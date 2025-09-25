CEO của proptech BĐS Remaps qua đời ở tuổi 41

Công ty Cổ phần Remaps cho biết sáng ngày 25/9/2025, ông Lê Minh Đức – Founder & CEO Remaps đã từ trần, hưởng dương 41 tuổi.



Thông báo của công ty nêu: "Trong suốt thời gian làm việc, với vai trò là nhà sáng lập Remaps, ông đã đặt nền móng vững chắc cho công ty và góp phần quan trọng trong việc xây dựng, phát triển các công cụ hỗ trợ cho cộng đồng bất động sản, đồng thời mang đến những bài học giá trị dựa trên nhiều trải nghiệm thực tế.

Với tinh thần lạc quan và sự khích lệ chân thành, ông đã truyền động lực cho nhiều bạn trẻ, cung cấp nhiều kiến thức sâu sắc về bất động sản, thúc đẩy các bạn trẻ không ngừng nỗ lực và phát triển mỗi ngày."

Ông Lê Minh Đức từng xuất hiện trên Shark Tank Việt Nam mùa 5 để kêu gọi đầu tư 1 triệu USD cho 20% cổ phần.



﻿Chốt deal, ông Đức đồng ý nhận đầu tư tối thiểu 10 tỷ đồng cho tối đa 40% cổ phần của Shark Hùng Anh.

Tuy nhiên sau đó, đã đưa ra thông báo ngừng hợp tác giữa công ty và Shark Hùng Anh.

“Đầu năm 2023 này, Remaps và Shark Hùng Anh thống nhất ngừng hợp tác, lý do vì đã quá thời hạn thỏa thuận nhưng vẫn chưa thống nhất được các nội dung chi tiết và có khả năng tiếp tục kéo dài. Do đó Remaps quyết định thay vì ưu tiên cho Shark như cam kết ban đầu thì sẽ dành phần cổ phần phát hành thêm kêu gọi các nhà đầu tư khác”, founder Remaps chia sẻ.

Remaps được giới thiệu là nền tảng cung cấp cho người dùng các tiện ích như tìm kiếm vị trí bất động sản theo giấy chủ quyền; xem quy hoạch để biết tiềm năng; tham khảo giá; thông tin dự án; có cộng đồng người mua người bán và môi giới; có số liệu thống kê để phân tích và nhận định. Hiểu đơn giản, Remaps hướng đến xây dựng một phiên bản Google Maps dành riêng cho bất động sản.

Trên sóng Shark Tank, theo giới thiệu của founder, website của Remaps hiện có thông tin của 17,5 triệu thửa đất ở 21 tỉnh thành trên cả nước. Nền tảng này hiện đang cập nhật bản đồ theo quy hoạch sử dụng đất. Kể từ khi có bản quy hoạch, chỉ sau 4 – 8 tiếng là có thể cập nhật trên hệ thống. Người dùng có thể gõ theo từ khóa để tìm thửa đất, xem kích thước, quy hoạch, giá, dẫn đường, chia sẻ hoặc đăng bán, đăng tin cho thuê chỉ trong 30 giây. Sau 2 năm hoạt động, Remaps đã có 1,2 triệu người dùng, 110 nghìn người dùng đăng ký.

Remaps chốt deal thành công với Shark Hùng Anh trên sóng.

Năm 2023, ngoài việc hoàn thiện thêm một số chức năng về sản phẩm, Remaps cho biết sẽ tiến hành kinh doanh để tìm kiếm doanh thu nhằm một phần nào đó hỗ trợ chi phí phát triển sản phẩm.



Remaps hướng đến xây dựng một bản đồ dành riêng cho bất động sản.

Tầm nhìn trong 3-5 năm, Remaps hướng tới trở thành nơi lưu trữ, cung cấp thông tin hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản. Đồng thời tham gia vào 3 “miếng bánh” trên thị trường, bao gồm: cung cấp công cụ, dịch vụ; cung cấp nền tảng quảng cáo; tham gia vào lĩnh vực môi giới ở góc độ hỗ trợ bằng công nghệ.

Trước khi khởi nghiệp, ông Lê Minh Đức từng có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực bất động sản, phụ trách phân tích đầu tư, lập kế hoạch và theo dõi dự án cho các chủ đầu tư. Ông cũng từng tham gia nhiều vòng gọi vốn, trong đó có giai đoạn ông cho biết cá nhân đã đầu tư hơn 13 tỷ đồng vào Remaps.