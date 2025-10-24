CEO Ký Ức Hội An: Hành trình sáng tạo lan toả văn hoá Việt ra châu Á

Thân Thị Thu Huyền – CEO Đảo Ký Ức Hội An đã có những chia sẻ để cùng nhìn lại hành trình ấy và tìm hiểu điều gì đã làm nên sức hút của một thương hiệu du lịch văn hoá Việt giữa bản đồ châu Á.

"Văn hoá Việt là kho báu, và sáng tạo chính là cách để kho báu ấy tiếp tục được sống"

Cảm xúc của chị khi Ký Ức Hội An được vinh danh tại APEA 2025?

Trở thành Thương hiệu truyền cảm hứng Châu Á trong lĩnh vực Nghỉ dưỡng, Ẩm thực và Du lịch không chỉ ghi nhận nỗ lực của chúng tôi, mà còn là lời khẳng định cho con đường sáng tạo và kiên định mà Ký Ức Hội An đã chọn.

Với chủ đề "Future-Ready" APEA 2025 tôn vinh những thương hiệu tiên phong và đổi mới. Tôi cảm thấy Ký Ức Hội An đang đi đúng hướng – kể câu chuyện văn hoá Việt bằng ngôn ngữ sáng tạo, kết hợp nghệ thuật, công nghệ và giá trị bản địa.

"Kiến trúc là hình – văn hoá là hồn"

Vì sao Ký Ức Hội An lại chọn phát triển theo hướng du lịch văn hoá – nghệ thuật – nghỉ dưỡng, một hướng đi rất khác với xu thế thị trường lúc đó?

Đất nước Việt Nam có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và một nền văn hoá lâu đời, đa sắc vùng miền. Chúng tôi luôn tin rằng, văn hoá Việt Nam đủ sâu sắc để trở thành nguồn cảm hứng cho một sản phẩm du lịch đặc sắc.

Khi chúng tôi bắt đầu vào năm 2017, biểu diễn thực cảnh còn là khái niệm hoàn toàn mới ở Việt Nam. Chúng tôi muốn tạo ra một sản phẩm du lịch mới - nơi dùng nghệ thuật biểu diễn để tôn vinh văn hóa Việt, cảnh sắc Việt. Chính sự kết hợp giữa thiên thời, địa lợi, nhân hoà – giữa cảnh quan, văn hoá, nghệ thuật và con người – đã đưa đến quyết định đầu tư vào hướng đi này.

Triết lý "Kiến trúc là hình, văn hoá là hồn" được hình thành như thế nào và được thể hiện ra sao trong các sản phẩm của Ký Ức Hội An?

Chúng tôi lấy văn hoá và lịch sử của Hội An làm câu chuyện gốc. Vậy văn hóa và lịch sử có những khía cạnh nào để thể hiện một cách sâu sắc và rõ nét nhất? - Đó là kiến trúc và nghệ thuật! Kiến trúc là phần "hình", tái hiện những giai đoạn lịch sử, còn nghệ thuật biểu diễn là phần "hồn" – kể câu chuyện văn hoá bằng cảm xúc.

Tại Đảo Ký Ức Hội An, mỗi công trình kiến trúc được xây dựng đều đại diện cho một biểu tượng hay kể một câu chuyện của một thời kỳ lịch sử; đồng thời lấy nghệ thuật biểu diễn làm trọng tâm, các chương trình biểu diễn đều kể các câu chuyện văn hóa của Hội An – Việt Nam và đó là linh hồn của sản phẩm. Đó là cách chúng tôi để di sản "sống lại" bằng sáng tạo.

CEO Đảo Ký Ức Hội An Thân Thị Thu Huyền

Giai đoạn hậu Covid-19 là một trong những thời điểm khó khăn nhất với ngành du lịch. Chị đã chèo lái doanh nghiệp vượt qua thử thách này như thế nào?

Thời điểm đó, các doanh nghiệp du lịch đều gặp khủng hoảng: nguồn vốn cạn kiệt, đội ngũ sau 2 năm covid rệu rã, nhân sự không đủ, cơ sở vật chất xuống cấp, thị trường du lịch đóng băng 2 năm. Nhưng thay vì bị động, tôi cùng đội ngũ quản lý đã chủ động tái cấu trúc toàn diện.

