CEO Nvidia cảnh báo: Muốn không mù quáng tin theo AI, người dùng phải nắm vững những kỹ năng này

Trong cuộc trò chuyện với Giáo sư Vương Kiến, Giám đốc Phòng thí nghiệm Chiết Giang, tại sự kiện Chain Expo 2025, Jensen Huang – nhà sáng lập và CEO Nvidia đã chia sẻ một thông điệp quan trọng về trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo ông, AI không chỉ là công cụ hỗ trợ, mà còn là “công cụ cân bằng” mạnh mẽ, mở ra cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người, nhưng chỉ khi nó được sử dụng một cách chủ động và thông minh.

Ông Huang cho rằng, nhiều người hiện nay cho rằng một số người hiện nay có quan niệm sai lầm khi nghĩ rằng với sự vượt trội của AI trong các lĩnh vực toán học, lập luận và lập trình, việc học về công nghệ này trở nên ít cần thiết.

CEO Nvidia cảnh báo: Ngay cả khi nhu cầu lập trình có thể giảm trong tương lai, chúng ta vẫn phải nắm vững những những kỹ năng này, nắm vững nguyên lý cơ bản của tư duy vấn đề, như cách tiếp cận một tình huống và chia nhỏ nó thành các bước cụ thể. Nếu không, người dùng sẽ dễ dàng mù quáng tin theo câu trả lời của AI và thiếu khả năng phán đoán độc lập.

Theo CEO Nvidia, chìa khóa khi làm việc với AI là sự tham gia chủ động. Người dùng cần mô tả rõ ràng vấn đề mà họ muốn giải quyết, sau đó kiểm chứng và đánh giá phản hồi của AI, xem liệu kết quả có chính xác và tối ưu hay không. Quá trình này đòi hỏi tư duy phân tích, logic và khả năng phản biện.

“AI không phải là cây đũa thần, mà là một đối tác. Nếu bạn chỉ chấp nhận câu trả lời một cách thụ động, bạn sẽ đánh mất năng lực tư duy độc lập. Nhưng nếu bạn biết cách kiểm chứng và đối thoại, AI sẽ trở thành công cụ mạnh mẽ để mở rộng trí tuệ của bạn”, ông nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, ông cũng khuyến khích thế hệ trẻ tiếp tục học về các nguyên lý cơ bản của tư duy phản biện, khoa học và lập trình máy tính. Dù sau này có thể không trực tiếp làm việc trong ngành công nghệ, những nền tảng đó vẫn là “vốn liếng” quan trọng để hiểu và khai thác AI một cách hiệu quả.

Đồng thời, người trẻ nên bắt tay vào sử dụng AI càng sớm càng tốt. Ông ví AI như “chiếc máy tính mới” – một công cụ sẽ làm cho máy tính trở nên vô cùng mạnh mẽ.

Tuy nhiên, điều quan trọng là nhận thức rằng việc sử dụng AI ngày nay đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. “AI hiểu cách chúng ta tương tác, bất kể chúng ta nói gì. Nếu bạn không biết sử dụng AI, chỉ cần nói với nó: 'Tôi không biết cách dùng AI, hãy dạy tôi cách sử dụng', và nó sẽ dạy bạn từng bước một”, ông Huang giải thích.

Ông gọi AI là “công cụ cân bằng” bởi nó xóa nhòa khoảng cách trong tiếp cận công nghệ. AI giúp những người nông dân, người cao tuổi, hay những người ít kỹ năng máy tính có thể được trao quyền như bất kỳ ai khác, miễn là họ biết cách sử dụng nó.

Với khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên và hướng dẫn người dùng "không biết gì", AI đang phá vỡ rào cản công nghệ và tạo ra một thế giới công bằng hơn.

Tuy nhiên, CEO Nvidia cũng thừa nhận rằng đằng sau cơ hội lớn mà AI mang lại cho thế hệ này, vẫn tồn tại những thách thức không nhỏ. AI hiện đang bước vào giai đoạn tự huấn luyện và tự suy luận, yêu cầu sức mạnh tính toán khổng lồ để hỗ trợ.

Ông dự báo, trong 20 năm tới, nền tảng silicon, vốn làm nên các con chip hiện nay, vẫn sẽ giữ vai trò trung tâm. Tuy nhiên, chúng sẽ chuyển sang kiến trúc đa chip phức hợp và công nghệ kết nối quang điện tử (CPO). Mặc dù con đường này đầy hứa hẹn, nhưng cũng rất gian nan và đòi hỏi sự phối hợp từ toàn ngành.

AI không thay thế tư duy con người, mà đặt ra yêu cầu cao hơn cho tư duy. Với người trẻ, đây là cơ hội trọn đời nhưng cũng là thách thức: học cách sử dụng AI không phải như chiếc nạng để dựa dẫm, mà như một người bạn đồng hành để cùng nhau phát triển.

Nếu biết chủ động, trang bị tư duy nền tảng và khả năng phân tích, thế hệ “người bản xứ AI” sẽ không chỉ sống cùng công nghệ, mà còn dẫn dắt công nghệ phục vụ cho sự tiến bộ chung.

﻿Theo: Futubull