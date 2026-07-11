Đồng Nai khởi công 3 tuyến đường gần 12.000 tỷ đồng, kết nối tới sân bay lớn nhất Việt Nam

Phối cảnh tuyến đường ĐT 770B xây mới kết nối các trục.

Ngày 10/7, UBND TP. Đồng Nai tổ chức lễ khởi công đồng loạt ba dự án giao thông trọng điểm gồm các tuyến ĐT.770B, ĐT.769 và ĐT.773. Đây là những công trình có vai trò quan trọng trong việc tăng cường kết nối đến Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đồng thời hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng.

Tổng vốn đầu tư xây dựng của ba dự án gần 12.000 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng đối với một số dự án). Khi hoàn thành, các tuyến đường sẽ tạo thêm các hành lang vận tải mới, giảm áp lực cho hệ thống giao thông hiện hữu và nâng cao năng lực kết nối của khu vực.

Trong đó, dự án xây dựng mới tuyến ĐT.770B có quy mô lớn nhất với chiều dài gần 42,7km, đi qua 9 xã, phường gồm Xuân Bắc, Gia Kiệm, Dầu Giây, Xuân Quế, Xuân Đường, Long Phước, Phước Thái, Bình Lộc và Xuân Lập. Tuyến đường có tổng mức đầu tư hơn 4.700 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng.

Theo quy hoạch, ĐT.770B sẽ trở thành trục giao thông chiến lược kết nối khu vực phía Bắc Đồng Nai với Quốc lộ 51, hệ thống cao tốc, các khu công nghiệp, trung tâm logistics và sân bay Long Thành, góp phần mở thêm hành lang vận tải mới cho địa phương.

Cùng với đó, dự án nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.773 có chiều dài hơn 36km, đi qua các địa bàn Xuân Hòa, Xuân Lộc, Xuân Phú, Xuân Đông, Cẩm Mỹ và Xuân Đường. Tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 1 đến đường Vành đai 4 TP.HCM với tổng mức đầu tư hơn 4.300 tỷ đồng.

Sau khi đưa vào khai thác, tuyến ĐT.773 sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ khu vực phía Đông Đồng Nai đến sân bay Long Thành và Khu công nghiệp Xuân Quế - Sông Nhạn, đồng thời chia sẻ lưu lượng với Quốc lộ 1 và hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch.

Tuyến ĐT.769 dài khoảng 30km được đầu tư gần 2.800 tỷ đồng để mở rộng từ 6-8 làn xe. Tuyến kết nối ngã tư Dầu Giây với Quốc lộ 51 tại khu vực Long Thành, góp phần tăng khả năng tiếp cận sân bay Long Thành từ các tỉnh phía Bắc và Tây Nguyên.

Việc đồng loạt khởi công 3 dự án ĐT.769, ĐT.770B và ĐT.773 nằm trong kế hoạch triển khai các công trình giao thông trọng điểm của TP Đồng Nai. Trước đó, ngày 30/6, địa phương cũng đã khởi công 3 dự án hạ tầng quy mô lớn, gồm các hạng mục thuộc đường Vành đai 4 TP.HCM, Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh và tuyến đường kết nối cầu Mã Đà với Vành đai 4 TP.HCM.

Trong bối cảnh sân bay quốc tế Long Thành đang được đẩy nhanh tiến độ, các tuyến ĐT.769, ĐT.770B và ĐT.773 được kỳ vọng sẽ trở thành những trục giao thông chiến lược, góp phần mở rộng không gian phát triển đô thị, công nghiệp và logistics, đồng thời giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu và tạo thêm dư địa thu hút đầu tư cho Đồng Nai.