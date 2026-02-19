Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cây trong phòng khách không phải nhiều là tốt: 3 loại nên trồng - 2 loại người xưa tránh xa

19-02-2026 - 10:57 AM | Sống

Có một điều thú vị là: nhà Việt ngày xưa rất nhiều cây, nhưng trong nhà lại rất ít.

Vì sao phòng khách cần "nhẹ" thay vì "xanh dày"?

Phòng khách là nơi tiếp khách, sum họp gia đình, cũng là trục giao thông chính trong nhà. Khi đặt quá nhiều cây hoặc đặt sai vị trí, không gian dễ bị chia cắt, ánh sáng bị che bớt, lối đi thu hẹp. Lâu dài, cảm giác bí bách có thể ảnh hưởng đến tâm trạng và nhịp sinh hoạt chung.

Một số gia đình phản ánh rằng sau khi bày thêm nhiều chậu cây lớn, phòng khách trở nên tối hơn, lau dọn vất vả hơn do đất ẩm và lá rụng. Những chi phí nhỏ như thay đất, thay chậu, xử lý sâu bệnh cũng phát sinh đều đặn.

Vì vậy, thay vì đặt càng nhiều càng tốt, người xưa thường chọn lọc và sắp xếp rất chừng mực.

3 loại cây nên có trong phòng khách

1. Cây lá mềm, tán thoáng

Những loại như lan ý, trầu bà, dương xỉ hoặc ngũ gia bì cỡ nhỏ thường được đánh giá cao vì dễ chăm, không che sáng và không chiếm quá nhiều diện tích. Tán lá vừa phải giúp phòng khách vẫn giữ được độ thoáng cần thiết.

Cây trong phòng khách không phải nhiều là tốt: 3 loại nên trồng - 2 loại người xưa tránh xa - Ảnh 1.

2. Cây cỡ vừa đặt lệch góc

Nếu muốn có điểm nhấn, có thể chọn một chậu cây cỡ vừa như kim tiền hoặc lưỡi hổ nhưng nên đặt sát tường, gần cửa sổ hoặc ban công, tránh đặt giữa lối đi. Nguyên tắc của người xưa là không "án ngữ trung tâm", tức không đặt vật nặng ngay giữa nhà.

3. Cây nhỏ mang tính trang trí

Chậu cây mini đặt trên kệ tivi, bàn trà hoặc bệ cửa sổ là lựa chọn an toàn. Loại cây này vừa tạo điểm nhấn xanh vừa không làm thay đổi cấu trúc không gian.

Cây trong phòng khách không phải nhiều là tốt: 3 loại nên trồng - 2 loại người xưa tránh xa - Ảnh 2.

Điểm chung của 3 nhóm cây trên là: không quá rậm, không quá cao, không che ánh sáng và không gây cảm giác nặng nề.

2 loại cây người xưa thường tránh đặt trong phòng khách

1. Cây thân gỗ lớn, tán dày

Các loại như bàng Singapore cỡ lớn, đa cảnh, lộc vừng bonsai to hoặc cây thân gỗ có tán rậm thường được trồng ngoài sân, hiên nhà hoặc sau nhà. Trong không gian phòng khách vừa và nhỏ của nhà Việt, những cây này dễ che sáng, giữ ẩm và chiếm diện tích đáng kể.

Theo kinh nghiệm dân gian, phòng khách càng thông thoáng thì sinh hoạt càng thuận lợi. Đặt cây quá lớn ở vị trí trung tâm dễ làm không gian "nặng", ảnh hưởng đến cảm giác thoải mái chung.

2. Cây có gai hoặc dáng nhọn quá mạnh

Một số loại cây có nhiều gai hoặc tán lá dựng đứng, sắc nhọn thường không được khuyến khích đặt ở khu vực tiếp khách. Lý do không hoàn toàn mang tính phong thủy, mà liên quan đến cảm nhận thị giác và sự hài hòa tổng thể.

Cây trong phòng khách không phải nhiều là tốt: 3 loại nên trồng - 2 loại người xưa tránh xa - Ảnh 3.

Phòng khách là không gian cần sự mềm mại và dễ chịu. Những yếu tố quá cứng hoặc quá dày đặc có thể khiến tổng thể mất cân bằng.

Phong thủy đời sống: Đặt đúng quan trọng hơn đặt nhiều

Phong thủy trong cách hiểu truyền thống không phải là mê tín, mà là nghệ thuật sắp xếp không gian để phù hợp với sinh hoạt. Nhà càng gọn, lối đi càng thông, ánh sáng càng đầy đủ thì con người càng dễ chịu.

Việc trồng cây trong phòng khách vì thế nên dựa trên nguyên tắc vừa đủ. Không cần loại bỏ hoàn toàn cây xanh, nhưng cũng không nên biến phòng khách thành một khu vườn thu nhỏ.

Trong bối cảnh nhà ở đô thị ngày càng thu hẹp, lựa chọn cây phù hợp và đặt đúng vị trí sẽ giúp không gian vừa đẹp mắt vừa đảm bảo sự thoải mái lâu dài.

Đôi khi, chỉ cần giảm bớt một chậu cây lớn hoặc dịch chuyển sang vị trí hợp lý hơn, cảm giác "bí" trong nhà đã được cải thiện rõ rệt.

3 dấu hiệu chứng tỏ ngôi nhà của bạn đang có phúc khí, càng ở càng có lộc, đừng dại bán đi

Theo Như Anh

Phụ nữ số

