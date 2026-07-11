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Nam nghệ sĩ là Viện phó rao cho thuê penthouse 650m² có 8 phòng ngủ, 10 toilet, hồ bơi riêng

| | Bất động sản

Nam nghệ sĩ là Viện phó rao cho thuê penthouse 650m² có 8 phòng ngủ, 10 toilet, hồ bơi riêng

Sự giàu có của gia đình nam nghệ sĩ là Viện phó này khiến nhiều người trầm trồ.

Mới đây, ca sĩ Nguyên Vũ thu hút sự chú ý khi đăng tải thông tin rao cho thuê căn penthouse (Sky Villa) rộng 650m² trên trang cá nhân.

Theo chia sẻ của nam ca sĩ, căn hộ có quy mô khá "khủng" với 1 sảnh chờ, 8 phòng ngủ, 10 phòng vệ sinh, 3 phòng khách, 3 khu bếp, 1 phòng chiếu phim, 1 khu trà chiều kết hợp bàn bida, 2 sân thượng BBQ và hồ bơi riêng.

Nam nghệ sĩ là Viện phó rao cho thuê penthouse 650m² có 8 phòng ngủ, 10 toilet, hồ bơi riêng- Ảnh 1.
Nam nghệ sĩ là Viện phó rao cho thuê penthouse 650m² có 8 phòng ngủ, 10 toilet, hồ bơi riêng- Ảnh 2.
Nam nghệ sĩ là Viện phó rao cho thuê penthouse 650m² có 8 phòng ngủ, 10 toilet, hồ bơi riêng- Ảnh 3.
Nam nghệ sĩ là Viện phó rao cho thuê penthouse 650m² có 8 phòng ngủ, 10 toilet, hồ bơi riêng- Ảnh 4.
Nam nghệ sĩ là Viện phó rao cho thuê penthouse 650m² có 8 phòng ngủ, 10 toilet, hồ bơi riêng- Ảnh 5.

Penthouse của Nguyên Vũ.

Nguyên Vũ cho biết đây là nhà mới của mẹ nhưng hiện không có nhu cầu sử dụng nên gia đình quyết định cho thuê. Nam nghệ sĩ cũng để lại thông tin liên hệ của quản gia để khách có nhu cầu có thể trực tiếp trao đổi.

Qua những hình ảnh được chia sẻ, căn penthouse gây ấn tượng bởi thiết kế theo phong cách sang trọng, hiện đại với tông màu trắng - đen làm chủ đạo. Khu vực phòng ăn nổi bật với bộ bàn đá đen bóng, ghế bọc nhung cùng hệ thống đèn chùm pha lê cỡ lớn, tạo cảm giác như không gian của một khách sạn cao cấp.

Bên cạnh đó, căn hộ còn sở hữu nhiều khu vực giải trí và thư giãn. Phòng chiếu phim riêng được bố trí dàn ghế sofa cỡ lớn cùng hệ thống âm thanh chuyên dụng. Không gian trà chiều kết hợp bàn bida được thiết kế ngập tràn cây xanh và đón ánh sáng tự nhiên, trong khi hai sân thượng rộng rãi được bố trí bàn ghế để tổ chức tiệc BBQ, ngắm cảnh từ trên cao. Theo chia sẻ của Nguyên Vũ, căn Sky Villa còn có hồ bơi riêng, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng ngay tại nhà.

Nam nghệ sĩ là Viện phó rao cho thuê penthouse 650m² có 8 phòng ngủ, 10 toilet, hồ bơi riêng- Ảnh 6.

Nguyên Vũ tên thật là Phạm Nguyên Vũ, sinh năm 1975. Anh được khán giả biết đến qua nhiều ca khúc như Phố kỷ niệm, Tình yêu thầm kín, Khúc tình nồng... Không chỉ hoạt động ca hát, Nguyên Vũ còn là MC, diễn viên và doanh nhân. Hiện anh giữ cương vị Viện phó Viện Phát triển Văn hóa và Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng, đồng thời vẫn tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật và thiện nguyện.

Theo Dạ Vũ

Thanh Niên Việt

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