CEO Wheaton: “Vàng lên 10.000 USD/ounce vào năm 2030 cũng không làm tôi ngạc nhiên”

Sóng vàng chưa dừng lại

Kể từ giữa năm 2023, giá vàng đã bước vào chu kỳ tăng mạnh, vượt ngưỡng 2.000 USD/ounce và tăng liên tục cho đến nay. Chỉ trong vòng một năm, vàng đã tăng hơn 50%, gấp hơn ba lần mức tăng của chỉ số Nasdaq Composite – vốn chỉ đạt khoảng 15% từ đầu năm đến nay.

Theo bà Ipek Ozkardeskaya, chuyên gia phân tích cao cấp tại Swissquote Bank, việc giá vàng đạt 5.000 USD “không thể loại trừ”. Hầu hết dự báo đều cho rằng vàng sẽ tiếp tục tăng nhờ căng thẳng địa chính trị và lãi suất toàn cầu có xu hướng giảm, khiến kim loại quý trở thành kênh trú ẩn hấp dẫn.

Goldman Sachs tuy dự báo thận trọng hơn, nhưng vẫn cho rằng giá vàng có thể đạt 4.900 USD/ounce vào cuối năm 2026.

CEO Wheaton: “Vàng 10.000 USD/ounce cũng không làm tôi ngạc nhiên”

Ông Randy Smallwood, Giám đốc điều hành Wheaton Precious Metals, là một trong những người lạc quan nhất về vàng. Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg, ông khẳng định: “Tôi tin chắc chúng ta sẽ thấy giá vàng vượt 5.000 USD trong năm tới. Và mức 10.000 USD vào năm 2030 cũng không khiến tôi ngạc nhiên”.

Wheaton Precious Metals – doanh nghiệp chuyên cung cấp tài chính cho các công ty khai thác mỏ để đổi lấy quyền mua sản lượng kim loại quý với giá chiết khấu – đã hưởng lợi lớn từ đợt bùng nổ này. Doanh thu quý gần nhất tăng 68%, lợi nhuận tăng 138% so với cùng kỳ năm ngoái. Cổ phiếu công ty tăng tới 93% trong năm nay, gần gấp đôi mức tăng của giá vàng.

Mô hình “streaming” của Wheaton

Thay vì trực tiếp khai thác, Wheaton cung cấp vốn cho các dự án mỏ và được quyền mua sản lượng kim loại quý với giá thấp hơn đáng kể so với giá thị trường. Ví dụ, năm 2021, công ty ký hợp đồng với dự án mỏ vàng Blackwater ở Canada, trả 441 triệu USD để đổi lấy quyền mua 8% sản lượng vàng với giá chỉ bằng 35% giá thị trường.

Dự án này đã bắt đầu sản xuất năm nay, dự kiến mang lại 28.000 ounce vàng mỗi năm trong 10 năm tới – giúp Wheaton thu lợi khoảng 290 triệu USD chỉ trong thập kỷ đầu, ngay cả khi giá vàng không tăng thêm. Ngoài ra, công ty còn có quyền mua 670.000 ounce bạc/năm với mức chiết khấu lên tới 82%.

Hiện Wheaton đang nắm giữ hơn 30 hợp đồng streaming với tuổi thọ trung bình mỗi mỏ khoảng 27 năm, lâu hơn nhiều so với mức trung bình “10 năm hoặc hơn” của tập đoàn khai thác vàng lớn nhất thế giới – Newmont.

Còn hấp dẫn để đầu tư?

Các chuyên gia nhận định chu kỳ tăng giá vàng có thể kéo dài từ 5–8 năm, và hiện mới chỉ ở giai đoạn giữa. Thống kê của công ty Auronum (Anh) cho thấy mỗi chu kỳ tăng giá trước đây đều mang lại mức tăng hàng trăm phần trăm cho kim loại quý này.

Trong bốn quý liên tiếp, doanh thu Wheaton luôn vượt dự báo của giới phân tích tới 60%, cho thấy tiềm năng tăng trưởng vẫn còn lớn. Dù cổ phiếu hiện có P/E khoảng 39, cao hơn trung bình S&P 500 (24), tốc độ tăng trưởng lợi nhuận hơn 130%/năm có thể giúp công ty “điền đầy” mức định giá này.

Đặc biệt, Wheaton còn trả cổ tức 0,6%, một điểm cộng hiếm thấy trong nhóm doanh nghiệp kim loại quý – giúp nhà đầu tư vừa hưởng lợi từ sóng vàng, vừa có thu nhập định kỳ.