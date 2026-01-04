“Thủ phủ công nghiệp” sắp thành thành phố trực thuộc Trung ương chuẩn bị khởi công dự án gần 4.000 căn hộ

CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị HMS vừa công bố báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đối với Khu đô thị và NOXH Vân Trung tại phường Nếnh.

Theo kế hoạch, dự án sẽ được san nền và khởi công xây dựng vào tháng 4/2026, dự kiến hoàn thiện và đưa vào sử dụng vào tháng 12/2028. Tổng mức đầu tư của toàn dự án là 3.238,5 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu chiếm 20%.

Trong cơ cấu dự án, khu NOXH số 1 tại Khu đô thị và NOXH Vân Trung được chia thành hai phân khu gồm OXH-01 và OXH-04. Phân khu OXH-01 giáp đường gom Quốc lộ 1A (cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn) ở phía Tây Bắc, trong khi phân khu OXH-04 giáp tuyến đường kết nối Quốc lộ 17 – Quốc lộ 37 theo quy hoạch ở phía Đông Nam.

Ở giai đoạn đầu tư, phân khu OXH-01 sẽ xây dựng 4 tòa nhà NOXH cao 18 tầng nổi và 1 tầng hầm, với tổng diện tích sàn khoảng hơn 260.000 m2. Phân khu OXH-04 sẽ được phát triển 2 khối nhà chung cư thương mại hỗn hợp, cao 18 tầng nổi và 1 tầng hầm, tổng diện tích sàn khoảng hơn 70.000 m2.

Khi hoàn thành, dự án Khu đô thị và NOXH Vân Trung dự kiến cung cấp ra thị trường khoảng hơn 3.200 căn hộ NOXH và gần 700 căn hộ chung cư thương mại, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng gần 7.000 người.

Song song với dự án này, UBND tỉnh Bắc Ninh mới đây cũng đã chấp thuận chủ trương đầu tư và giao chủ đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội tại Khu đô thị Đa Mai – Song Mai 2, phường Đa Mai.

Dự án có quy mô hơn 3 ha, dự kiến cung cấp khoảng gần 1.400 căn hộ NOXH để bán, với tổng diện tích sàn nhà ở khoảng hơn 76.000 m2. Ngoài ra, dự án còn bố trí khoảng 15.000 m2 sàn dành cho các hoạt động dịch vụ, thương mại.

Tổng mức đầu tư của dự án Đa Mai – Song Mai 2 ước khoảng hơn 1.600 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu hơn 330 tỷ đồng, phần còn lại là vốn vay và các nguồn huy động hợp pháp khác hơn 1.300 tỷ đồng. Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Tập đoàn Danko.

Trong bối cảnh nhu cầu an cư của người lao động tại các khu công nghiệp ngày càng gia tăng, Bắc Ninh đã nổi lên như một trong những địa phương đi đầu cả nước về phát triển nhà ở xã hội. Hiện toàn tỉnh có 77 dự án nhà ở xã hội đang triển khai với tổng diện tích khoảng 280 ha, dự kiến cung ứng khoảng 114.400 căn hộ.

Theo Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021–2030 của Thủ tướng Chính phủ, Bắc Ninh được giao chỉ tiêu phát triển 147.100 căn hộ, chiếm hơn 14% tổng chỉ tiêu cả nước.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2025 của tỉnh Bắc Ninh, dự kiến đến hết năm 2025, toàn tỉnh hoàn thành gần 16.000 căn hộ nhà ở xã hội.

Về chỉ tiêu năm 2026, tỉnh Bắc Ninh đăng ký phát triển 20.000 căn nhà ở xã hội (tăng hơn 2.000 căn so với chỉ tiêu của Chính phủ giao).



