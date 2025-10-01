CEO NVIDIA: Đừng sợ thất nghiệp, kỷ nguyên thế giới mới sẽ cần hàng trăm nghìn thợ điện và thợ sửa ống nước

Trong khi thế hệ Gen Z liên tục được cảnh báo về khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm khi AI đe dọa các công việc cấp đầu vào, CEO của NVIDIA Jensen Huang lại đưa ra quan điểm hoàn toàn khác. Ông khẳng định rằng thực tế có hàng nghìn công việc đang chờ đợi giới trẻ, nhờ vào sự bùng nổ của các trung tâm dữ liệu, miễn là họ sẵn sàng theo học các trường dạy nghề.

Trong cuộc phỏng vấn với Channel 4 News ở Vương quốc Anh, ông Huang nhấn mạnh rằng nếu là thợ điện, thợ sửa ống nước hay thợ mộc, ngành công nghiệp sẽ cần hàng trăm nghìn người trong các vị trí này để xây dựng tất cả các nhà máy đang được triển khai. Ông dự đoán rằng lĩnh vực nghề thủ công của mọi nền kinh tế sẽ chứng kiến sự bùng nổ, với quy mô phải tăng gấp đôi và gấp đôi lại nữa mỗi năm.

Ông Huang không chỉ nói suông về nhu cầu này mà còn ủng hộ bằng nguồn vốn thực tế. Tuần trước, công ty sản xuất chip đã công bố khoản đầu tư 100 triệu USD vào OpenAI để hỗ trợ phát triển các trung tâm dữ liệu dựa trên bộ xử lý AI của NVIDIA. Trên phạm vi toàn ngành, chi tiêu vốn toàn cầu cho các trung tâm dữ liệu được dự báo sẽ đạt 7 nghìn tỷ USD vào năm 2030 theo McKinsey.

Con số việc làm và mức lương trong lĩnh vực này thật sự ấn tượng. Một trung tâm dữ liệu duy nhất có diện tích 250.000 feet vuông có thể tuyển dụng tới 1.500 công nhân xây dựng trong quá trình xây dựng, nhiều người trong số họ kiếm được hơn 100.000 USD cộng thêm tiền làm thêm giờ, tất cả mà không cần bằng đại học. Sau khi hoàn thành, khoảng 50 công nhân toàn thời gian duy trì cơ sở, và mỗi công việc đó lại tạo ra thêm 3,5 việc làm khác trong nền kinh tế xung quanh.

Lời kêu gọi của ông Huang về việc cần nhiều thợ điện và thợ sửa ống nước phù hợp với quan điểm rộng hơn của ông rằng làn sóng cơ hội tiếp theo nằm ở mặt vật lý của công nghệ hơn là phần mềm. Khi được hỏi đầu năm nay rằng ông sẽ học gì nếu lại 20 tuổi, ông Huang thừa nhận rằng mình sẽ nghiêng về các ngành gắn liền với khoa học vật lý hơn là khoa học phần mềm.

Ông Huang không phải là CEO duy nhất cảnh báo về tình trạng thiếu hụt sắp tới của lao động nghề thủ công. Đầu năm nay, CEO của BlackRock, Larry Fink, cho biết ông đã nêu lên mối lo ngại với Nhà Trắng, lập luận rằng việc trục xuất lao động nhập cư kết hợp với sự thiếu quan tâm của giới trẻ Mỹ đang tạo ra một cơn bão hoàn hảo cho việc xây dựng trung tâm dữ liệu. Ông Fink tiết lộ tại một hội nghị năng lượng vào tháng 3 rằng họ sẽ hết thợ điện cần thiết để xây dựng các trung tâm dữ liệu AI, vì không đủ người.

Trong khi Bộ Giáo dục Mỹ đã ưu tiên việc mở rộng các chương trình đào tạo nghề thủ công, một số người thuộc thế hệ Gen Z đã bắt đầu nắm bắt xu hướng này. Câu chuyện của Jacob Palmer, một chàng trai 23 tuổi từ North Carolina, là minh chứng điển hình. Sau khi tốt nghiệp trung học, anh quyết định đại học không phù hợp với mình. Thay vào đó, anh tham gia chương trình học nghề tại một công ty thầu và được đào tạo làm thợ điện.

Đến năm 21 tuổi, Palmer đã khởi nghiệp kinh doanh riêng của mình và năm ngoái thu về gần 90.000 USD. Chỉ riêng năm nay, anh đã đạt mức sáu con số. Khác với nhiều bạn cùng trang lứa đang đối mặt với nợ sinh viên và triển vọng việc làm không chắc chắn, anh đơn giản nói rằng mình không nợ ai cả.

Những phát biểu của ông Huang và các CEO khác phản ánh một sự thay đổi lớn trong thị trường lao động, nơi các công việc cổ trắng truyền thống đang bị đe dọa bởi AI trong khi các công việc cổ xanh lại đang trở thành lựa chọn hấp dẫn với mức lương cao và cơ hội nghề nghiệp rõ ràng.

Thông điệp của họ rõ ràng: trong thời đại AI và trung tâm dữ liệu, những người sở hữu kỹ năng thủ công thực tế sẽ có nhu cầu cao hơn bao giờ hết, và việc bỏ qua con đường đại học truyền thống để theo đuổi nghề thủ công không còn là sự lựa chọn kém cỏi mà có thể là quyết định thông minh nhất cho nhiều người trẻ.