Chúng tôi kiện toàn lại bộ máy, giữ những nhân sự chủ chốt và tuyển thêm người có chuyên môn, tinh gọn định biên nhưng nâng cao năng suất. Chúng tôi chi trả cao hơn nhưng chọn người giỏi, đa năng để ít nhân sự mà vẫn đảm bảo chất lượng vận hành. Ưu tiên tuyển dụng người địa phương, đào tạo liên tục để nâng cao kỹ năng.

Đồng thời, đội ngũ kỹ thuật tự sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng; marketing và kinh doanh tập trung vào thị trường nội địa để đón làn sóng du lịch nội địa ngay khi mở cửa, đáp ứng nhu cầu của khách hàng sau 2 năm covid không được đi du lịch.

Nhờ những giải pháp đó, chỉ đến tháng 2/2022 – ngay khi Việt Nam mở cửa du lịch – toàn bộ dịch vụ trên Đảo Ký ức Hội An ngay lập tức vận hành trở lại, đón được làn sóng "du lịch trả thù" và tạo sức đà bật nhảy vọt cho các năm tiếp theo.

Sau giai đoạn đó, chị đã có những quyết định táo bạo nào giúp doanh nghiệp thay đổi?

Tôi mạnh dạn điều chỉnh cách quản lý, tinh gọn 30% nhân sự nhưng tăng năng suất lao động, thu nhập cao hơn cho người ở lại. Bên cạnh đó, chúng tôi áp dụng chuyển đổi số, KPI – OKR – đánh giá 360 độ, giúp minh bạch hiệu suất và khuyến khích tinh thần sáng tạo. Ban đầu, những quyết định này đã nhận được sự phản ứng khá mạnh từ đội ngũ, nhưng khi tôi kiên quyết áp dụng và đội ngũ quen với cách làm này thì hiệu quả đã được chứng minh rõ rệt qua kết quả kinh doanh của công ty mà chúng tôi đạt được từ sau Covid 19 đến nay. Đến đây, ai cũng hiểu rằng thay đổi là điều kiện để tồn tại và phát triển.

Theo chị, đâu là yếu tố quan trọng nhất khi lãnh đạo một doanh nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực văn hoá – du lịch?

Là kiên định với tầm nhìn dài hạn của Chủ đầu tư và không ngừng sáng tạo đổi mới sản phẩm. Sáng tạo không phải là sự phá cách vô định, mà là cách mang lại giá trị mới dựa trên nền tảng văn hoá vững chắc.

Chúng tôi luôn hướng đến việc tạo ra sản phẩm "chạm" được vào cảm xúc khách hàng – vì chỉ có cảm xúc mới khiến họ muốn quay lại.

"Lan toả văn hoá Việt ra thế giới – đó là sứ mệnh mà chúng tôi theo đuổi"

Theo chị, giá trị lớn nhất mà Ký Ức Hội An mang lại cho du lịch Việt Nam là gì?

Ký Ức Hội An góp phần bảo tồn, duy trì và nâng tầm văn hóa, nghệ thuật Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế. Chúng tôi không chỉ tạo ra một điểm đến, mà là một không gian lan tỏa giá trị văn hoá Việt.

Sau APEA, Đảo Ký Ức Hội An tiếp tục được đề cử cho hạng mục "Tổ hợp du lịch, văn hoá và giải trí hàng đầu thế giới" của World's Travel Awards. Nếu đạt giải, đây sẽ là năm thứ 4 liên tiếp Ký Ức Hội An được vinh danh. Là minh chứng cho con đường đúng đắn mà chúng tôi đã lựa chọn và là động lực để chúng tôi tiếp tục sáng tạo hơn nữa, đưa văn hoá Việt Nam vươn xa ra thế giới.

Từ show diễn đẹp nhất thế giới - Đảo Ký Ức Hội An trở thành "Tổ hợp văn hoá, du lịch & giải trí hàng đầu thế giới" của World's Travel Awards

"Chúng tôi không dừng lại ở giải thưởng, mà tiếp tục sáng tạo mỗi ngày"

Sau APEA 2025, định hướng sắp tới của Ký Ức Hội An là gì?

Chúng tôi tiếp tục cho ra mắt các sản phẩm nghỉ dưỡng, ẩm thực và giải trí chất lượng cao, lấy cảm hứng từ văn hoá, lịch sử và nghệ thuật Việt Nam. Mỗi sản phẩm đều có sự mới mẻ để mỗi lần khách hàng trở lại đều là một trải nghiệm khác biệt nhưng vẫn đậm đà hồn Việt. Bên cạnh đó, các sản phẩm của chúng tôi hướng đến là những sản phẩm mang chất lượng dịch vụ 5 sao cho du khách.