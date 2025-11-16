Cây bút công nghệ: "Cầm mẫu điện thoại này đi trên đường, ai cũng phải ngoái lại hỏi tôi máy gì đấy?"

RedMagic 11 Pro là chiếc gaming phone đang chiếm vị trí đầu bảng xếp hạng điện thoại của Phone Arena. Cây bút Mariyan Slavov quyết định dùng nó làm thiết bị chính để xem trải nghiệm thực tế ra sao.

Việc sử dụng RedMagic 11 Pro làm thiết bị chính hàng ngày đã mang lại một hiệu ứng bất ngờ mà từ lâu rồi anh không còn được chứng kiến. Dưới đây là câu chuyện của Mariyan.

Công cụ bắt chuyện

Suốt tuần qua, tất cả bạn bè tôi đều hỏi đúng một câu: "Này, điện thoại gì đấy?" Và theo sau đó là câu hỏi quen thuộc: "Cho xem tí được không?"

Phản ứng này không hoàn toàn bất ngờ khi xét đến vẻ ngoài ấn tượng của RedMagic 11 Pro.

Ngay cả người lạ cũng bắt chuyện với tôi trên đường để hỏi những câu tương tự, một điều đã không xảy ra trong nhiều năm. Tôi cũng thường xuyên bắt gặp ánh mắt của mọi người khi tôi đang nghe điện thoại. Họ tò mò, ngạc nhiên. Và đó là lúc tôi nhận ra: chúng ta đã đánh mất kiểu tương tác này.

Tôi không ngây thơ đến mức nghĩ rằng ai cũng phải quan tâm đến công nghệ, hay smartphone là thứ mào đầu câu chuyện những người xa lạ. Nhưng việc điều này từng xảy ra (và giờ thì gần như tuyệt chủng) đã nói lên rằng smartphone đã trở nên đồng điệu đến mức nào.

Hãy nhìn những chiếc iPhone, Galaxy và Pixel mới nhất. Nếu che đi cụm camera và logo, bạn sẽ khó lòng phân biệt chúng từ xa. Sự đồng nhất trong thiết kế này đã đạt đỉnh điểm vào năm 2025, và các flagship chính thống giờ đây giống nhau hơn bao giờ hết.

Cạnh phẳng, các nút bấm gần như y hệt, viền bo tròn nhẹ, camera "đục lỗ" và mặt lưng kính. Tôi sẽ không gọi chúng là nhàm chán, nhưng hãy thành thật: những chiếc điện thoại này cũng chẳng khơi gợi được chút phấn khích nào.

Vợ cũ của tôi là một tín đồ Samsung, và trong suốt bảy năm chúng tôi "sống sót" cùng nhau, không một ai từng hỏi về chiếc điện thoại cô ấy dùng. Điều đó cho thấy những thiết bị này đã trở nên "vô hình" đến mức nào.

Vậy tại sao RedMagic 11 Pro lại có thể phá vỡ sự đồng điệu đó?

RedMagic 11 Pro có gì đặc biệt?

"Phép thuật" nằm ở mặt lưng. Điều này cũng dễ hiểu, khi mà mặt trước của smartphone hiện đại chỉ là một màn hình chữ nhật.

RedMagic đi theo xu hướng mặt lưng trong suốt, vốn không hoàn toàn mới, nhưng những gì bên dưới lớp kính mới là thứ khiến nó tỏa sáng.

Một vòng tròn để lộ dung dịch làm mát lỏng màu xanh lam, loại dùng cho máy chủ, mang lại vẻ ngoài như bước ra từ phim khoa học viễn tưởng. Thêm vào đó là các điểm nhấn kim loại bạc mang hơi hướng công nghiệp, ốc vít lộ thiên, các tấm kim loại và một con chip giả ở góc trên bên trái, tất cả tạo nên một thiết kế thực sự khiến người khác phải ngoái nhìn.

Điều đó đưa chúng ta trở lại câu hỏi mấu chốt: chúng ta có thực sự cần điều này, hay nó chỉ để phô trương?

Ngày nay, hầu hết smartphone thuần túy mang tính hữu dụng. Đã qua rồi cái thời iPhone là biểu tượng đẳng cấp—chúng giờ đã quá phổ biến, một số thậm chí còn rẻ hơn điện thoại Android. Chẳng ai còn "chớp mắt" ngạc nhiên khi thấy một chiếc iPhone 17 Pro Max nữa.

Chắc chắn, nếu muốn nổi bật, bạn có thể mua một chiếc ốp lưng thật bắt mắt. Điều đó cũng hiệu quả, nhưng nó đưa chúng ta đến đâu trong cuộc tranh luận về RedMagic 11?

Tôi thực sự nghĩ rằng sự đa dạng khiến mọi thứ trở nên thú vị. Sự đồng nhất hiếm khi khiến ai phấn khích, và điều này cũng đúng với smartphone.

Không có gì sai khi coi điện thoại là một công cụ, nhưng nếu bạn muốn một thiết bị khơi dậy sự tò mò, truyền cảm hứng cho một cuộc trò chuyện, hoặc đơn giản là trông "ngầu", thì những chiếc điện thoại như RedMagic 11 chính là thứ bạn cần.

Vì vậy, trong một thế giới smartphone nơi bạn không thể phân biệt các mẫu mã nữa, RedMagic 11 là một luồng gió mới. Đối với một số người, nó có thể là một chiếc điện thoại "làm lố", không cần thiết, hào nhoáng và có vẻ ngoài kỳ dị, nhưng điều quan trọng là nó tồn tại.

Nó tồn tại vì tất cả những ai không thích sự đồng nhất và vì chính lợi ích của sự đa dạng. Cá nhân tôi thích sự chú ý và những cuộc trò chuyện mà chiếc điện thoại này khơi mào, và tôi sẽ tiếp tục sử dụng nó làm thiết bị chính trong thời gian tới. Còn với những người khác, chẳng có gì sai khi dùng những chiếc Galaxy, iPhone và Pixel thông thường cả.