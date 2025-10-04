CEO 1 trong những DN bất động sản lớn nhất sàn chứng khoán nhận cảnh báo tạm hoãn xuất cảnh từThuế TP.HCM vì công ty nợ thuế

Ngày 30/09/2025, Thuế TP.HCM đã ra thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Bùi Quang Anh Vũ – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR).

Cụ thể, căn cứ dữ liệu của người nộp thuế theo dõi trên hệ thống Quản lý thuế tại 19/9/2025, tính đến hết ngày 19/9/2025, Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt còn nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp là gần 9,3 tỷ đồng.﻿

Theo đó, sau 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo này mà Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì cơ quan quản lý thuế sẽ thực hiện áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh theo quy định đối với người đại diện theo pháp luật của Công ty là ông Bùi Quang Anh Vũ.

Trước đó, trong tháng 9, Phát Đạt cũng đã nhận được các quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế đối với PDR của Thuế cơ sở 2 tỉnh Gia Lai, Thuế cơ sở 1 tỉnh Gia Lai và Thuế TPHCM trong 3 ngày 16/09, 17/09 và 24/09.

Công ty đã nhận được các quyết định của Thuế cơ sở 1 Tỉnh Gia Lai và Thuế cơ sở 2 tỉnh Gia Lai về việc chấm dứt hiệu lực quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế. Công ty cũng đã khắc phục và nộp toàn bộ số tiền vào ngân sách nhà nước theo Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế của Thuế Thành phố Hồ Chí Minh.﻿



