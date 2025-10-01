Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CEO NVIDIA: Đừng sợ thất nghiệp, kỷ nguyên thế giới mới sẽ cần hàng trăm nghìn thợ điện và thợ sửa ống nước

01-10-2025 - 16:17 PM | Kinh tế số

Trong khi ngày càng nhiều người lo ngại AI sẽ thay thế con người trong lĩnh vực lao động, CEO NVIDIA lại cho rằng vẫn còn nhiều cơ hội việc làm cho giới trẻ.

CEO NVIDIA: Đừng sợ thất nghiệp, kỷ nguyên thế giới mới sẽ cần hàng trăm nghìn thợ điện và thợ sửa ống nước- Ảnh 1.

Trong khi thế hệ Gen Z liên tục được cảnh báo về khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm khi AI đe dọa các công việc cấp đầu vào, CEO của NVIDIA Jensen Huang lại đưa ra quan điểm hoàn toàn khác. Ông khẳng định rằng thực tế có hàng nghìn công việc đang chờ đợi giới trẻ, nhờ vào sự bùng nổ của các trung tâm dữ liệu, miễn là họ sẵn sàng theo học các trường dạy nghề.

Trong cuộc phỏng vấn với Channel 4 News ở Vương quốc Anh, ông Huang nhấn mạnh rằng nếu là thợ điện, thợ sửa ống nước hay thợ mộc, ngành công nghiệp sẽ cần hàng trăm nghìn người trong các vị trí này để xây dựng tất cả các nhà máy đang được triển khai. Ông dự đoán rằng lĩnh vực nghề thủ công của mọi nền kinh tế sẽ chứng kiến sự bùng nổ, với quy mô phải tăng gấp đôi và gấp đôi lại nữa mỗi năm.

CEO NVIDIA: Đừng sợ thất nghiệp, kỷ nguyên thế giới mới sẽ cần hàng trăm nghìn thợ điện và thợ sửa ống nước- Ảnh 2.

Ông Huang không chỉ nói suông về nhu cầu này mà còn ủng hộ bằng nguồn vốn thực tế. Tuần trước, công ty sản xuất chip đã công bố khoản đầu tư 100 triệu USD vào OpenAI để hỗ trợ phát triển các trung tâm dữ liệu dựa trên bộ xử lý AI của NVIDIA. Trên phạm vi toàn ngành, chi tiêu vốn toàn cầu cho các trung tâm dữ liệu được dự báo sẽ đạt 7 nghìn tỷ USD vào năm 2030 theo McKinsey.

Con số việc làm và mức lương trong lĩnh vực này thật sự ấn tượng. Một trung tâm dữ liệu duy nhất có diện tích 250.000 feet vuông có thể tuyển dụng tới 1.500 công nhân xây dựng trong quá trình xây dựng, nhiều người trong số họ kiếm được hơn 100.000 USD cộng thêm tiền làm thêm giờ, tất cả mà không cần bằng đại học. Sau khi hoàn thành, khoảng 50 công nhân toàn thời gian duy trì cơ sở, và mỗi công việc đó lại tạo ra thêm 3,5 việc làm khác trong nền kinh tế xung quanh.

Lời kêu gọi của ông Huang về việc cần nhiều thợ điện và thợ sửa ống nước phù hợp với quan điểm rộng hơn của ông rằng làn sóng cơ hội tiếp theo nằm ở mặt vật lý của công nghệ hơn là phần mềm. Khi được hỏi đầu năm nay rằng ông sẽ học gì nếu lại 20 tuổi, ông Huang thừa nhận rằng mình sẽ nghiêng về các ngành gắn liền với khoa học vật lý hơn là khoa học phần mềm.

CEO NVIDIA: Đừng sợ thất nghiệp, kỷ nguyên thế giới mới sẽ cần hàng trăm nghìn thợ điện và thợ sửa ống nước- Ảnh 3.

Ông Huang không phải là CEO duy nhất cảnh báo về tình trạng thiếu hụt sắp tới của lao động nghề thủ công. Đầu năm nay, CEO của BlackRock, Larry Fink, cho biết ông đã nêu lên mối lo ngại với Nhà Trắng, lập luận rằng việc trục xuất lao động nhập cư kết hợp với sự thiếu quan tâm của giới trẻ Mỹ đang tạo ra một cơn bão hoàn hảo cho việc xây dựng trung tâm dữ liệu. Ông Fink tiết lộ tại một hội nghị năng lượng vào tháng 3 rằng họ sẽ hết thợ điện cần thiết để xây dựng các trung tâm dữ liệu AI, vì không đủ người.

