CCA 2025 chốt top 5, ‘người trong cuộc’ chọn những cái tên nào?

Dưới đây là nội dung chương trình Trên Ghế 168 phát sóng ngày 9/9 trên HTV9.

Car Choice Awards năm 2025 đã chính thức khởi động và công bố danh sách đề cử các hạng mục giải thưởng.

Trong số hôm nay, chuyên gia Đoàn Anh Dũng sẽ chia sẻ top 5 lựa chọn của mình cho các hạng mục Xe GenZ của năm, Xe Dịch vụ của năm và Xe Hybrid của năm.

Đầu tiên, top 5 hạng mục “Xe GenZ của năm” mà anh Dũng lựa chọn là gì?

Tôi cho rằng những cái tên được đề cử hạng mục “Xe GenZ của năm” phải là những mẫu xe trẻ trung và mang tính xu hướng một chút.

VinFast VF 6: Hiện nay, xanh hóa đang là một xu thế lớn và thể hiện rõ. VF 6 là mẫu xe dung hòa giữa nhiều yếu tố. Giá bán của VF 6 vừa phải, phù hợp để người trẻ dưới 35 tuổi với tài chính chưa dư giả có thể tiếp cận được.

VinFast VF 6. Ảnh: Đại lý

Lynk & Co 06: Đây là mẫu xe khá hot, được nhiều bạn trẻ quan tâm trong thời gian vừa qua. Xe có thiết kế hút mắt, cá tính. Tôi đánh giá Lynk & Co 06 có nhiều trang bị xứng đáng với giá tiền.

Lynk & Co 06. Ảnh: Đại lý

Mazda3: Dù đã cũ nhưng tôi cho rằng Mazda3 là mẫu xe “quốc dân”. Những bạn trẻ có xu hướng muốn một phương án an toàn, có chút hoài niệm có thể chọn mẫu xe này. Xe có thiết kế ổn, chi phí sử dụng phù hợp.

Mazda3. Ảnh: Đại lý

Honda City: Cá nhân tôi cho rằng nhóm khách hàng trẻ vẫn sẽ có nhiều người làm việc trong môi trường nhà nước. Những bạn này cần một mẫu xe thể hiện được sự chững chạc, trưởng thành nhưng không quá già giống Toyota Vios.

Honda City. Ảnh: Đại lý

Mitsubishi Xforce: Đây là mẫu xe gầm cao có giá bán vừa phải, dễ tiếp cận. Không gian nội thất rộng rãi, phù hợp cho những bạn trẻ tìm kiếm xe cho gia đình. Xforce được một số bạn trẻ ở các tỉnh yêu thích nhờ kiểu dáng bệ vệ, hiện đại.

Mitsubishi Xforce. Ảnh: Đại lý

Tiếp theo, chúng ta sẽ tới một hạng mục rất đặc thù: Xe Dịch vụ của năm. Lựa chọn của anh là gì?

VinFast VF 5: Đây là mẫu xe đầu tiên không thể không nhắc đến. Hiện nay, chúng ta dễ dàng bắt gặp VF 5 xe chạy đầy đường, và mẫu xe này đang định hình lại phân khúc xe dịch vụ tại Việt Nam. Xe được các công ty lựa chọn để tối ưu chi phí, bởi VF 5 có chi phí bảo dưỡng thấp khi các chi tiết cơ khí gần như không hao mòn, chi phí vận hành cực thấp khi VinFast đang miễn phí sạc pin. Được định vị phân khúc CUV cỡ A nhưng VF 5 có không gian rộng, phù hợp để chở khách đi về quê, đi tỉnh.

VinFast VF 5. Ảnh: Đại lý

Mitsubishi Xpander: Mẫu xe này nằm trong phân khúc MPV 7 chỗ, có gầm cao và tài chính vừa phải nên được nhiều người tin dùng.

Mitsubishi Xpander. Ảnh: Đại lý

Kia Carnival: Có thể, quan điểm của tôi sẽ khác với một số thành viên khác trong Hội đồng thẩm định chuyên môn Car Choice Awards. Tôi cho rằng mẫu xe này định hình nhóm xe dịch vụ cao cấp.

