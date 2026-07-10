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Từ nay, tất cả người dân xây nhà cao từ 12m không được "tự ý" thiết kế

| | Bất động sản

Nguồn ảnh: xaydungchinhsach.chinhphu.vn

Nguồn ảnh: xaydungchinhsach.chinhphu.vn

Thay vào đó, việc thiết kế phải do tổ chức hoặc cá nhân có chuyên môn thực hiện.

Chính phủ mới đây đã ban hành Nghị định số 207/2026/NĐ-CP (ngày 15/6/2026) quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Nghị định chia nhà ở riêng lẻ thành ba nhóm để áp dụng quy định về thiết kế.

Với công trình nhà ở riêng lẻ dưới 3 tầng, không có tầng hầm, tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250 mét vuông và chiều cao dưới 12 mét, chủ sở hữu nhà được tự tổ chức thực hiện thiết kế xây dựng công trình. Đây là nhóm nhà ở quy mô nhỏ, phổ biến ở khu dân cư.

Từ nay, tất cả người dân xây nhà ở trên 12m không được "tự ý" thiết kế - Ảnh 1.

Với công trình nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng hoặc có 1 tầng hầm không thuộc nhóm trên, việc thiết kế phải do tổ chức, cá nhân có chuyên môn, kinh nghiệm theo quy định thực hiện.

Đối với công trình từ 7 tầng trở lên hoặc có từ 2 tầng hầm trở lên, việc thiết kế cũng phải do người có chuyên môn thực hiện, đồng thời hồ sơ thiết kế bắt buộc tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.


Theo Văn Dân

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
nhà ở

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