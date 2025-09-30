CEO NVIDIA cảnh báo khẩn: Ngành chip Trung Quốc chỉ còn cách Mỹ "vài nano giây"

Jensen Huang, nhà sáng lập và CEO của NVIDIA, vừa có những phát biểu gây chú ý khi khẳng định rằng Trung Quốc chỉ chậm hơn Mỹ "vài nano giây" trong lĩnh vực chip bán dẫn, đồng thời kêu gọi Washington cho phép các công ty công nghệ Mỹ cạnh tranh tại thị trường Trung Quốc.

Theo ông Huang, việc cho phép các công ty Mỹ như NVIDIA cạnh tranh tại Trung Quốc phù hợp với lợi ích của cả Bắc Kinh và Washington. Ông lập luận rằng Washington nên cho phép ngành công nghệ Mỹ cạnh tranh trên toàn cầu, bao gồm cả Trung Quốc, để "lan tỏa công nghệ ra khắp thế giới" và từ đó "tối đa hóa thành công kinh tế và ảnh hưởng địa chính trị của Mỹ".

CEO Jensen Huang của NVIDIA

Trong podcast BG2 do các nhà đầu tư công nghệ Brad Gerstner và Bill Gurley thực hiện, CEO NVIDIA nhấn mạnh sự tiến bộ vượt bậc của Trung Quốc trong sản xuất chip và tiềm năng công nghiệp của quốc gia này. Ông chỉ ra rằng Trung Quốc sở hữu nguồn nhân tài dồi dào, văn hóa làm việc năng động và sự cạnh tranh nội bộ sôi nổi giữa các tỉnh thành, tạo nên một ngành công nghiệp hiện đại, công nghệ cao đầy sức sống và tinh thần khởi nghiệp.

Vị CEO này cũng bày tỏ hy vọng và tin tưởng rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục cởi mở với đầu tư nước ngoài, đặc biệt khi Bắc Kinh đã cam kết duy trì "thị trường mở". Ông cho rằng lợi ích tốt nhất của Trung Quốc là cho phép các công ty nước ngoài đầu tư, cạnh tranh tại đây, đồng thời các công ty Trung Quốc cũng có thể phát triển và tham gia thị trường toàn cầu.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy con đường của NVIDIA tại Trung Quốc không hề bằng phẳng. Các đơn vị xử lý đồ họa GPU của NVIDIA được coi là xương sống cho việc huấn luyện và vận hành các mô hình trí tuệ nhân tạo, giúp đẩy giá trị vốn hóa thị trường của công ty lên mức kỷ lục. Nhưng doanh số tại Trung Quốc, một trong những thị trường lớn nhất thế giới, đã bị gián đoạn bởi căng thẳng địa chính trị.

Đầu năm nay, Mỹ đột ngột cấm xuất khẩu chip H20, một phiên bản được điều chỉnh để tuân thủ các hạn chế, trước khi nới lỏng sau khi thỏa thuận mức thuế 15% cho chính phủ Mỹ. Trong khi đó, thái độ của các cơ quan quản lý Trung Quốc vẫn mơ hồ, vừa chào đón nồng nhiệt ông Huang khi đến thăm Trung Quốc, vừa tiếp tục thúc đẩy chiến lược tự chủ bán dẫn trên toàn quốc.

Phản ứng từ các doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc diễn ra rất nhanh chóng. Các đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực AI và bán dẫn đã vội vàng tung ra các giải pháp thay thế nội địa, làm xói mòn thị phần từng áp đảo của NVIDIA. Tập đoàn viễn thông Huawei Technologies, dù đang bị trừng phạt, vẫn công bố lộ trình chip AI được chờ đợi từ lâu, giới thiệu các phương pháp phân cụm được thiết kế để vượt qua NVIDIA cùng với các kỹ thuật sản xuất tiên tiến vượt xa khả năng hiện tại của Trung Quốc.

Bên cạnh đó, các gã khổng lồ internet kiêm nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn như Alibaba Group Holding, Tencent Holdings, ByteDance và Baidu đều đang đầu tư mạnh vào nghiên cứu và thiết kế chip, thông qua các dự án nội bộ hoặc đầu tư bên ngoài, nhằm kiểm soát tốt hơn chuỗi cung ứng của mình. Làn sóng startup cũng thu hút sự chú ý với việc giá trị của Cambricon Technologies tăng vọt, Moore Threads Technology chuẩn bị chào sàng trên thị trường Star Market kiểu Nasdaq của Thượng Hải, trong khi Enflame và MetaX cũng đang gây chú ý.

Khi được hỏi về lo ngại thị trường AI đang đối mặt với tình trạng dư thừa công suất, ông Huang đã bác bỏ khả năng này. Ông khẳng định rằng cho đến khi chuyển đổi hoàn toàn tất cả máy tính đa năng sang máy tính tăng tốc và AI, khả năng xảy ra tình trạng dư thừa là cực kỳ thấp.

NVIDIA gần đây đã công bố một loạt khoản đầu tư lớn, bao gồm việc chi 5 tỷ USD mua 4% cổ phần của Intel và kế hoạch đầu tư lên đến 100 tỷ USD vào OpenAI trong những năm tới để xây dựng các trung tâm dữ liệu AI. Những thỏa thuận này đã thúc đẩy niềm tin của nhà đầu tư và nâng giá cổ phiếu công ty tăng hơn 62% trong sáu tháng qua lên 178 USD, đưa vốn hóa thị trường lên 4,3 nghìn tỷ USD.



