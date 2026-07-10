Xác minh dịch vụ thu phí 'check' quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm

Chiều 10/7, tại họp báo của UBND TP Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao Nguyễn Thị Mai Hương trả lời câu hỏi của PV Báo Điện tử VTC News về các tài khoản quảng cáo “ check quy hoạch ” trên mạng xã hội.

Bà Nguyễn Thị Mai Hương nhấn mạnh, Sở sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác xác minh việc đưa thông tin quy hoạch thiếu chính xác, thậm chí là đưa thông tin chưa chính xác mà lại còn thu tiền.

“Các trường hợp vi phạm sẽ xử lý theo quy định. Nếu đúng thì đây sẽ là hành vi phát tán thông tin sai sự thật. Mức phạt là từ 10-20 triệu đồng”, Phó Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao Hà Nội cho biết thêm.

Phó Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao Nguyễn Thị Mai Hương trả lời tại họp báo.

Thông tin thêm tại họp báo, ông Đào Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội khẳng định, dữ liệu từ các nguồn tra cứu Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm trên mạng xã hội và các trang web là không chính thống, những thông tin này chưa được kiểm chứng.

Theo ông Tâm, quy hoạch có nhiều mức độ khác nhau, quy hoạch chung đang nghiên cứu ở tỷ lệ rất lớn, 1/25.000, 1/10.000, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết ở các dự án. Trong quá trình lập quy hoạch có nhiều phương án.

“Những thông tin đưa lên mạng là thông tin trong quá trình nghiên cứu lập đồ án, có thể không phải là phương án được duyệt. Những dữ liệu này chưa được kiểm chứng từ các cấp có thẩm quyền”, ông Tâm nhấn mạnh và cho rằng, những thông tin quy hoạch này chưa đầy đủ và và thiếu cơ sở.

Ông Đào Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội trả lời tại họp báo.

Ông Tâm cho biết thêm, hiện nay Sở Quy hoạch - Kiến trúc đang xây dựng các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về quy hoạch. Sau khi quy hoạch tổng thể được duyệt, Sở sẽ chuẩn hóa lại hệ thống quy hoạch phân khu, quy hoạch chung và tiếp tục thẩm định những đồ án quy hoạch chi tiết của các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố.

Đến tháng 12/2026, hệ thống tầng bậc quy hoạch mới được chuẩn hóa về cơ sở dữ liệu và đưa vào các hệ thống dùng chung của thành phố.

Thông tin quy hoạch sẽ được đăng tải công khai trên các nền tảng của thành phố, Sở Quy hoạch - Kiến trúc và cổng thông tin chính thống của các bộ ngành.

“ Sắp tới chúng tôi tiếp tục hoàn thiện phần mềm tra cứu thông tin để người dân có thể tra cứu một cách rộng rãi, thông tin được Sở Quy hoạch - Kiến trúc cung cấp thông qua cổng này sẽ đảm bảo tính chính xác ”, ông Tâm nói.

Ông Tâm cũng cảnh báo việc người dân phải trả tiền khi tra cứu quy hoạch, tránh bị lợi dụng khi sử dụng nền tảng xã hội có thông tin quy hoạch không chính thống.

Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng quảng cáo có thể tra cứu chi tiết quy hoạch.

Sau khi Hà Nội công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, mạng xã hội xuất hiện nhiều trang web “check quy hoạch” được dư luận quan tâm.

Một số trang còn mời gọi khách hàng nạp tiền để tra cứu chi tiết hơn, như kiểm tra quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch giao thông, xác định thửa đất có thuộc diện giải phóng mặt bằng hay không.

Tuy nhiên, trả lời Báo Điện tử VTC News hôm 30/6, ông Trịnh Quang Dũng, Trưởng phòng Quản lý hoạt động quy hoạch, kiến trúc và đô thị, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội cho biết, thông tin lan truyền trên mạng là của các doanh nghiệp ngoài tự làm, không đầy đủ, không mang tính chính thống.

“Chúng tôi vừa phát hiện ra lỗ hổng, có người ngoài trà trộn vào, cài đặt phần mềm đè lên phần mềm của Sở. Chúng tôi đang xử lý, khoá nội dung này”, ông Dũng cho hay.

Theo ông Trịnh Quang Dũng, hiện mới đang trong giai đoạn quy hoạch tổng thể Thủ đô , sau quy hoạch tổng thể Thủ đô còn có các quy hoạch phân khu và các quy hoạch chi tiết để thực hiện dự án.

Ông Dũng lấy ví dụ, người dân xem quy hoạch tổng thể thấy màu vàng hoặc đỏ cho rằng nhà mình không nằm trong quy hoạch, nhưng thực thế không hoàn toàn đúng bởi mức độ chi tiết sẽ theo từng cấp độ quy hoạch tổng thể, phân khu rồi đến quy hoạch chi tiết.

“Quy hoạch chi tiết mới là quy hoạch chính xác cuối cùng, hoặc ít nhất là tương đối khi xem ở góc độ quy hoạch phân khu. Còn quy hoạch tổng thể là quy hoạch chiến lược, mang tính là định hướng phát triển của Thủ đô, không phải là công cụ để phục vụ nhu cầu dân sinh của người dân như xem để mua nhà hay làm sổ đỏ”, ông Dũng khẳng định.