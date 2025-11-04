Cen Land (CRE) báo lãi quý III/2025 tăng gấp đôi so với cùng kỳ

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025, doanh thu thuần quý III/2025 của Cen Land đạt 334 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán giảm 10 tỷ đồng, còn 252 tỷ đồng, giúp biên lợi nhuận gộp cải thiện rõ rệt. Lợi nhuận gộp đạt 81 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ, đưa lợi nhuận sau thuế lên 20 tỷ đồng, tăng 25% so với quý III/2024.

Doanh nghiệp cho biết, thị trường bất động sản trong quý tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực, số lượng giao dịch ổn định, giúp duy trì doanh thu môi giới ở mức tốt. Cen Land cũng ghi nhận một phần doanh thu và lợi nhuận từ các hợp đồng hợp tác kinh doanh, góp phần cải thiện kết quả chung.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Cen Land ghi nhận doanh thu 838 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ, song lợi nhuận sau thuế đạt 63 tỷ đồng, tăng mạnh 103% do tối ưu chi phí và biên lợi nhuận tăng cao.

Tổng tài sản vượt 7.600 tỷ đồng

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Cen Land đạt 7.648 tỷ đồng, tăng gần 500 tỷ đồng so với đầu năm. Hàng tồn kho ghi nhận mức tăng mạnh, đạt 869 tỷ đồng, gấp 2,5 lần đầu năm. Trong đó, bất động sản hàng hóa chiếm khoảng 643 tỷ đồng, tăng gấp đôi cùng kỳ, chủ yếu là các lô căn hộ và đất nền Cen Land thu mua trực tiếp từ chủ đầu tư để phân phối lại.

Khoảng 225 tỷ đồng còn lại là chi phí sản xuất kinh doanh tại các dự án đang triển khai, phản ánh việc doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư vào dự án có chu kỳ ngắn nhằm nâng cao hiệu quả vốn.

Dòng tiền của Cen Land trong kỳ ghi nhận cải thiện rõ rệt khi tiền và tương đương tiền tăng gấp đôi lên 65 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn giảm từ 3.745 tỷ đồng xuống còn 3.418 tỷ đồng, cho thấy nỗ lực thu hồi công nợ hiệu quả hơn, dù vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài sản lưu động.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả đạt 1.716 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm, chủ yếu đến từ nợ ngắn hạn phục vụ nhu cầu vốn lưu động. Tỷ lệ nợ trên tổng tài sản duy trì ở mức khoảng 22%, thể hiện chính sách tài chính thận trọng và kiểm soát rủi ro tốt của doanh nghiệp.

Ngày 13/10/2025, Cen Land đã hoàn tất thanh toán lô trái phiếu CRE202001 có giá trị phát hành 450 tỷ đồng (phát hành ngày 31/12/2020). Việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trái phiếu đúng hạn được xem là tín hiệu tích cực về năng lực tài chính và khả năng quản trị dòng tiền của doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang từng bước phục hồi.

Dự án An Zen Residences – biểu tượng cho cam kết của Cen Land trong việc phát triển nhà ở vừa túi tiền, bền vững và nhân văn.

Kết quả kinh doanh quý III/2025 cho thấy Cen Land có hoạt động kinh doanh hiệu quả, tăng trưởng lợi nhuận bền vững, đồng thời củng cố nền tảng tài chính sẵn sàng cho giai đoạn thị trường bất động sản phục hồi mạnh mẽ hơn trong năm 2026.

Với kinh nghiệm và mạng lưới phân phối rộng khắp, Cen Land tiếp tục khẳng định vị thế là đơn vị phân phối bất động sản hàng đầu Việt Nam. Doanh nghiệp hiện là đối tác chiến lược của nhiều chủ đầu tư lớn, nằm trong top đầu phân phối ở một số dự án trọng điểm của các chủ đầu tư lớn như: Vingroup, MIK, Nam Long,…

Trong chiến lược phát triển dài hạn, bên cạnh việc tập trung vào các dòng sản phẩm vừa túi tiền đáp ứng nhu cầu thực, kết nối hạ tầng giao thông thuận tiện, nổi bật như dự án An Zen Residences (Hải Phòng), Quảng Yên Centro (Quảng Ninh)… Cen Land định hướng phát triển mô hình BĐS điều dưỡng đón đầu xu hướng chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi, góp phần chuyển động BĐS đặc biệt là các KĐT, dự án nghỉ dưỡng biển.