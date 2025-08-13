Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ông Goh Cheng Liang - nhà sáng lập Tập đoàn Wuthelam, cổ đông Nippon Paint Holdings và người giàu nhất Singapore năm 2025 theo Forbes, đã qua đời sáng 12/8, hưởng thọ 98 tuổi.

Theo Forbes , ông Goh Cheng Liang sở hữu khối tài sản ước tính 13 tỷ USD. Từ tuổi thơ cơ cực trong căn phòng trọ 3 USD/tháng trên đường River Valley, ông đã vươn lên trở thành một trong những doanh nhân quyền lực nhất châu Á.

Sau Thế chiến II, ông Goh Cheng Liang khởi nghiệp với nhiều công việc khác nhau, từ bán lưới đánh cá đến kinh doanh nước giải khát nhưng thất bại. Bước ngoặt đến năm 1949, ông mua lại những thùng sơn thanh lý của quân đội Anh, tự học cách pha chế và cho ra đời thương hiệu sơn Pigeon Brand.

Chiến tranh Triều Tiên năm 1950 khiến nguồn nhập khẩu khan hiếm, mở ra cơ hội vàng cho ông phát triển kinh doanh. Sau đó, ông trở thành nhà phân phối của Nippon Paint, từng bước mở rộng hợp tác, và đến năm 1974, thành lập Wuthelam Holdings - tập đoàn hiện sở hữu gần 60% Nippon Paint niêm yết tại Tokyo.

Hé lộ đặc biệt về người giàu nhất Singapore vừa qua đời- Ảnh 1.

Theo Forbes, ông Goh Cheng Liang nắm giữ phần lớn cổ phần của Nippon Paint Holdings của Nhật Bản và có giá trị tài sản ròng ước tính là 13 tỷ USD.

Ngoài lĩnh vực sơn, gia đình ông còn phát triển các dự án nổi tiếng như trung tâm thương mại Liang Court và bệnh viện Mount Elizabeth trước khi chuyển nhượng.

Ít xuất hiện trước truyền thông, ông Goh từng khẳng định: “Tôi không bao giờ muốn công ty niêm yết. Tôi không phải nhà quản lý chuyên nghiệp, cũng không biết cách dẫn dắt các nhà quản lý chuyên nghiệp”.

Song song với kinh doanh, ông dành tâm huyết cho công tác thiện nguyện. Năm 1995, ông thành lập quỹ Goh Foundation, tài trợ hàng loạt dự án y tế, đặc biệt trong điều trị ung thư. Quỹ đã đóng góp vào việc xây dựng và mở rộng Trung tâm ung thư quốc gia Singapore (NCCS), thành lập Trung tâm xạ trị Proton mang tên ông, cũng như hỗ trợ nghiên cứu ung thư trẻ em và các bệnh lý miễn dịch.

Giáo sư Lim Soon Thye - Giám đốc điều hành NCCS - cho biết: “Đóng góp của ông Goh và quỹ Goh Foundation đã cải thiện đáng kể đời sống bệnh nhân ung thư và gia đình. Chúng tôi sẽ tiếp tục di sản của ông”.

Không chỉ ở Singapore, ông Goh còn giúp xây dựng đường sá, cung cấp nước sạch, hệ thống vệ sinh và trường học tại quê tổ Dawu, Triều Châu (Quảng Đông, Trung Quốc).

Ông Goh có 3 người con, 8 cháu và 1 chắt. Con trai cả là ông Goh Hup Jin, gọi cha mình là “ngọn hải đăng của lòng nhân ái và sức mạnh”. "Chúng tôi may mắn được ông dạy cách sống tử tế, đầy cảm thông và khiêm nhường" - ông Goh Hup Jin chia sẻ.

