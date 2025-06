CEO OpenAI Sam Altman tố Meta dùng tiền khủng để lấy nhân tài, nhưng không một ai chịu rời OpenAI

Các công ty đang dấn thân vào lĩnh vực AI sinh tạo đang không tiếc tiền để thu hút những cá nhân tài năng, nhằm có được lợi thế dù nhỏ nhất trong mảng này, với OpenAI dẫn đầu. Meta không kém cạnh và đã được báo cáo trước đó là đang trong giai đoạn tuyển dụng mạnh mẽ.

Trong một podcast, Sam Altman, giám đốc của công ty đứng sau chatbot nổi tiếng ChatGPT, tiết lộ rằng Meta đã cố gắng chiêu mộ một số nhân tài của OpenAI, nhưng may mắn thay, những nỗ lực đó đã không thành công.

Sam Altman không cho rằng Meta giỏi về đổi mới, nhưng ông vẫn tôn trọng nhiều điều về công ty này. Trong chương trình Uncapped với Jack Altman, theo báo cáo từ TechCrunch, Sam Altman cho biết Meta đã nhắm đến nhân tài của OpenAI, cố gắng thu hút họ bằng những "đề nghị khổng lồ" mà khó có thể từ chối. Trong buổi phỏng vấn, Altman nói rằng đối thủ của OpenAI đã đưa ra các khoản thưởng ký kết hấp dẫn lên đến 100 triệu USD (2.6 nghìn tỷ đồng) và nhiều khoản bồi thường khác trong năm.

Rõ ràng là số tiền này không nhỏ, nhưng Altman cảm thấy may mắn khi không một nhân tài nào hàng đầu của OpenAI đã chấp nhận lời mời của Meta. Trong podcast, ông cho biết các nhân viên của ông kết luận rằng OpenAI có cơ hội tốt hơn để đạt được Trí tuệ Nhân tạo Tổng quát Tăng tốc (AGI) so với Meta và sẽ là một công ty có giá trị hơn nhiều so với đối thủ. Ông cũng cho rằng Meta chủ yếu tập trung vào việc chiêu mộ nhân tài bằng mức lương hàng đầu thay vì tập trung vào AGI, điều này sẽ không tạo ra một văn hóa tốt.

Các nhà nghiên cứu dẫn đầu của OpenAI, Noam Brown và kiến trúc sư AI của Google, Koray Kavukcuoglu, đã bị Meta nhắm đến, nhưng những nỗ lực này đều vô ích. Altman cũng sử dụng nền tảng này để đưa ra những lời nhận xét nhẹ nhàng về đối thủ, khẳng định rằng dù ông tôn trọng nhiều điều về Meta, ông không tin rằng công ty này giỏi đổi mới, và rằng đổi mới là chìa khóa để vượt trội trong lĩnh vực này.