Thương hiệu camera hành trình 70mai công bố cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức trở thành Đại sứ thương hiệu 70mai tại thị trường Việt Nam và ra mắt sản phẩm mới 70mai 4K A800SE

Ngày 1 tháng 9 năm 2025, thương hiệu camera hành trình 70mai vừa chính thức công bố cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức là đại sứ thương hiệu của hãng tại Việt Nam. Sự kiện này không chỉ đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong chiến lược phát triển của 70mai tại khu vực Đông Nam Á, mà còn thể hiện sự gắn kết mạnh mẽ giữa công nghệ và thể thao - hai lĩnh vực đang ngày càng gần gũi với người tiêu dùng trẻ.

Nguyễn Hoàng Đức - Đại sứ thương hiệu của camera hành trình 70mai tại Việt Nam

Là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của đội tuyển quốc gia Việt Nam, Nguyễn Hoàng Đức không chỉ nổi bật bởi kỹ thuật và sự điềm tĩnh trên sân cỏ, mà còn là hình mẫu của sự kiên định, chính xác và đáng tin cậy. Những phẩm chất này hoàn toàn tương đồng với giá trị cốt lõi mà 70mai theo đuổi: sự rõ nét, kiểm soát và hành trình thông minh, an toàn hơn.

Cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức trở thành Đại sứ thương hiệu 70mai Việt Nam- Ảnh 1.

Việc lựa chọn Hoàng Đức làm đại sứ thương hiệu không đơn thuần là một sự hợp tác hình ảnh - đó là sự kết nối giữa công nghệ và con người, giữa độ chính xác và mục tiêu, giữa niềm tin và trải nghiệm. 70mai và Nguyễn Hoàng Đức hướng tới lan tỏa thông điệp "An toàn trên mọi hành trình" đến hàng triệu người dùng Việt.

70mai công bố Đại sứ thương hiệu kết hợp ra mắt camera hành trình 4K A800SE

Sự kiện công bố đại sứ thương hiệu Nguyễn Hoàng Đức cũng đánh dấu thời điểm ra mắt mẫu camera hành trình 70mai A800SE ghi hình 4K thế hệ mới trong phân khúc phổ thông tại Việt Nam. Với độ phân giải 3840×2160, khẩu độ lớn F1.55 và công nghệ Super Night Vision, A800SE mang đến hình ảnh sắc nét ngay cả trong điều kiện thiếu sáng. Tính năng HDR giúp cân bằng ánh sáng trong môi trường ngược sáng hoặc hầm tối, trong khi chế độ điều khiển bằng giọng nói và hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 512GB mang lại sự tiện lợi tối đa.

Cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức trở thành Đại sứ thương hiệu 70mai Việt Nam- Ảnh 2.

Đặc biệt, A800SE sở hữu tính năng ghi hình khẩn cấp có bộ đệm: không chỉ ghi lại khoảnh khắc va chạm mà còn lưu lại 3 phút trước và 30 giây sau sự cố. Các đoạn video này được lưu riêng biệt và bảo vệ khỏi ghi đè, giúp người dùng nắm bắt toàn bộ diễn biến từ chuyển làn đột ngột đến phanh gấp hay gặp chướng ngại vật và tăng cường khả năng bảo vệ trong các tình huống tranh chấp hoặc yêu cầu bảo hiểm.

Cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức trở thành Đại sứ thương hiệu 70mai Việt Nam- Ảnh 3.

70mai 4K A800SE chính là "người bạn đồng hành" lý tưởng trên mọi cung đường giống như cách Hoàng Đức luôn hiện diện vững vàng trong đội hình, sẵn sàng hỗ trợ và bảo vệ từng bước tiến của đồng đội.

70mai Việt Nam: Vững bước vươn xa cùng Đại sứ thương hiệu Nguyễn Hoàng Đức

70mai Việt Nam (thuộc Công ty CP Công nghệ Auto Châu Á) là nhà phân phối chính thức các sản phẩm camera hành trình 70mai tại Việt Nam. Nhờ vào mức tăng trưởng doanh số ổn định 35% mỗi năm, thương hiệu này đã nhanh chóng trở thành lựa chọn hàng đầu trong phân khúc thiết bị hành trình thông minh. Những mẫu như A500S, A510 và M310 luôn góp mặt trong top 3 sản phẩm bán chạy, được tin dùng rộng rãi bởi tài xế công nghệ, người dùng cá nhân và và các doanh nghiệp.

Cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức trở thành Đại sứ thương hiệu 70mai Việt Nam- Ảnh 4.

70mai Việt Nam đang từng bước mở rộng ảnh hưởng với mạng lưới hơn 2.000 đại lý và đối tác chiến lược phủ khắp toàn quốc. Không chỉ dừng lại ở phân phối, thương hiệu còn đầu tư vào trải nghiệm thực tế cho người dùng qua các showroom tại Hà Nội và TP.HCM. 70mai cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ tại các triển lãm lớn như Vietnam Motor Show, Automechanika và Vietnam Expo. Với hơn 95% phản hồi tích cực từ khách hàng và sự hợp tác chặt chẽ với các gara, showroom ô tô và đội ngũ lắp đặt chuyên nghiệp, 70mai đang khẳng định vị thế trên thị trường camera hành trình tại Việt Nam.

Sự kết hợp giữa 70mai và đại sứ thương hiệu Nguyễn Hoàng Đức mở ra một hình ảnh mới: công nghệ gắn liền với sự an toàn và cảm hứng trên từng cung đường. Đây cũng là cách 70mai thể hiện cam kết đầu tư lâu dài và đồng hành bền vững cùng người dùng Việt trong mọi hành trình phía trước.

Camera hành trình 70mai 4K A800SE đã và đang được phân phối chính thức tại 70mai Việt Nam. Thông tin chi tiết và đặt mua sản phẩm chính hãng tại đây:

Shopee 70mai Việt Nam: https://shopee.vn/a-i.329402900.44415154956

Tiktok Shop 70mai Việt Nam: https://vt.tiktok.com/ZSHGcG52gTex1-BMwYC/

Ánh Dương

Phụ Nữ Số

doanh nghiệp