Trong khi Bộ Giáo dục Mỹ đã ưu tiên việc mở rộng các chương trình đào tạo nghề thủ công, một số người thuộc thế hệ Gen Z đã bắt đầu nắm bắt xu hướng này. Câu chuyện của Jacob Palmer, một chàng trai 23 tuổi từ North Carolina, là minh chứng điển hình. Sau khi tốt nghiệp trung học, anh quyết định đại học không phù hợp với mình. Thay vào đó, anh tham gia chương trình học nghề tại một công ty thầu và được đào tạo làm thợ điện.

Đến năm 21 tuổi, Palmer đã khởi nghiệp kinh doanh riêng của mình và năm ngoái thu về gần 90.000 USD. Chỉ riêng năm nay, anh đã đạt mức sáu con số. Khác với nhiều bạn cùng trang lứa đang đối mặt với nợ sinh viên và triển vọng việc làm không chắc chắn, anh đơn giản nói rằng mình không nợ ai cả.

Những phát biểu của ông Huang và các CEO khác phản ánh một sự thay đổi lớn trong thị trường lao động, nơi các công việc cổ trắng truyền thống đang bị đe dọa bởi AI trong khi các công việc cổ xanh lại đang trở thành lựa chọn hấp dẫn với mức lương cao và cơ hội nghề nghiệp rõ ràng.

Thông điệp của họ rõ ràng: trong thời đại AI và trung tâm dữ liệu, những người sở hữu kỹ năng thủ công thực tế sẽ có nhu cầu cao hơn bao giờ hết, và việc bỏ qua con đường đại học truyền thống để theo đuổi nghề thủ công không còn là sự lựa chọn kém cỏi mà có thể là quyết định thông minh nhất cho nhiều người trẻ.

Theo Nguyễn Hải

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hùng Trần Got It: "Nếu 3 năm trước, kĩ sư phần mềm còn là nghề rất hot thì bây giờ các bạn sinh viên mới tốt nghiệp chưa chắc đã xin được việc"

Hùng Trần Got It: "Nếu 3 năm trước, kĩ sư phần mềm còn là nghề rất hot thì bây giờ các bạn sinh viên mới tốt nghiệp chưa chắc đã xin được việc" Nổi bật

TP Hồ Chí Minh: Quảng cáo cờ bạc trá hình len lỏi từ MV đến quán ăn, tiệm tạp hóa

TP Hồ Chí Minh: Quảng cáo cờ bạc trá hình len lỏi từ MV đến quán ăn, tiệm tạp hóa Nổi bật

Ngoài nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới, Việt Nam là quốc gia duy nhất trên toàn cầu xác lập kỷ lục này

Ngoài nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới, Việt Nam là quốc gia duy nhất trên toàn cầu xác lập kỷ lục này

15:50 , 01/10/2025
Phạt sàn thương mại điện tử, nền tảng livestream bán hàng giả, liệu có khả thi?

Phạt sàn thương mại điện tử, nền tảng livestream bán hàng giả, liệu có khả thi?

15:41 , 01/10/2025
Thà chịu giá gấp ba chứ quyết không chọn Trung Quốc, đường sắt cao tốc 128 tỷ USD nguy cơ đắp chiếu, khó về đích chốt công nghệ nào?

Thà chịu giá gấp ba chứ quyết không chọn Trung Quốc, đường sắt cao tốc 128 tỷ USD nguy cơ đắp chiếu, khó về đích chốt công nghệ nào?

15:33 , 01/10/2025
Tạm biệt quảng cáo, YouTube Premium siêu rẻ chỉ từ 25.000Đ/tháng: Đây 3 cách đăng ký chính chủ ngay tại Việt Nam

Tạm biệt quảng cáo, YouTube Premium siêu rẻ chỉ từ 25.000Đ/tháng: Đây 3 cách đăng ký chính chủ ngay tại Việt Nam

15:20 , 01/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên