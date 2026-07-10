Mưa xối xả đúng giờ tan tầm, nhiều tuyến phố Hà Nội ngập cục bộ

Hà Nội vận hành hệ thống tiêu thoát nước, các điểm ngập rút sau hơn 1 giờ

Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, trận mưa từ khoảng 16h45 đến 18h ngày 10/7 có lượng mưa phân bố không đồng đều, trong đó Yên Nghĩa ghi nhận lượng mưa lớn nhất 83,4 mm, tiếp đến là Yên Sở 67,1 mm, Thanh Xuân 54,8 mm, Khương Đình 53,7 mm và Thanh Liệt 50 mm, , Hai Bà Trưng 47,6 mm, Kiến Hưng 47,1 mm và Hoàng Mai 41,7 mm. Một số khu vực khác như Tây Mỗ, Đại Mỗ ghi nhận lượng mưa trên 35 mm, trong khi xã Xuân Mai và xã Thanh Trì đạt khoảng 30 mm.

Mưa lớn trong thời gian ngắn khiến một số tuyến phố như Lê Trọng Tấn, Nguyễn Xiển, Quan Nhân, Bùi Xương Trạch... xuất hiện ngập cục bộ. Tuy nhiên, đến khoảng 18h, toàn bộ các điểm ngập đã cơ bản rút hết nước, phương tiện lưu thông trở lại bình thường.

Để ứng phó, đơn vị thoát nước đã bố trí lực lượng ứng trực, khơi thông ga thu nước, mở cửa phai các hồ điều hòa và vận hành đồng bộ nhiều trạm bơm, trong đó Trạm bơm Yên Sở vận hành 9/20 tổ máy, Cổ Nhuế 1/4 tổ máy, Đồng Bông 1 vận hành toàn bộ 3/3 tổ máy. Bên cạnh đó, nhiều trạm bơm khác trên địa bàn thành phố như Mậu Lương, Đa Sỹ, Kim Liên, Nguyễn Hoàng Tôn, Nguyễn Khuyến, Đông Trù và Đồng Bông 1 (cũ) cũng được kích hoạt vận hành nghiêm ngặt theo quy trình để tăng cường công tác tiêu thoát nước.

Đến thời điểm 18h cùng ngày, trên địa bàn thành phố vẫn ghi nhận còn mưa nhỏ. Đại diện Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, các lực lượng cùng phương tiện của đơn vị vẫn tiếp tục túc trực tại hiện trường, duy trì vận hành hệ thống thoát nước, khơi thông dòng chảy và theo dõi sát các diễn biến tiếp theo của thời tiết để sẵn sàng xử lý nếu mưa lớn tiếp diễn.

Phùng Linh