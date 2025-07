Xe khách chở 20 người mắc kẹt do lũ, nhà xe cầu cứu nhiều giờ

Trưa 23-7, thông tin từ chính quyền xã Hữu Kiệm, tỉnh Nghệ An cho biết lực lượng chức năng đã tiếp cận được với chiếc xe giường nằm bị mắc kẹt do lũ trên quốc lộ 7A, đồng thời cung cấp thực phẩm, nước uống và đưa người dân đến địa điểm an toàn. Riêng xe khách giường nằm đang phải dịch chuyển đến vị trí cao hơn trên quốc lộ 7A.

Hình ảnh xe khách bị mắc kẹt do nước lũ chia cắt. Ảnh: MXH

Trước đó, vào chiều 22-7, xe giường nằm của nhà xe Trung Kiên (chạy tuyến Vinh - Mường Xén) với khoảng 20 hành khách đang mắc kẹt tại đoạn giữa của 2 điểm ngập sâu trên Quốc lộ 7A, thuộc địa phận xã Hữu Kiệm. Khu vực này một bên là núi, một bên là sông Nậm Mộ. Lo lắng, nhà xe đã gọi điện cho cơ quan chức năng, chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội "cầu cứu".

Nhận được thông tin, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng đã tìm cách tiếp cận hiện trường nhưng do trong điều kiện đêm tối, nước lũ lên nhanh nên việc tiếp cận giải cứu chiếc xe gặp rất nhiều khó khăn.

Đến sáng 23-7, lực lượng chức năng đã tổ chức lực lượng, dùng xuồng máy đi dọc sông Nậm Mộ để tiếp cận với khu vực chiếc xe mắc kẹt và đưa hành khách đến nơi an toàn.

Mưa lũ do bão số 3 gây ra khiến nhiều nhà dân ở Nghệ An ngập sâu 1 - 2 m.

Được biết, mưa lớn do bão số 3 gây ra đã gây nhiều thiệt hại trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đến trưa ngày 23-7, nhiều nơi vẫn bị nước lũ cô lập, ngập sâu từ 1 đến 1,5 m. Hiện, các địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả đợt do đợt mưa lũ lịch sử gây ra.