với khu vực kinh tế trọng điểm phía nam và Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Dự án cao tốc TP HCM - Mộc Bài sẽ hình thành trục kết nối chiến lược theo hướng Tây Bắc, tăng cường kết nối với các nước ASEAN qua đường bộ.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP HCM Hoàng Nguyên Dinh, cùng với các dự án hạ tầng trọng điểm, 4 dự án nhà ở xã hội đã được khởi công trong tháng 6/2026, thể hiện quyết tâm của thành phố trong phát triển hạ tầng đồng bộ gắn với nâng cao chất lượng an sinh xã hội, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.

Vingroup đồng loạt khởi công 3 dự án trọng điểm của TP HCM

Phối cảnh Dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu. Ảnh: VIC

Trong số 8 dự án trên, Tập đoàn Vingroup và các công ty trong hệ sinh thái đồng loạt triển khai 3 công trình hạ tầng, bao gồm: Dự án đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ - Vũng Tàu; Nút giao kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành và đường Rừng Sác (Cần Giờ); Nút giao kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với quốc lộ 50.

Đây đều là những dự án trọng điểm, có vai trò thúc đẩy kinh tế thành phố phát triển toàn diện – bền vững, tạo động lực tăng trưởng mới cho khu vực phía Nam.

Cụ thể, dự án xây dựng đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ - Vũng Tàu là công trình hạ tầng giao thông có tính đột phá. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên TP HCM và Vũng Tàu được kết nối trên một trục giao thông trực tiếp, rút ngắn hành trình di chuyển Cần Giờ - Vũng Tàu xuống chỉ còn khoảng 10 phút, từ đó mở ra không gian phát triển hướng biển và thúc đẩy kinh tế biển, du lịch, logistics cho cả khu vực.

Dự án này có tổng chiều dài khoảng 14,06 km. Điểm đầu tuyến tại đại lộ Cần Thạnh – Long Hòa, thuộc siêu đô thị Vinhomes Green Paradise, xã Cần Giờ; trong khi điểm cuối tại nút giao với đường 30 Tháng 4, phường Vũng Tàu, phường Rạch Dừa, phường Tam Thắng.

Theo Vingroup, toàn tuyến được quy hoạch 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80km/h, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 93.000 tỷ đồng. Đặc biệt, công trình này có hơn 8 km cầu vượt biển và 3,85 km hầm vượt biển, tạo thành hệ thống đường và hầm vượt biển đầu tiên và lớn nhất Việt Nam.

Ngoài kỷ lục về đường vượt biển, dự án xây dựng đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ - Vũng Tàu còn được thiết kế ấn tượng, với khu vực cửa hầm hai đầu cầu mô phỏng hai đóa sen khổng lồ, kiêu hãnh vươn lên từ đại dương. Đây chính là nơi bố trí các trạm dừng nghỉ sinh thái với hệ thống trạm sạc, bãi để xe, khu ẩm thực, nhà dịch vụ, không gian cảnh quan đường dạo hiện đại.

Dự kiến, sau 3 năm, kể từ ngày được bàn giao mặt bằng và đủ điều kiện khởi công, công trình này sẽ đi vào hoạt động và trở thành công trình “biểu tượng trên biển” của TP HCM trong giai đoạn mới, cũng như là điểm du lịch độc đáo thu hút du khách Việt Nam và thế giới.

Điểm khởi đầu của tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu là siêu đô thị biển Vinhomes Green Paradise, cộng hưởng lợi thế sẵn có tạo nên tâm điểm tăng trưởng cho trục phát triển kinh tế biển phía Nam trong tương lai.

Bên cạnh đó, hai công trình tiếp theo là nút giao kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác (xã Cần Giờ) và nút giao kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với Quốc lộ 50 được thi công bởi liên danh tổng thầu EPC, với sự tham gia của CTCP Đầu tư và Xây dựng SGC, thành viên hệ sinh thái Vingroup.

Sau khi hoàn thành, các công trình này sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới kết nối trên hành lang cao tốc Bến Lức - Long Thành, qua đó tăng cường khả năng lưu thông liên vùng, rút ngắn thời gian di chuyển đến Cần Giờ và các khu vực phía Nam của thành phố.