CEO công ty cho vay nổi tiếng thế giới qua đời vì tai nạn giao thông, hưởng dương 55 tuổi

Cộng đồng fintech và thị trường tài chính số vừa đón nhận tin buồn khi Doug Lebda, người sáng lập kiêm CEO của LendingTree, qua đời trong một tai nạn xe địa hình (ATV) vào ngày Chủ nhật, 12/10/2025, tại nông trại gia đình ở tiểu bang North Carolina. Ông hưởng thọ 55 tuổi. Thông tin vừa được LendingTree xác nhận trong thông cáo, kèm theo lời chia buồn sâu sắc và cam kết tiếp nối di sản lãnh đạo mà ông để lại.

Theo thông tin từ Business Insider, lực lượng cảnh sát ở hạt Polk, North Carolina, tiếp cận hiện trường sau khi nhận tin về một người mất tích vào khoảng 7:31 tối Chủ nhật, và họ tìm thấy thi thể Lebda vào khoảng 8 giờ tối trong khu vực miền núi thuộc Tryon, nơi ông đầu tư phát triển nông trại. Cơ quan điều tra ban đầu cho biết không có dấu hiệu phạm tội hay can thiệp bên ngoài.

Trước cú sốc này, trong nội bộ công ty và trên thị trường tài chính, nhiều người gọi Lebda là “nhà lãnh đạo có tầm nhìn”, người đã thay đổi cách người tiêu dùng tiếp cận các sản phẩm tài chính. Trong thông cáo, Hội đồng Quản trị LendingTree mô tả ông là người “liên tục đổi mới, truyền cảm hứng và có đam mê mãnh liệt”, chạm đến cuộc sống của hàng triệu người tiêu dùng.

Ngay sau vụ việc, hội đồng công ty công bố ông Scott Peyree, Chủ tịch & Giám đốc Điều hành (COO), được bổ nhiệm làm CEO mới, trong khi Steve Ozonian, thành viên hội đồng quản trị độc lập lâu năm, trở thành Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Thông tin gây phản ứng trên thị trường, khiến cổ phiếu LendingTree giảm hơn 4% trong phiên giao dịch.

Câu chuyện sự nghiệp của Doug Lebda gắn liền với sự hình thành và phát triển LendingTree như một biểu tượng trong ngành tài chính trực tuyến. Ông thành lập công ty vào năm 1996 (ban đầu với tên CreditSource USA), nhằm giải quyết sự bất tiện và thiếu minh bạch trong quá trình vay mua nhà.

Nền tảng LendingTree được mở rộng ra trên toàn quốc năm 1998, và công ty lần đầu IPO năm 2000. Trong suốt quãng thời gian cầm quyền, ông mở rộng hoạt động LendingTree từ chỉ vay mua nhà sang so sánh các sản phẩm tín dụng cá nhân, thẻ tín dụng, khoản vay ô tô và bảo hiểm. Ông cũng đồng sáng lập công ty Tykoon vào năm 2010 — nền tảng giáo dục tài chính dành cho trẻ em và gia đình — như một cách để lan tỏa giá trị minh bạch tài chính và giáo dục về quản lý tiền bạc từ sớm.

Về học vấn, ông Lebda theo học tại Bucknell University, sau đó học quản trị kinh doanh (MBA) tại Trường Darden, Đại học Virginia. Ông từng làm việc tại PriceWaterhouseCoopers trước khi quyết định khởi nghiệp LendingTree.

Tai nạn bất ngờ của ông Lebda không chỉ khiến gia đình, bạn bè và đồng nghiệp bàng hoàng, mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về tính kế thừa ở LendingTree. Dù Scott Peyree được bổ nhiệm CEO mới để đảm bảo tính liên tục, thách thức trước mắt là giữ vững tầm nhìn đổi mới, quản lý tổ chức và củng cố niềm tin của nhà đầu tư trong thời kỳ dịch chuyển công nghệ tài chính nhanh chóng. Trong thông điệp gửi nhân viên, Peyree bày tỏ: “Tin mất Doug thật đau đớn. Nhưng một trong những di sản rõ rệt mà ông để lại là đội ngũ quản lý mạnh mẽ mà ông đã xây dựng”.

Theo: The NY Times