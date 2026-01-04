Cầu vượt biển hơn 18km, dài nhất Đông Nam Á của Việt Nam có chuyển biến mới

Mới đây, UBND tỉnh Cà Mau đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trọng điểm năm 2025 và phong trào thi đua cao điểm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng thực hiện tuyến đường bộ cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, đường giao thông ra đảo Hòn Khoai và Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai.

Theo báo cáo, trong năm 2025, tỉnh Cà Mau triển khai thực hiện hơn 130 dự án; trong đó, có 20 công trình, dự án trọng điểm, với diện tích thu hồi đất 1.044ha, ảnh hưởng 8.189 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được lãnh đạo tỉnh Cà Mau xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm; kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhằm đảm bảo tiến độ dự án và giải ngân vốn đầu tư công.

Trước đó, ngày 22/11, UBND tỉnh Cà Mau đã phát động phong trào thi đua cao điểm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án: Tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi; đường giao thông ra đảo Hòn Khoai và Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng dự án đường giao thông ra đảo Hòn Khoai và Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai đã đạt 100%; tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi đạt hơn 96%.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh, các dự án trọng điểm cấp quốc gia đầu tư trên địa bàn tỉnh với kinh phí trên 100.000 tỷ đồng, đây là mong mỏi từ lâu của nhiều thế hệ lãnh đạo và người dân trong tỉnh, để giúp tỉnh phát triển nhanh, bền vững hơn. Vì thế, lãnh đạo các cấp, các ngành phải làm tốt nhất nhiệm vụ của mình để các dự án, công trình sớm hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng hiệu quả.

UBND tỉnh Cà Mau mới đây đã ban hành Quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông ra đảo Hòn Khoai.

Theo quyết định, tổng diện tích rừng được chuyển mục đích sử dụng là 9,85ha, đều thuộc rừng phòng hộ nằm trên địa giới hành chính xã Đất Mũi (tỉnh Cà Mau).

Việc chuyển mục đích sử dụng rừng được xác định nhằm trực tiếp phục vụ dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông ra đảo Hòn Khoai. Đây là dự án được xây dựng cùng với Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai và cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, được khởi công ngày 19/8 vừa qua.

Theo thiết kế, tuyến đường giao thông ra đảo Hòn Khoai được xây dựng theo tiêu chuẩn cầu vượt biển, dài khoảng 18km, trong đó phần cầu chính dài 17,3km, cầu nhánh lên đảo dài khoảng 0,87km. Mặt cầu rộng 16,5m, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80km/h theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng.

Kết cấu móng chủ yếu là cọc khoan nhồi, khu vực nước sâu dùng cọc ống thép; dầm cầu kết hợp giữa bê tông cốt thép và thép liên hợp, trong đó nhịp thông thuyền sử dụng kết cấu vòm thép khẩu độ 150m.

Điểm đầu cầu vượt biển nối với cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, điểm cuối nằm ở đảo Hòn Khoai. Khi hoàn thành, cây cầu này sẽ vượt qua cầu Tân Vũ - Lạch Huyện (Hải Phòng, dài 5,44km, thông xe năm 2017) để trở thành cầu vượt biển dài nhất Việt Nam và xếp thứ ba Đông Nam Á.

Được biết, dự án đường giao thông ra đảo Hòn Khoai có tổng vốn đầu tư hơn 25.700 tỷ đồng, do Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư, Binh đoàn 12 trực tiếp thi công, dự kiến hoàn thành cuối năm 2028.



