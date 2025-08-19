Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ chuỗi cửa hàng Hacom qua đời ở tuổi 50

19-08-2025 - 14:31 PM | Doanh nghiệp

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ HACOM - chủ sở hữu thương hiệu Hanoicomputer, từ trần hôm 19/8.

Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ HACOM vừa phát đi thông cáo cho biết, ông Nguyễn Thanh Sơn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty, đã từ trần vào sáng 19/8/2025 (tức ngày 26 tháng 6 năm Ất Tỵ), hưởng dương 50 tuổi.

Theo HACOM, trong suốt quá trình khởi nghiệp và gắn bó với công ty, ông Nguyễn Thanh Sơn luôn dành nhiều tâm huyết cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Ông được ghi nhận với những đóng góp lớn trong việc định hướng chiến lược, nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng uy tín thương hiệu HACOM trên thị trường công nghệ.

Lễ viếng Chủ tịch Nguyễn Thanh Sơn sẽ được tổ chức từ 10h30 đến 11h30 ngày 21/8/2025 (thứ Năm) tại Nhà tang lễ Quốc gia – số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ chuỗi cửa hàng Hacom qua đời ở tuổi 50- Ảnh 1.

HACOM khởi nghiệp từ thương hiệu Hanoicomputer trong lĩnh vực bán lẻ máy tính, sau hơn 20 năm đã phát triển thành chuỗi siêu thị chuyên về máy tính và thiết bị văn phòng có mặt tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. 

Năm 2014, doanh nghiệp chính thức chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần, đồng thời mở rộng danh mục sản phẩm, dịch vụ. Ngay cả trong giai đoạn dịch bệnh 2021–2022, HACOM vẫn duy trì đà phát triển khi liên tiếp khai trương thêm 9 cửa hàng, nâng tổng số chi nhánh lên 19 trên toàn quốc. Theo thông tin từ website, hiện, doanh nghiệp có 22 cửa hàng tại 7 tỉnh thành. 

HACOM lọt “top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam năm 2022”


Theo Thảo Vân

An ninh tiền tệ

