CEO Thế Giới Giấy muốn tặng 2 container giấy loại 2 cho bà con vùng lũ Nghệ An: "Loại giấy này không đẹp mắt nhưng 100% giá trị như hàng loại 1, nhà tôi và nhân viên vẫn dùng"

Ông Mai Quốc Bình, Nhà sáng lập và CEO Công ty Thế Giới Giấy

Trên trang cá nhân, ông Mai Quốc Bình, Nhà sáng lập và CEO Công ty Thế Giới Giấy bày tỏ mong muốn tặng 2 container giấy cho bà con vùng lũ Nghệ An. Ông cho biết muốn kết hợp với mạnh thường quân có xe vận chuyển để đưa đến bà con vùng lũ.

Ông Bình cho biết mỗi tháng công ty đưa vào sản khoảng 1.000 tấn nguyên liệu. Trong số đó sẽ có một tỷ lệ % nhất định hàng bị lỗi, được phân loại là giấy loại 2, đóng không nhãn.

Theo ông Bình, thông thường loại giấy này thường được cung cấp cho các nhà máy, trung tâm thương mại, trường học sử dụng. Loại giấy này không được đẹp mắt về mặt thẩm mỹ, nhưng vẫn nguyên 100% giá trị giống như hàng loại 1.

"Nhà của Bình, nhân viên của Thế Giới Giấy cũng đang sử dụng giấy này hàng ngày. Chúng tôi phân loại nó là hàng loại 2 vì chất lượng hàng hóa được kiểm soát chặt theo tiêu chuẩn ISO. Chất lượng nó còn tốt hơn nhiều hàng loại 1 đang bán ngoài đường", ông Bình nói.

Sản phẩm giấy được ông Bình đăng lên trang cá nhân.

Ông Bình cho biết hàng loại 2 có thể có một số lỗi như: mặt cắt 2 đầu cuộn giấy bị lệch hoặc không được nhẵn đẹp; Lõi giấy bị bung, móp méo; vết cắt để xé giấy không đẹp; giấy bị dính vài vết lem trong quá trình thay thế linh phụ kiện; đường kính cuộn to hơn/ nhỏ hơn tiêu chuẩn quy định; cuộn giấy cuốn hơi lỏng so với tiêu chuẩn khi mới khởi động máy; 2 tờ giấy bị dính do dao cắt không đứt.

CEO Thế Giới Giấy khẳng định "đây không phải phế phẩm" mà giống như "mì tôm hàng loại 2 mà các công ty thường đóng thành túi 10 miếng bán cho nhà hàng, quán ăn".

"Mong mọi người đừng nghĩ chúng tôi tranh thủ cơ hội để giải quyết hàng tồn. Vì hàng này bình thường rất hiếm, các công ty muốn mua phải chuyển tiền trước 3 tháng để chờ giao hàng, khi có hàng chúng tôi sẽ giao hàng. Không có thì họ vẫn phải lấy hàng loại 1 với giá cao hơn", ông Bình giải thích.

Năm 2021, thời điểm dịch, CEO Thế Giới Giấy cho biết cũng đã thực hiện chương trình tương tự giúp hàng chục bệnh viện dã chiến những lúc khó khăn nhất. Năm ngoái, Thế Giới Giấy cũng đã tặng đồng bào Tây Bắc bị lũ 2 conts giấy.

Thế Giới Giấy hiện có hơn 20 triệu người sử dụng sản phẩm mỗi ngày, hơn 18.000 khách hàng là các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Công ty hiện có vốn chủ sở hữu 50 tỷ đồng, tổng tài sản là 140 tỷ. Ông Mai Quốc Bình đang sở hữu 70% vốn doanh nghiệp, vợ ông nắm 20% và 10% còn lại thuộc về một nhà đầu tư Nhật Bản.