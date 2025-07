Thị trường đất nền diễn biến “lạ”

Theo đó, mức độ quan tâm đất nền trong tháng 6/2025 giảm mạnh so với tháng 3, cụ thể: Tp.HCM cũ giảm 28%, các khu vực khác giảm -33%. Nguồn cung cũng co lại khi lượng tin đăng tại Hà Nội giảm 15%, Tp.HCM cũ giảm 9%, các khu vực khác giảm 3%.

Nguyên nhân chính khiến thị trường đất nền giảm nhiệt đến từ thông tin liên quan đến biến động về thuế quan và kỳ nghỉ lễ kéo dài cuối tháng 4, đầu tháng 5.

Mức độ quan tâm đất nền quý 2/2025 cho thấy sự phân hóa theo vùng. Tại miền Bắc, mức độ quan tâm phân bố rộng, nổi bật tại các tỉnh có nội lực kinh tế mạnh như Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên. Tại miền Nam, mức độ tập trung cao quanh TP.HCM, điển hình như Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Mức độ tăng giá đất nền phía Nam ổn định. Nguồn: Batdongsan.com.vn

Về giá, đất nền miền Bắc hiện có mặt bằng giá cao hơn miền Nam. Bắc Ninh 36 triệu/m2, Hưng Yên 35 triệu/m2, Hà Nam và Hải Dương đều 26 triệu/m2, Bắc Giang và Vĩnh Phúc đều 24 triệu/m2. Trong khi miền Nam ghi nhận Bình Dương 31 triệu/m2, Cần thơ 28,9 triệu/m2, Bà Rịa – Vũng Tàu và Kiên Giang khoảng 16 triệu/m2…

Mặc dù đất nền hạ nhiệt sức cầu nhưng giá đã lập mặt bằng mới. Theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn, tại khu vực miền Nam, hiện giá đất nền Long An (cũ) đã tăng 36% so với đầu năm 2023 - mức tăng cao nhất so với các khu vực lân cận Tp.HCM. Trong khi Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu (cũ) tăng lần lượt 25%, 23%, 18%. Riêng Tây Ninh và Bình Phước (cũ) không ghi nhận tăng giá ở phân khúc đất nền.

Tại thị trường miền Bắc, một số tỉnh ghi nhận mức tăng giá rất mạnh từ đầu 2023 đến quý 2/2025. Cụ thể, Hòa Bình (+200%), Bắc Giang (+100%), Hưng Yên (+75%), Bắc Ninh (+54%), Vĩnh Phúc (+26%).

Theo Batdongsan.com.vn, 6 tháng đầu năm 2025 đánh dấu giai đoạn điều chỉnh rõ nét của thị trường đất nền, đặc biệt sau đợt tăng nóng đầu năm. Xu hướng phân hóa theo vùng ngày càng rõ rệt, với miền Bắc dẫn dắt tăng giá, trong khi miền Nam trở thành điểm đến của dòng tiền thận trọng. Hạ tầng và quy hoạch tiếp tục là yếu tố then chốt quyết định tiềm năng tăng trưởng và chiến lược đầu tư trung – dài hạn.

Trước đó, tại báo cáo thị trường đất nền, DKRA Consulting cũng chỉ ra, đất nền Tp.HCM hạ nhiệt và nguồn cung ít ỏi, phần lớn giao dịch trong quý 2/2025 đến từ khu vực Long An (cũ) và Bình Dương (cũ), chiếm hơn 92% tổng lượng tiêu thụ sơ cấp.

Theo đơn vị này, mặt bằng giá thứ cấp đất nền phía Nam ghi nhận mức tăng trung bình khoảng 4% so với quý trước. Việc khan hiếm nguồn cung mới sơ cấp trên thị trường đã thúc đẩy các nhà đầu tư lựa chọn các sản phẩm thứ cấp, đặc biệt là nhóm sản phẩm đầy đủ pháp lý.