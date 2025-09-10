CEO từng phỏng vấn 500 ứng viên chỉ điểm 3 sai lầm nghiêm trọng khi đi xin việc: Điều cuối cùng rất dễ bị để ý!

Trong hơn 15 năm sự nghiệp, một CEO công nghệ tại Mỹ đã trực tiếp phỏng vấn hơn 500 ứng viên cho các vị trí từ quản lý sản phẩm, kỹ sư cho tới nhân sự cấp cao. Trải nghiệm đó giúp ông nhận ra rằng, ngoài bằng cấp hay kinh nghiệm, những thói quen rất nhỏ trong cách ứng xử lại có thể trở thành “cờ đỏ” báo hiệu rủi ro khi tuyển dụng.

Trên CNBC, vị CEO này chia sẻ ba dấu hiệu tinh vi nhưng đủ khiến nhà tuyển dụng dè chừng.

Thứ nhất, ứng viên né tránh khi nói về thất bại. Nhiều người có xu hướng tô vẽ hồ sơ đẹp hoàn hảo, không một lần vấp ngã. Nhưng với những nhà lãnh đạo dày dạn, đây lại là dấu hiệu thiếu thành thật hoặc thiếu khả năng tự nhìn nhận.

“Tôi luôn muốn nghe cách bạn đã thất bại, bạn rút ra được gì và làm thế nào để trưởng thành hơn sau đó. Nếu bạn không thể chia sẻ, nghĩa là bạn chưa sẵn sàng để học hỏi”, ông nói.

Thứ hai, ứng viên quá tập trung vào “tôi” thay vì “chúng tôi”. Khi kể về thành tích, một số người chỉ xoáy vào đóng góp cá nhân mà quên đi nỗ lực tập thể. Điều này tạo cảm giác họ khó hòa nhập, thiếu tinh thần cộng tác. Theo vị CEO, “Trong một công ty tăng trưởng nhanh, không ai thành công một mình cả. Nếu chỉ quan tâm đến bản thân, bạn có thể trở thành điểm nghẽn cho cả đội”.

Cuối cùng, ngôn ngữ cơ thể thiếu sự kết nối cũng là một cảnh báo. Một cái nhìn lơ đãng, tư thế ngồi khúm núm, hay tránh tiếp xúc ánh mắt có thể để lộ sự thiếu tự tin hoặc không thực sự quan tâm đến buổi trò chuyện. Trong bối cảnh phỏng vấn trực tuyến ngày càng phổ biến, những tín hiệu phi ngôn ngữ này càng quan trọng, bởi chúng góp phần quyết định ấn tượng đầu tiên.

Tiến sĩ Albert Mehrabian, nhà tâm lý học nổi tiếng tại UCLA, từng khẳng định trong nghiên cứu kinh điển của mình rằng đến 55% ấn tượng trong giao tiếp đến từ tín hiệu phi ngôn ngữ. Điều này giải thích vì sao cùng một câu trả lời, nhưng nếu kèm theo tư thế tự tin, ánh mắt chân thành, ứng viên sẽ tạo được thiện cảm mạnh mẽ hơn.

Barbara Pachter, chuyên gia giao tiếp doanh nghiệp và tác giả cuốn The Essentials of Business Etiquette, thì nhấn mạnh: “Một cái bắt tay dứt khoát, giao tiếp mắt vừa đủ, nụ cười thân thiện… đều giúp ứng viên ghi điểm ngay từ giây đầu tiên. Ngược lại, ánh mắt lơ đãng hoặc khoanh tay trước ngực có thể khiến nhà tuyển dụng nghĩ rằng bạn thiếu hứng thú hoặc phòng thủ”.

Những “cờ đỏ” này, theo vị CEO, không đồng nghĩa ứng viên xứng đáng bị loại bỏ. Tuy nhiên, chúng là lời nhắc nhở rằng nhà tuyển dụng luôn tìm kiếm sự chân thành, tinh thần đồng đội và khả năng giao tiếp tự nhiên hơn là một hồ sơ bóng bẩy. Bản thân quá trình phỏng vấn không chỉ là để doanh nghiệp đánh giá ứng viên, mà còn là cơ hội để ứng viên chứng minh khả năng tự nhìn nhận, thích nghi và hòa hợp với văn hóa tổ chức.

Trong bối cảnh thị trường lao động Mỹ cũng như toàn cầu đang cạnh tranh khốc liệt, đặc biệt trong ngành công nghệ, việc nắm rõ những chi tiết nhỏ sẽ trở thành lợi thế lớn. Những ứng viên biết chia sẻ thất bại một cách chân thành, nhấn mạnh tinh thần tập thể và thể hiện sự hiện diện tự tin qua từng cử chỉ, ánh mắt sẽ luôn dễ dàng chiếm được thiện cảm từ các nhà tuyển dụng hàng đầu.

Theo: CNBC﻿