Cha đẻ máy bay chiến đấu Su-25 của Nga qua đời

03-09-2025 - 21:20 PM | Tài chính quốc tế

Truyền thông Nga đưa tin ngày 3/9, ông Yuri Viktorovich Ivashechkin, cha đẻ của dòng máy bay cường kích Su-25 nổi tiếng của Nga đã qua đời ở tuổi 91 .

Trong thông cáo chính thức, Tập đoàn Rostec bày tỏ tiếc thương: “Ông Yuri Viktorovich Ivashechkin, nhà thiết kế Su-25, tổng công trình sư đầu tiên của Sukhoi Superjet 100, đã qua đời ở tuổi 91. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và bạn bè của ông”.

Cha đẻ máy bay chiến đấu Su-25 của Nga qua đời- Ảnh 1.

Ông Yuri Ivashechkin. (Ảnh: RU)

Ông Ivashechkin là một trong những gương mặt tiêu biểu của ngành hàng không Liên Xô và Nga, ghi dấu ấn lớn trong lịch sử phát triển máy bay quân sự. Dưới sự chủ trì của ông, Su-25 ra đời vào cuối thập niên 1970, được thiết kế chuyên biệt cho nhiệm vụ cường kích tấn công mặt đất và yểm trợ hỏa lực trực tiếp cho bộ binh.

Với khả năng chịu đựng hỏa lực phòng không mạnh mẽ, hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt và tính ổn định cao, Su-25 nhanh chóng được mệnh danh là “xe tăng bay”.

Loại máy bay này đã chứng tỏ sức mạnh qua nhiều chiến trường, từ Afghanistan, Chechnya cho đến các cuộc xung đột hiện nay, trở thành biểu tượng cho khả năng tấn công bền bỉ và đáng tin cậy của Không quân Nga.

Không chỉ nổi bật trong lĩnh vực quân sự, ông Ivashechkin còn là tổng công trình sư đầu tiên của chương trình Sukhoi Superjet 100, mẫu máy bay dân dụng hiện đại nhằm khôi phục vị thế ngành hàng không Nga trên thị trường quốc tế sau thời Liên Xô.


Theo Cẩm Lai/VTC News

VTC News

