Cầu thủ nổi tiếng nghỉ bóng đá về quê chăn bò

Từ ánh đèn sân cỏ châu Âu đến cuộc sống bình yên của một "lão nông" ở tuổi 43, cựu tiền đạo lừng danh Oscar Cardozo đã chọn cách khép lại sự nghiệp lẫy lừng theo cách giản dị nhất.

Thay vì gắn bó với công tác huấn luyện hay xuất hiện trên các băng ghế bình luận như nhiều đồng nghiệp cùng thời, cựu chân sút chủ lực của Benfica và đội tuyển Paraguay lại tìm thấy niềm vui bên những đồng cỏ rộng lớn. Rời xa sự hào nhoáng và tiếng reo hò cuồng nhiệt từ các khán đài, Cardozo hiện dành trọn thời gian để chăm sóc đàn bò và la tại một trang trại thuộc vùng Chaco, quê nhà Paraguay. Nhịp sống chậm rãi, hòa mình cùng thiên nhiên chính là lựa chọn của anh sau khi chính thức treo giày vào tháng 4 năm ngoái, khép lại hành trình 23 năm theo đuổi trái bóng tròn.

Cardozo tận hưởng cuộc sống nông dân (Ảnh: IG)

Sự nghiệp của Cardozo là một chặng đường bền bỉ đáng nể. Khởi đầu tại quê nhà trong màu áo Atletico 3 de Febrero và Nacional, anh bắt đầu ghi dấu ấn khi chuyển sang Argentina thi đấu cho Newell's Old Boys năm 2006, trước khi bước ra ánh sáng tại châu Âu với bản hợp đồng gia nhập Benfica vào năm 2007.

Bảy mùa giải khoác áo đội bóng Bồ Đào Nha chính là giai đoạn rực rỡ nhất đưa tên tuổi Cardozo vươn tầm ngôi sao. Với 172 bàn thắng và 38 đường kiến tạo sau 293 lần ra sân, anh trở thành một trong những sát thủ đáng sợ nhất lịch sử CLB, góp công lớn giúp Benfica giành hai chức vô địch quốc gia, một Cúp Quốc gia cùng hai lần liên tiếp góp mặt ở trận chung kết Europa League. Sau khi chia tay sân Ánh Sáng, tiền đạo này tiếp tục duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng tại Trabzonspor (28 bàn sau 66 trận), trải qua quãng thời gian kém duyên ở Olympiacos trước khi trở về quê nhà cống hiến cho Libertad suốt 8 mùa giải cuối cùng, bền bỉ ra sân ngay cả khi đã bước qua tuổi 40.

Thú vui ở quê của cựu cầu thủ (Ảnh: X)

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Cardozo cũng để lại những dấu ấn với 12 pha lập công sau 57 trận đấu trước khi giã từ sự nghiệp quốc tế năm 2023. Anh từng cùng Paraguay chinh chiến tại hai kỳ Copa America (2007, 2019) và là nhân tố quan trọng trong chiến tích lọt vào tứ kết World Cup 2010. Dẫu vậy, giải đấu trên đất Nam Phi cũng mang đến nốt trầm day dứt nhất trong sự nghiệp của anh, khi cú sút phạt đền hỏng ăn trước Tây Ban Nha ở vòng tứ kết đã gián tiếp khiến Paraguay nhận thất bại tối thiểu 0-1 trước nhà vô địch thế giới năm đó.

Giờ đây, mọi vinh quang lẫn tiếc nuối trên sân cỏ đều đã lùi lại phía sau. Với Oscar Cardozo, sự bình yên giữa trang trại vùng Chaco mới chính là danh hiệu trọn vẹn nhất cho chặng đường mới của cuộc đời.