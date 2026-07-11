Loạt dự án hạ tầng nghìn tỷ tăng tốc, đâu là những tọa độ sẽ thiết lập mặt bằng giá mới tại Nam TP.HCM?

Ba động lực hạ tầng đồng loạt tăng tốc, tái định vị giá trị khu Nam

Chưa bao giờ, thị trường khu Nam TP. Hồ Chí Minh chứng kiến "làn sóng" dịch chuyển hạ tầng mạnh mẽ như hiện tại.

Ở trục đường bộ, Vành đai 3 đã hoàn thành gần 80%, hướng tới thông xe cuối năm 2026. Cầu Nguyễn Khoái khi hoàn thành sẽ rút ngắn hành trình từ khu Nam về trung tâm TP.HCM còn khoảng 10-15 phút, đồng thời cầu Thủ Thiêm 4 mở kết nối trực tiếp từ khu Nam sang khu đô thị Thủ Thiêm chỉ trong 5 phút. Trong khi đó, cầu Phú Mỹ 2 (động thổ tháng 1/26) và cầu Cần Giờ (khởi công tháng 6/26) mở thêm hai hướng kết nối chiến lược tới Thành phố Đồng Nai, sân bay Quốc tế Long Thành và biển Cần Giờ, đưa khu Nam từ điểm cuối đô thị thành trung tâm giao thương mới của TP.HCM.

Ảnh phối cảnh Cầu Phú Mỹ 2 rút ngắn quãng đường di chuyển từ Quận 7 (cũ) đến sân bay Quốc tế Long Thành chỉ còn 30 phút thay vì 1 giờ.

Ở đường sắt đô thị, các tuyến số 4, số 7 và tuyến Bến Thành - Cần Giờ (đi qua Quận 7 cũ) sẽ tạo thành cụm hạ tầng giao thông công cộng quy mô lớn, tạo nền tảng phát triển đô thị TOD và cũng là đòn bẩy gia tăng giá trị bất động sản khu vực Nam.

Mảnh ghép cuối cùng là hàng không. Sân bay quốc tế Long Thành giai đoạn 1 dự kiến khai thác cuối năm 2026 với công suất 25 triệu hành khách mỗi năm. Khi kết nối đồng bộ với cầu Phú Mỹ 2 và các tuyến cao tốc liên vùng, thời gian di chuyển từ Quận 7 (cũ) đến sân bay dự kiến chỉ còn khoảng 30 phút, đưa khu Nam trở thành cửa ngõ kết nối mới của TP.HCM với mạng lưới giao thương quốc tế.

Sunshine Sky City - Tọa độ đón đầu chu kỳ kết nối mới

Sự tổng hòa của các siêu dự án hạ tầng đang thúc đẩy làn sóng dịch chuyển cư dân chất lượng cao về khu Nam, mở dư địa cho các sản phẩm giàu giá trị ở thực.

Theo dữ liệu giao dịch tháng 7/2026 khảo sát trên nền tảng Nhà Tốt, mặt bằng giá bất động sản Quận 7 (cũ) đã tăng 13,8% so với tháng trước và 4,8% so với cùng kỳ. Nhiều dự án quanh Phú Mỹ Hưng đã thiết lập mặt bằng giá trên 120 triệu đồng/m², trong khi các dự án ven trục Nguyễn Hữu Thọ và khu vực ven sông cũng đang được giao dịch phổ biến ở mức 100–150 triệu đồng/m². Diễn biến này cho thấy dòng tiền đang có xu hướng đón đầu hạ tầng thay vì chờ các công trình hoàn thành.

Trong bối cảnh đó, Sunshine Sky City là một trong số ít dự án cùng lúc hưởng lợi từ ba lớp hạ tầng mới. Tọa lạc tại nút giao hai trục huyết mạch Huỳnh Tấn Phát – Phú Thuận, dự án nằm trong vùng kết nối trực tiếp với cầu Phú Mỹ 2 tương lai, mạng lưới đường sắt đô thị đang được quy hoạch và các tuyến giao thông liên vùng kết nối đến sân bay quốc tế Long Thành. Cùng với vị trí liền kề khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Sunshine Sky City sở hữu nền tảng kết nối toàn diện, tạo dư địa gia tăng giá trị bền vững trong dài hạn.

Sunshine Sky City nằm ngay trong vùng hưởng lợi trực tiếp của cầu Phú Mỹ 2 và mạng lưới hạ tầng khu Nam.

Sở hữu quỹ đất hơn 4,2 ha ven sông Cả Cấm, Sunshine Sky City được quy hoạch với 9 tòa tháp cao từ 26-38 tầng nhưng mật độ xây dựng chỉ khoảng 29,5%. Kết hợp hơn 12.000m² cảnh quan cây xanh và mặt nước trải dài xuyên suốt nội khu, dự án được đánh giá là đang sở hữu mật độ sinh thái hiếm có giữa khu Nam TP.HCM.

Sunshine Sky City sở hữu vị trí ven sông Cả Cấm, liền kề Phú Mỹ Hưng tại lõi Nam TP.HCM.

Không gian sống được phát triển theo tiêu chuẩn căn hộ "chuẩn khách sạn" với hệ kính Low-E kịch trần chạm sàn mở rộng tầm nhìn hướng sông, kết hợp hệ sinh thái Smart Living đồng bộ từ nhận diện biển số, Face ID đến nền tảng Smart Home, mang lại trải nghiệm vận hành hiện đại và liền mạch.

Các căn hộ tại Sunshine Sky City được bàn giao theo tiêu chuẩn 5 sao.

Hiện tại, tháp Sky 1 đã đi vào vận hành, các tháp Sky 2, 3, 4 đã cất nóc và chuẩn bị bàn giao dự kiến Quý III/2026, trong khi phân khu Thịnh Vượng với 5 tòa tháp đang đẩy nhanh thi công.

Đi cùng tiến độ thực tế, giải pháp NobleX Capital được thiết lập chuyên biệt để tối ưu hóa dòng tiền cho từng nhóm khách hàng. Áp dụng mức lợi ích tài chính 12%/năm với thời gian sở hữu linh hoạt tới 12 tháng tại các tháp Sky 2, 3, 4 và nâng lên mốc 13%/năm kéo dài đến 36 tháng đối với phân khu Thịnh Vượng khi người mua thanh toán trước 75%, cho phép linh hoạt rút gốc kèm lợi nhuận hoặc tiếp tục sở hữu tài sản lâu dài. Riêng tại phân khu Thịnh Vượng, khách hàng được tiếp cận hàng loạt chính sách hấp dẫn như NobleX Home+, chỉ cần ký quỹ 25% giá trị BĐS đã được hưởng lợi ích 8%/360 ngày trên số tiền này và được khấu trừ vào giá trị hợp đồng khi ký HĐMB.

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