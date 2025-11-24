Cây ớt “cổ thụ” khiến 3 triệu người tò mò, nguồn gốc còn lạ hơn

Dù xuất hiện quanh bếp, ngoài vườn hay trên mâm cơm mỗi ngày, nhiều loại rau củ quả, rau gia vị vẫn có cách “đánh úp” chúng ta bằng những phiên bản kỳ lạ đến mức không thể tin nổi. Như mới đây, một cây ớt bỗng viral trên MXH vì kích thước quá lớn, chẳng khác nào… “cổ thụ” thu nhỏ.

Trong clip, cây ớt này cũng quen thuộc như bao cây ớt khác nhưng kích thước của nó lại rất lớn, vượt xa mọi hình dung. Thậm chí gọi cây ớt là chưa mô tả đầy đủ mà phải gọi là một lùm cây ớt vì cành lá sum suê và rất nhiều quả.

Chỉ một thời gian ngắn sau khi đăng tải, đoạn clip nhận về 3,2 triệu lượt xem và 77k lượt yêu thích. Netizen không khỏi tò mò, không hiểu tại sao cây ớt lại khổng lồ như vậy, có người còn hoài nghi đây là sản phẩm của AI chứ cây ớt bình thường không thể như vậy.

“Để tui mang cái video này cho cây ớt nhà tui xem cho nó tự ái”, “Tui trồng ớt như bỉ ngạn vậy á. Quanh năm chỉ ra lá đến khi thấy hoa là cây. Thấy hoa là cây cũng chết luôn”, “Ngại hết cả mấy cây ớt nhà em. Trồng cả năm mà quả chỉ đếm trên đầu ngón tay”, “Sao cây ớt nhà tôi nó không biết mắc cỡ nhỉ?”, “Cây ớt cổ thụ luôn rồi”, “Nhà này trồng ớt lấy gỗ à?”, “Cây ớt cả làng ăn không hết là có thật hả?”, “Nhỏ tới lớn lần đầu chứng kiến cây ớt dã man thật chứ”,... - là một số bình luận từ cư dân mạng cho cây ớt kỳ lạ này.

Không chỉ cành lá um tùm mà cây ớt còn chi chít quả (Ảnh chụp màn hình)

Trả lời những thắc mắc này, chủ nhân đoạn clip đã giới thiệu cây ớt chi tiết hơn, từ gốc đến tận cành lá.

Theo đó, lùm cây ớt này ở Thái Nguyên, được gọi là ớt chỉ thiên nhưng không phải của người quay clip mà là của hàng xóm. Về nguồn gốc, người này tiết lộ lùm cây ớt có 3 gốc, là cây tự mọc, tự lớn mà không cần chăm bẵm hay bón phân. Hiện tại cây ớt đã trồng được khoảng 1 năm.

3 gốc cây của lùm cây ớt (Ảnh chụp màn hình)

Trồng một cây ớt mà cả làng ăn trái là có thật (Ảnh: @linhnhi1518)

Thực tế, trên MXH cũng từng xuất hiện nhiều cây ớt khổng lồ như có cây cao hơn 2m và vượt hẳn bức tường rào xung quanh, có cây thì phải bắc thang để hái,... Ai cũng biết ớt bình thường có chiều cao hạn chế, cành lá thì rất mỏng manh và "yếu đuối" nên những cây ớt vượt trội này thường viral trên MXH, khiến dân tình bàn tán rôm rả.