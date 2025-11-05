CEO trang web 'hiện tượng mạng' 35 tỷ USD chính thức trở thành tỷ phú sau 20 năm đồng sáng lập

Hai mươi năm trước, trong căn phòng ký túc xá nhỏ của Đại học Virginia, Steve Huffman cùng người bạn thân Alexis Ohanian bắt đầu viết những dòng mã đầu tiên cho một trang web mà họ chỉ hy vọng “sẽ giúp mọi người chia sẻ những gì họ thấy thú vị trên Internet”. Không ai trong số họ tưởng tượng rằng hai thập kỷ sau, ý tưởng ấy lại biến Huffman trở thành tỷ phú công nghệ.

Tháng 11 năm 2025, theo Bloomberg Billionaires Index, Steve Huffman - CEO của trang web mang tên Reddit này chính thức gia nhập “câu lạc bộ tỷ đô” với tài sản ước tính 1,2 tỷ USD – một dấu mốc tròn 20 năm kể từ ngày anh cùng Ohanian sáng lập trang web được mệnh danh là “trang nhất của Internet”.

Câu chuyện của Steve Huffman khác hẳn những huyền thoại khởi nghiệp rực rỡ kiểu Mark Zuckerberg hay Elon Musk. Không có cú bùng nổ chóng vánh nào, không có kỳ lân chạm nghìn tỷ USD chỉ sau vài năm, mà là một hành trình dài, quanh co, nhiều lúc tưởng chừng đã kết thúc.

Sau khi tốt nghiệp năm 2005, Huffman và Ohanian nộp đơn vào chương trình ươm tạo Y Combinator với ý tưởng đầu tiên là “My Mobile Menu” – ứng dụng đặt đồ ăn qua tin nhắn SMS. Ý tưởng bị từ chối. Nhưng nhà sáng lập Y Combinator, Paul Graham, lại nhìn thấy điều gì đó ở hai chàng trai trẻ này và gợi ý: “Hãy xây thứ giúp con người khám phá Internet dễ hơn”. Từ đó, Reddit ra đời.

Chỉ trong vài tháng, trang web trở thành một hiện tượng. Huffman từng kể rằng thời kỳ đầu anh phải tự tạo tài khoản ảo để đăng bài cho “có không khí”, nhưng rồi người dùng thật xuất hiện, bình luận, tranh luận và hình thành một cộng đồng sôi động – đúng như tinh thần Internet tự do thuở sơ khai. Tháng 10 năm 2006, Reddit được Conde Nast mua lại với giá khoảng 10–20 triệu USD – một con số nhỏ so với quy mô ngày nay, nhưng là thành công lớn cho hai nhà sáng lập 23 tuổi.

Sau thương vụ, Huffman rời Reddit, lập công ty đặt vé máy bay Hipmunk, rồi… biến mất khỏi dòng chính công nghệ. Giai đoạn ấy, Reddit đổi chủ nhiều lần, cộng đồng mở rộng nhưng công ty lại thiếu hướng đi. Đến năm 2015, khi Reddit vướng hàng loạt tranh cãi và khủng hoảng quản trị, hội đồng quản trị mời Huffman trở lại làm CEO.

Khi ấy, nền tảng có hàng trăm triệu người dùng nhưng doanh thu chỉ đếm trên đầu ngón tay. “Reddit có văn hóa rất tự do, nhưng lại không biết cách vận hành như một doanh nghiệp,” Huffman thừa nhận. Ông bắt đầu tái cấu trúc toàn bộ: cắt giảm diễn đàn độc hại, xây dựng bộ quy tắc ứng xử, mở kênh quảng cáo, và tạo nền tảng dữ liệu để biến Reddit thành một doanh nghiệp thực thụ.

Quãng thời gian ấy không dễ dàng. Giữa áp lực từ cộng đồng vốn đề cao “tự do ngôn luận” và nhu cầu kiểm duyệt để thu hút nhà quảng cáo, Huffman trở thành tâm điểm chỉ trích. Ông từng bị tấn công dữ dội khi Reddit đóng cửa những diễn đàn cực đoan. Nhưng rồi, những quyết định cứng rắn ấy giúp Reddit chuyển mình. Hệ thống quảng cáo được xây dựng, nội dung đa dạng hơn, và quan trọng nhất: các nhà đầu tư bắt đầu nhìn Reddit như một nền tảng xã hội thực sự có tiềm năng kinh tế.

Tháng 3 năm 2024, Reddit chính thức IPO trên sàn New York với giá chào bán 34 USD/cổ phiếu và nhanh chóng tăng lên gần 50 USD. Huffman – với vai trò CEO và cổ phần cá nhân – trở thành người hưởng lợi lớn nhất. Đến nay, cổ phiếu Reddit vẫn giữ giá cao, mang về cho ông hơn một tỷ đô la tài sản ròng. Hiện Reddit trị giá khoảng 35 tỷ USD, theo Yahoo Finance.

“Mất 20 năm để trở thành tỷ phú – đó là một con đường dài, nhưng là con đường đáng đi,” một nhà đầu tư bình luận trên CNBC.

Điều khiến câu chuyện của Huffman đặc biệt là cách ông kiên trì theo đuổi tầm nhìn ban đầu trong khi liên tục thích ứng với thực tế. Từ một diễn đàn đơn giản, Reddit trở thành “phòng sinh hoạt chung của thế giới mạng” – nơi người dùng chia sẻ thông tin, bàn luận, và cả… làm nên những hiện tượng tài chính như vụ GameStop năm 2021. Huffman hiểu rằng giá trị của Reddit không nằm ở công nghệ, mà ở con người:

Dưới thời Huffman, Reddit cũng đẩy mạnh AI và dữ liệu. Công ty đã ký thỏa thuận trị giá hơn 200 triệu USD với Google để cấp quyền truy cập dữ liệu bài đăng – giúp các mô hình AI huấn luyện ngôn ngữ. Đây là bước đi táo bạo, biến Reddit thành một phần không thể thiếu trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đồng thời mở ra nguồn doanh thu hoàn toàn mới.

Nhưng Huffman không chỉ quan tâm đến tiền. Anh từng nói, mục tiêu cuối cùng là duy trì Reddit như “một phần của văn hóa Internet tự do” – thứ mà anh và Ohanian đã khởi đầu 20 năm trước.

“Chúng tôi từng là hai sinh viên không có gì ngoài niềm tin rằng Internet nên là nơi con người nói chuyện với nhau. Hai mươi năm sau, điều đó vẫn đúng”, ông chia sẻ với The New York Times.

Theo: Forbes, The NY Times