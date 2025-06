Cầu Trần Hưng Đạo sắp khởi công, bất động sản khu vực nào sẽ hưởng lợi trực tiếp?

Trong những năm gần đây, Long Biên đã chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ từ một cực tăng trưởng phía Đông của Thủ đô để trở thành trung tâm đô thị mới với tốc độ phát triển đáng kinh ngạc. Hệ thống cầu vượt, đường cao tốc và các tuyến giao thông huyết mạch như cầu Vĩnh Tuy, cầu Chương Dương, quốc lộ 5, cùng với sự đầu tư để mở rộng kết nối hạ tầng giao thông liên tục đã giúp Long Biên trở thành trung tâm phát triển mạnh nhất Hà Nội.

Đặc biệt, cầu Trần Hưng Đạo sắp khởi công vào dịp 19/8-2/9 kết nối Long Biên với khu Phố Cổ càng trở thành động lực phát triển cho vùng đất này. Cây cầu Trần Hưng Đạo – một biểu tượng giao thông mới của Hà Nội – sẽ kết nối trực tiếp từ ngã 5 Trần Hưng Đạo – Trần Thánh Tông (Hoàn Kiếm) tới đường Vũ Đức Thận (Long Biên) có tổng mức đầu tư gần 16.000 tỷ đồng, khi hoàn thành vào năm 2027, cây cầu sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ Long Biên tới Hồ Gươm .

Sự bùng nổ về hạ tầng giao thông và quy hoạch đô thị đang tạo nên làn sóng dịch chuyển mạnh mẽ từ phố cổ sang Long Biên với không gian sống thoáng đãng hơn nhưng các tiện ích phục vụ cuộc sống cũng đã đáp ứng từ y tế, giáo dục, giải trí … với chất lượng hàng đầu.

Tuy nhiên, hiện Long Biên đang thiếu hụt các dự án hạng sang. Lý do bởi 3-5 năm trước đây, Long Biên chủ yếu phát triển các dự án nhà ở phân khúc trung cấp và bình dân, với các căn hộ có mức giá với tầm giá khoảng 50 triệu đồng/m². Cùng với đó, dù Long Biên có diện tích lớn, nhưng phần lớn đất đã được quy hoạch cho nhà thấp tầng, khu đô thị .

Khảo sát thực tế cho thấy nhiều khu chung cư đã đi vào sử dụng như Vinhomes Riverside, Him Lam, Mipec...đã được lấp đầy, nguồn cung mới căn hộ chung cư tại Long Biên khan hiếm, đặc biệt là phân khúc cao cấp, hạng sang. Trong khi nguồn cung có giá hơn 100 triệu đồng/m² đang ra hàng tại các quận Nam Từ Liêm, Đông Anh, Thanh Trì… trong 2 năm vừa qua thì Long Biên mới đón những dự án phân khúc hạng sang đầu tiên trong năm 2025.

Đầu tiên phải kể đến dự án Long Biên Central ngay sát sân Golf Long Biên của Chủ đầu tư Taseco Land sẽ ra mắt trong tháng 7 này và dự kiến bàn giao tháng 9 / 2026. Dự án gồm 2 tòa 422 căn hộ hạng sang từ 1+ đến 4 phòng ngủ cùng 6 căn penthouse.

Là một trong những dự án hạng sang đầu tiên tại Long Biên, Long Biên Central đến 441 slot đỗ xe ô tô  , hơn 40+ tiện ích đẳng cấp như khu vườn nhiệt đới, phòng VIP lounge, bể bơi 4 mùa, bộ 4 gym - yoga - sauna - steam.

Ngay sát dự án Long Biên Cenral là dự án của Chủ đầu tư Sunshine cũng đang có thông tin trên thị trường với 400 căn hộ sky villas và penthouse và giai đoạn 2 của chung cư cao cấp Vinhomes Riverside. Tại phường Giang Biên là dự án Eco Riverside dự kiến ra mắt cuối năm 2025.

Đánh giá về thị trường căn hộ chung cư tại Long Biên, ông Nguyễn Văn Đính – Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho biết: “Long Biên có vị trí rất gần với trung tâm, giáp với quận Hoàn Kiếm nơi giá trị bất động sản đã đạt đỉnh , hoàn toàn có khả năng trở thành khu trung tâm bất động sản mới với nhiều dư địa tăng trưởng . Đặc biệt, nếu so sánh với quận 2 tại TPHCM có vị trí tương đồng Long Biên cho thấy hoàn toàn có cơ sở để Long Biên có tiềm năng phát triển những dự án cao cấp, hạng sang”.

Trung tâm nghiên cứu thị trường và am hiểu khách hàng OneHousing cũng đưa ra dự báo, Long Biên sẽ tiếp tục là một trong những quận triển vọng của BĐS trong năm 2025. Chia sẻ về lý do thị trường Long Biên có sức hút với người mua nhà, ông Đỗ Ngọc Thắng - Giám đốc kinh doanh Vùng tại OneHousing cho biết với cùng một mức ngân sách, người mua nhà sẽ dễ dàng tìm thấy nhiều lựa chọn hấp dẫn tại Long Biên hơn so với các quận trung tâm - nơi quỹ đất đang dần khan hiếm.

Có thể nói, sự kết hợp giữa hạ tầng giao thông hiện đại, hệ thống tiện ích xã hội phát triển, và sự xuất hiện của các dự án chung cư hạng sang đã biến Long Biên thành điểm đến lý tưởng cho cả cư dân và nhà đầu tư. Trong bối cảnh Hà Nội tiếp tục mở rộng khu vực Long Biên được dự đoán sẽ tiếp tục bứt phá, trở thành trung tâm mới của bất động sản cao cấp.