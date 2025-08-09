Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Số ca sốt do virus chikungunya tăng gấp đôi, Singapore nâng cao cảnh báo y tế

09-08-2025 - 16:13 PM | Tài chính quốc tế

Số ca mắc sốt do virus chikungunya tại Singapore đã tăng mạnh trong những tháng gần đây.

(Ảnh minh họa: ST Photo)

Theo bản tin bệnh truyền nhiễm của Cơ quan Bệnh truyền nhiễm Singapore (CDA) công bố ngày 7/8, từ đầu năm đến ngày 2/8, quốc gia này ghi nhận 17 ca mắc sốt do virus chikungunya - nhiều hơn gấp đôi so với 8 ca cùng kỳ năm 2024. Cả năm 2024, Singapore chỉ có 15 ca.

Trong số các ca mắc năm 2025, ít nhất 13 trường hợp từng đi tới những vùng đang bùng phát dịch ở nước ngoài. Ít nhất 3 ca được xác định là lây nhiễm trong cộng đồng, nhưng không liên quan đến nhau.

Diễn biến ca bệnh được ghi nhận gia tăng dần: tháng 2 chỉ ghi nhận 2 ca, sau đó tăng khoảng 2 ca mỗi tháng, đạt 9 ca vào cuối tháng 5. Tuy nhiên, số ca đã nhảy vọt lên 13 vào tháng 6 và 16 vào tháng 7.

CDA cho biết sẽ đánh giá việc áp dụng thêm các biện pháp y tế công cộng nếu có thông tin mới cho thấy nguy cơ lan truyền virus tại Singapore tăng cao. Cơ quan này khuyến cáo người dân duy trì cảnh giác và tích cực loại bỏ ổ bọ gậy tại nhà và nơi làm việc.

Đối với những người chuẩn bị đi tới vùng có dịch, CDA khuyên áp dụng biện pháp phòng tránh muỗi đốt như dùng thuốc chống muỗi hiệu quả, mặc quần áo dài tay hoặc ở trong phòng có lưới chắn muỗi. Khách du lịch nếu có biểu hiện bệnh sau khi trở về cần nhanh chóng đến cơ sở y tế, thông báo về lịch sử di chuyển và vết muỗi đốt. Đồng thời, họ nên tiếp tục sử dụng thuốc chống muỗi để tránh truyền virus cho muỗi và sau đó lây sang người khác.

Chikungunya lây truyền qua vết đốt của muỗi mang virus, thường là muỗi Aedes. Bệnh hiếm khi gây tử vong nhưng có thể gây sốt cao, đau khớp dữ dội và để lại tình trạng hạn chế vận động kéo dài. Hiện chưa có thuốc đặc trị.

WHO hồi tháng 7 đã kêu gọi khẩn cấp hành động để tránh lặp lại thảm họa dịch chikungunya toàn cầu cách đây 2 thập kỷ, khi gần nửa triệu người mắc bệnh trong giai đoạn 2004 - 2005, ban đầu tập trung ở các đảo nhỏ trước khi lan rộng khắp thế giới.

Đợt bùng phát hiện nay bắt đầu từ đầu năm 2025, chủ yếu tại các đảo Ấn Độ Dương từng bị ảnh hưởng nặng trước đây như La Réunion, Mayotte và Mauritius. Riêng tại Trung Quốc, khoảng 8.000 người đã nhiễm bệnh trong 4 tuần qua, chủ yếu ở thành phố Phật Sơn, khiến đây trở thành ổ dịch lớn nhất kể từ khi virus xuất hiện tại nước này năm 2008.

Theo Linh Quy

VTV

