Hà Nội sẽ xử lý nghiêm việc phát tán thông tin quy hoạch sai lệch trên mạng xã hội

Chiều 10/7, tại Họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội Quý II năm 2026 của TP Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, xử lý các tổ chức, cá nhân đăng tải thông tin quy hoạch không chính xác trên mạng xã hội, đặc biệt là những trường hợp lợi dụng thông tin sai lệch để thu phí cung cấp cho người dân.

Thông tin tại họp báo, bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm đã được cơ quan có thẩm quyền công bố công khai và tổ chức triển lãm trong 2 tháng tại Bảo tàng Hà Nội. Nội dung quy hoạch cũng đã được các cơ quan báo chí tuyên truyền rộng rãi.

Theo bà Nguyễn Thị Mai Hương, thành phố luôn khuyến khích các tổ chức, cá nhân chia sẻ, phổ biến những thông tin quy hoạch chính thức đã được cơ quan nhà nước công bố để người dân tiếp cận đầy đủ chủ trương, định hướng phát triển của Thủ đô. Tuy nhiên, đối với các trường hợp đăng tải thông tin thiếu chính xác, đặc biệt lợi dụng để thu tiền từ người dân, Sở sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật nếu phát hiện vi phạm.

Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao Nguyễn Thị Mai Hương trả lời tại họp báo. Ảnh: Nguyễn Cung.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết thêm, nếu kết quả xác minh cho thấy có hành vi phát tán thông tin sai sự thật, các trường hợp vi phạm có thể bị xử phạt từ 10 đến 20 triệu đồng theo quy định hiện hành. Sở Văn hóa và Thể thao sẽ tiếp tục rà soát các trường hợp có dấu hiệu vi phạm, phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, xử lý và thông tin kết quả tới các cơ quan báo chí.

Liên quan đến các thông tin quy hoạch đang lan truyền trên mạng xã hội, ông Đào Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội khuyến cáo, người dân chỉ tra cứu, sử dụng thông tin quy hoạch từ các nguồn chính thống của cơ quan nhà nước. Đối với các thông tin xuất hiện trên mạng xã hội hoặc các nền tảng không chính thức, người dân cần thận trọng kiểm chứng, không sử dụng làm căn cứ giao dịch hoặc chi trả phí cho các dịch vụ cung cấp thông tin quy hoạch chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Theo Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, quy hoạch được lập theo nhiều cấp độ, từ quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đến quy hoạch chi tiết. Trong quá trình lập đồ án, cơ quan chuyên môn và đơn vị tư vấn thường nghiên cứu nhiều phương án trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Vì vậy, nhiều thông tin xuất hiện trên mạng có thể chỉ là phương án nghiên cứu, chưa phải nội dung chính thức được phê duyệt.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội cho biết đang triển khai chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quy hoạch của thành phố. Sau khi hoàn thành, toàn bộ thông tin sẽ được công khai trên các cổng thông tin chính thức và các nền tảng tra cứu của thành phố, giúp người dân tiếp cận nguồn dữ liệu chính xác, đã được xác thực.