Tôi biết nhiều công ty vận tải hành khách ở khu vực miền Bắc sử dụng Carnival để chở khách đường dài. Hiện nay, điều kiện giao thông thuận lợi với nhiều đường cao tốc, Carnival được khách đi xe lựa chọn thay vì xe giường nằm 2 tầng. Một chiếc xe Carnival thường được phụ trách bởi 2-3 lái xe và chạy liên tục không nghỉ. Có những xe chỉ sau 1 năm đã lăn bánh tới 100.000-150.000km.

Lợi thế của Carnival là chi phí bảo dưỡng thấp, không gian nội thất thoải mái cho mọi vị trí ngồi.

Kia Carnival. Ảnh: Đại lý

Toyota Vios và Hyundai Accent: Cả 2 mẫu xe này đều có các phiên bản số sàn và số tự động với giá bán không chênh lệch quá nhiều. Điều này sẽ phù hợp với người dùng kết hợp xe dịch vụ và xe gia đình.

Đặc biệt là tại các tỉnh xa thành phố lớn như Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Cà Mau, Cần Thơ… người dùng cần một mẫu xe có mạng lưới đại lý chính hãng rộng rãi để tiện bảo dưỡng trong quá trình sử dụng.

Ngoài ra, các mẫu sedan hạng B như Vios và Accent có thể giúp chủ xe kinh doanh cho thuê xe hoa đám cưới khi cần. Bởi vì, nhiều người có điều kiện kinh tế eo hẹp sẽ không chọn thuê xe cưới là các mẫu xe cao cấp hơn.

Toyota Vios và Hyundai Accent. Ảnh: Đại lý

Năm vừa qua, xu hướng xe hybrid thể hiện rõ nét tại thị trường Việt Nam. Vì thế, ban tổ chức Car Choice Awards 2025 quyết định có thêm hạng mục giải thưởng “Xe Hybrid của năm”. Vậy top 5 của anh là gì?

Top 5 “Xe Hybrid của năm” phải là xe vận hành tốt và đáp ứng khả năng bảo vệ môi trường phải tốt hơn những mẫu xe khác.

Toyota Camry: Thị trường hiện có rất nhiều xe sử dụng động cơ hybrid, nhưng tôi đánh giá Camry ổn định nhất. Động cơ hybrid trên xe Toyota không quá ồn. Tiếp theo, động cơ hybrid trên Camry hoạt động tốt, cầm lái cho cảm xúc tốt.

Toyota Camry HEV. Ảnh: Toyota Việt Nam

Honda CR-V: Mô tơ điện của CR-V e:HEV được phát triển theo thiên hướng ưu tiên tốc độ nhiều hơn. Động cơ điện trên CR-V bổ sung cho động cơ xăng nhiều sức mạnh, giúp xe có cảm giác tốt. Tuy nhiên, điều này cũng khiến CR-V hơi ồn.

Honda CR-V e:HEV RS

BYD Sealion 6: Tôi đánh giá mẫu xe đến từ Trung Quốc này có khả năng vận hành thú vị. Tuy nhiên, tổng thể chiếc xe khi cầm lái không có sự ăn nhập với nhau. Xe có khung gầm tốt, động cơ hay, vô-lăng đủ dùng, nhưng tôi không cảm nhận được mối liên kết giữa 3 yếu tố này với nhau trên mẫu Sealion 6.

BYD Sealion 6

Kia Carnival: Đây là mẫu xe tiên phong sử dụng động cơ hybrid tại Việt Nam trong phân khúc MPV cỡ vừa. Ở đây, tôi bỏ qua 2 mẫu MPV sử dụng động cơ hybrid vì giá bán quá cao là Toyota Alphard và Lexus LM.

Kia Carnival Hybrid. Ảnh: Đại lý

Suzuki Ertiga: Đây là mẫu xe rẻ nhất sử dụng động cơ hybrid. Xe có 7 ghế ngồi. Giới kinh doanh dịch vụ cho biết xe rất tiết kiệm xăng khi chỉ tốn khoảng 4 lít/100km.

Suzuki Ertiga Hybrid.

Cảm ơn anh Dũng rất nhiều.

Chương trình Trên Ghế được phối hợp thực hiện bởi Đài Truyền Hình TP Hồ Chí Minh & Công ty Cổ Phần VCCorp; đơn vị hợp tác thực hiện AutoPro; đơn vị khai thác thương mại AdWheel. Chương trình được phát sóng trên HTV9 lúc 18h10 từ thứ 2 đến thứ 7 và phát lại lúc 20h00 trên đa nền tảng VCCorp.