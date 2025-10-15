CenLand tất toán 1 lô trái phiếu từng được kéo dài kỳ hạn nhiều lần

Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (CenLand, MCK: CRE) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu mã CRE202001.

Theo đó, doanh nghiệp đã thực hiện thanh toán toàn bộ gốc và lãi cho lô trái phiếu vào ngày 13/10/2025. Cụ thể, giá trị gốc thanh toán là 346,52 tỷ đồng, tiền lãi thanh toán là 10,47 tỷ đồng, với lãi suất 10,5%/năm.

Nguồn: HNX

Như vậy, doanh nghiệp đã hoàn tất nghĩa vụ thanh toán gốc và lãi trái phiếu đến hạn mã CRE202001.

Được biết, Lô CRE202001 có giá trị phát hành 450 tỷ đồng, kỳ hạn ban đầu 3 năm, tương ứng đáo hạn ngày 31/12/2023.

Ngày 21/12/2023, Người sở hữu trái phiếu đã thông qua Nghị quyết Hội nghị Người sở hữu trái phiếu bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, thông qua các nội dung sau:

Tại ngày 31/12/2023, CenLand thanh toán đầy đủ cho Người sở hữu trái phiếu toàn bộ tiền lãi phát sinh trong kỳ tính lãi, đồng thời mua lại 20% tổng số trái phiếu đang lưu hành.

Đồng thời, kéo dài thời hạn trái phiếu đến ngày 31/1/2025 và sửa đổi một số các điều kiện, điều khoản trái phiếu theo dự thảo các nội dung sửa đổi, bổ sung.

Đến ngày 24/1/2025, Người sở hữu trái phiếu tiếp tục thông qua việc kéo dài kỳ hạn lô trái phiếu CRE202001 đến ngày 13/10/2025; điều chỉnh lãi suất trái phiếu từ ngày 1/2/2025 đến ngày đáo hạn mới là 10,5%/năm.

Theo văn bản số 120/2025/CV-CEN LAND, CenLand công bố nội dung công bố thông tiun bất thường liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung một số điều kiện, điều khoản của trái phiếu.

Cụ thể, thay thế tài sản bảo đảm từ 9,5 triệu cổ phiếu CRE thuộc sở hữu của ông Vương Văn Tường và các quyền, lợi ích phát sinh hoặc có liên quan đến toàn bộ số cổ phần thành 9,5 triệu cổ phiếu CRE thuộc sở hữu của bà Trần Thị Thanh Bình.

Trong một diễn biến khác, HĐQT CenLand đã thông qua phương án mở hạn mức tín dụng và vay vốn phục vụ hoạt động thường xuyên của công ty tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) -Chi nhánh Thái Hà,

Hạn mức tín dụng ngắn hạn năm 2025-2026 là 400 tỷ đồng. Mục đích mở hạn mức tín dụng và vay vốn là để bổ sung vốn lưu động (gồm hạn mức thấu chi) phát hành bảo lãnh, mở LC để thanh toán các chi phí hoa hồng môi giới, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

Thời gian duy trì hạn mức dự kiến là 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tín dụng hạn mức nhưng tối đa không quá ngày 30/9/2026.

Nguồn thanh toán/trả nợ từ hoạt động kinh doanh thường xuyên của công ty.