Hà Nội tiếp thu tất cả góp ý về Quy hoạch phân khu Sông Hồng

Chiều 10/7, UBND TP Hà Nội tổ chức họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý II năm 2026.

Tại họp báo, ông Đào Minh Tâm - Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP Hà Nội đã trao đổi về vấn đề phóng viên quan tâm liên quan đến Dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng .

Ông Đào Minh Tâm nêu rõ về vấn đề quy hoạch, có hai hệ thống, một là hệ thống quy hoạch phân khu đô thị do thành phố làm và hai là quy hoạch chi tiết các dự án thành phần do nhà đầu tư làm. Hiện nay, hai nội dung này được triển khai đồng thời và thực hiện theo chỉ đạo của thành phố nghiên cứu rất thận trọng.

Về đồ án quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, theo ông Tâm, đã được Sở Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp với các sở ngành lấy ý kiến của 6 bộ, ngành. Sau khi các bộ ngành có ý kiến, sở đang phối hợp với đơn vị tư vấn là Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội giải trình các vấn đề, bổ sung thêm các vấn đề cần nghiên cứu kỹ và sâu hơn.

"Chúng tôi đã báo cáo Đảng ủy UBND TP và báo cáo sang Thành ủy xin ý kiến về các nội dung chính của đồ án Quy hoạch phân khu sông Hồng, làm rõ hơn các vấn đề theo yêu cầu của Thường trực, Thường vụ Thành ủy. Hiện nay, Quy hoạch phân khu sông Hồng tiếp tục được nghiên cứu rà soát hoàn thiện, làm rõ hơn các vấn đề theo yêu cầu của lãnh đạo Thành ủy, UBND TP”, ông Tâm nói.

Về tiến độ của quy hoạch chi tiết thuộc phạm vi của dự án Trục đại lộ cảnh quan Sông Hồng, cũng như các cấu phần dự án liên quan, như khu vực công viên, khu vực đô thị định cư, khu vực dự án thành phần… ông Đào Minh Tâm cho biết đang được nhà đầu tư nghiên cứu hoàn thiện trên cơ sở phù hợp định hướng của Thành ủy, UBND TP.

Ông Tâm cũng nêu rõ thời gian tới, các nội dung này sẽ được công khai lấy ý kiến cộng đồng dân cư theo quy định, được hội đồng thẩm định xem xét, lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học về các vấn đề phòng, chống lũ, bảo tồn chỉnh trang đô thị và ảnh hưởng làng nghề trong khu vực.

Ông Đào Minh Tâm. Ảnh: Xuân Hải.

Liên quan đến việc các hội nhóm trên mạng xã hội thông tin về việc tra cứu quy hoạch, ông Đào Minh Tâm khẳng định các nguồn dữ liệu đưa trên mạng hoặc những nền tảng xã hội là không chính thống, thông tin chưa được kiểm chứng.

Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội cho biết, quy hoạch chung như hiện nay cần nghiên cứu ở tỷ lệ rất lớn từ 1/10.000 đến 1/25.000. Do vậy, trong quá trình lập quy hoạch có rất nhiều phương án khác nhau. “Những thông tin đưa trên mạng có thể là những thông tin trong quá trình nghiên cứu lập đồ án, với các phương án khác nhau, không phải là những phương án được duyệt”, ông Tâm nói.

Từ những phân tích kể trên, ông Đào Minh Tâm khẳng định, những thông tin đưa trên mạng hiện nay chưa được kiểm chứng, thiếu cơ sở. Theo nhiệm vụ được thành phố giao sau khi công bố đồ án quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm , Sở Quy hoạch - Kiến trúc đang chuẩn hóa lại hệ thống quy hoạch cấp dưới.

“Điều đó có nghĩa là sau khi có quy hoạch chung, chúng tôi phải chuẩn hóa quy hoạch phân khu và tiếp tục thẩm định những đồ án quy hoạch chi tiết cả các dự án trên địa bàn thành phố”, ông Tâm nói thêm.

Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội dự kiến đến hết năm 2026, về cơ bản các quy hoạch kể trên mới được chuẩn hóa về cơ sở dữ liệu và đưa vào hệ thống chung của thành phố. Sau đó, thành phố sẽ công khai quy hoạch trên các nền tảng của Thủ đô cũng như cả các bộ ngành liên quan đến xây dựng, đất đai.

Liên quan đến vấn đề trên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương cho biết đơn vị này sẽ tổ chức xác minh các trường hợp đưa thông tin kiểm tra quy hoạch không chính xác, thậm chí thu tiền trên mạng xã hội để xử lý theo quy định.

“Nếu phát hiện thông tin sai sự thật thì mức xử phạt từ 10 đến 20 triệu đồng. Chúng tôi sẽ rà soát và sẽ thông tin tới báo chí khi phát hiện trường hợp vi phạm, xử lý theo quy định”, bà Nguyễn Thị Mai Hương nói thêm.