Cây hồng "khổ nhất" Việt Nam: Cả nghìn người kéo tới check-in mỗi ngày

Những ngày gần đây, một vị trí thuộc trung tâm làng Lô Lô Chải (Tuyên Quang) bỗng chốc trở thành điểm đến được du khách săn lùng chỉ vì một… cây hồng. Vào mùa năm nay, cây hồng với tán rộng và trĩu quả này thu hút đông khách du lịch đến mức nhiều thời điểm kín đặc cả con đường nhỏ, khiến dân mạng trêu rằng đây là "cây hồng khổ nhất Việt Nam".

Du khách tới check-in với cây hồng ở trung tâm làng Lô Lô Chải (Ảnh: Tí Lầu)

Được biết, cây hồng thuộc khuôn viên See Me Homestay, được chủ homestay trong làng trồng vào năm 2023. Tưởng chỉ là một góc nhỏ xinh xắn của làng, ai ngờ năm nay cây hồng lại sai quả hơn hẳn, nổi bật giữa nền mái ngói âm dương và những bức tường trình đất vàng óng - tạo nên một khung cảnh cổ kính, mộc mạc nhưng vô cùng hút mắt. Đó cũng là lý do khiến cho du khách càng thêm thích thú địa điểm này.

Theo chia sẻ của anh Tí Lầu - một người làm du lịch tại Lô Lô Chải và các khu vực của Hà Giang cũ (nay thuộc Tuyên Quang), cây hồng này nằm đúng ở trung tâm làng nên khách đi ngang đều phải dừng lại. "Năm nay hồng sai quả lắm, đứng vào đâu cũng đẹp. Mấy tuần gần đây, nhất là cuối tuần, khách đông hẳn, có ngày vài nghìn lượt người xếp hàng để chụp đúng cái góc dưới gốc hồng," anh kể.

Không khí những ngày cuối tuần vừa rồi trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Từ sáng đến chiều, dưới gốc hồng lúc nào cũng có người canh hàng, người chỉnh máy ảnh, người chờ đến lượt. Nhờ thời tiết đẹp và cao điểm mùa lễ hội hoa tam giác mạch, lượng du khách trẻ đổ về Lô Lô Chải lại càng tăng mạnh.

(Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Có thể thấy, sự nổi tiếng của cây hồng cũng phần nào đến từ cú hích lớn: danh hiệu "Best Tourism Villages 2025" mà Lô Lô Chải vừa nhận vào ngày 17/10/2025. Danh hiệu này do UN Tourism - tổ chức du lịch của Liên Hợp Quốc, chuyên phát triển du lịch bền vững và hỗ trợ các quốc gia xây dựng hệ sinh thái du lịch lành mạnh - trao tặng.

Trong hơn 270 hồ sơ của 65 quốc gia, Việt Nam có hai đại diện được chọn, và Lô Lô Chải là q trong số đó nhờ sự dung hòa hiếm có giữa văn hóa bản địa, cảnh quan tự nhiên và đời sống cộng đồng.

UN Tourism đặt ra những tiêu chí rất khắt khe để lựa chọn "Làng du lịch tốt nhất thế giới". Một ngôi làng phải sở hữu giá trị văn hoá và di sản đặc sắc, có cảnh quan tự nhiên tiêu biểu, đồng thời duy trì mô hình quản lý du lịch thân thiện với môi trường. Quan trọng hơn, cộng đồng địa phương cần là những người trực tiếp tham gia vào hoạt động du lịch, chủ động xây dựng hình ảnh và giữ gìn bản sắc của chính họ. Tất cả phải vận hành theo hướng bền vững, hài hòa giữa sinh kế, môi trường và văn hóa. Lô Lô Chải đáp ứng đầy đủ những yêu cầu ấy - không chỉ đẹp, mà còn bền và đúng tinh thần một ngôi làng sống cùng du lịch, chứ không đánh đổi mọi thứ vì du lịch.

Lô Lô Chải đáp ứng trọn vẹn những tiêu chí ấy khi gìn giữ được lối sống, kiến trúc, lễ hội truyền thống - đồng thời phát triển du lịch vừa đủ, không phá vỡ không gian bình yên của làng.

Lô Lô Chải đông nghịt du khách trong những ngày vừa qua (Ảnh: Tí Lầu)



Dù chỉ là một cây hồng mới qua 3 mùa quả, nhưng sự xuất hiện dày đặc của du khách đã khiến nó trở thành "danh lam thắng cảnh" mới. Và cây hồng đã trở thành một yếu tố cộng hưởng khiến cho "Làng du lịch tốt nhất thế giới" Lô Lô Chải càng thêm thu hút hơn.