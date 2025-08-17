Cha mẹ có 3 "lười" này con cái thường thông minh, có EQ cao, dễ thành công hơn

Trong xã hội hiện đại, nhiều bậc phụ huynh luôn trăn trở làm thế nào để nuôi dạy con vừa giỏi giang, vừa biết cách ứng xử tinh tế. Thực tế cho thấy, thành công trong cuộc sống không chỉ đến từ kiến thức sách vở mà còn phụ thuộc nhiều vào trí tuệ cảm xúc (EQ). Một đứa trẻ có EQ cao thường biết kiểm soát cảm xúc, giao tiếp khéo léo và dễ dàng hòa nhập với môi trường xung quanh.

Điều thú vị là, không ít chuyên gia giáo dục và tâm lý học nhận định: những bậc cha mẹ biết “lười” đúng cách thường nuôi dạy được con thông minh và có EQ vượt trội. Ở đây, “lười” không có nghĩa là bỏ bê, mà là sự tỉnh táo trong cách buông bỏ kiểm soát quá mức, để con có cơ hội trưởng thành từ trải nghiệm của chính mình.

Các chuyên gia cho rằng cha mẹ càng "lười" ở 3 điểm sau con lớn lên càng thông minh và dễ thành công:

1. “Lười” bao bọc

Một trong những sai lầm phổ biến của cha mẹ là bao bọc con cái quá mức. Họ thường làm hộ con mọi việc, sợ con vấp ngã, sợ con chịu thiệt. Nhưng chính sự bảo vệ thái quá lại khiến trẻ thiếu bản lĩnh, không dám đối diện khó khăn.

Những cha mẹ “lười bao bọc” lại chọn cách đứng phía sau, để con tự làm, tự thử và tự mắc lỗi. Khi một đứa trẻ biết tự buộc dây giày, tự chuẩn bị đồ dùng học tập hay tự chịu trách nhiệm về kết quả học tập, chúng sẽ dần hình thành ý thức độc lập. Chính sự độc lập này là nền tảng để trẻ thông minh hơn trong xử lý tình huống và phát triển chỉ số EQ.

Ảnh minh hoạ: Internet

2. “Lười” so sánh

Trong nhiều gia đình, việc so sánh con mình với “con nhà người ta” đã trở thành thói quen. Cha mẹ nghĩ rằng đó là động lực để con phấn đấu, nhưng thực tế lại gây tác dụng ngược. Trẻ dễ rơi vào mặc cảm, nghĩ rằng bản thân không bao giờ đủ tốt.

Ngược lại, cha mẹ “lười so sánh” thường chú ý tới điểm mạnh và sự tiến bộ của từng đứa con.

Họ biết rằng mỗi đứa trẻ là một cá thể riêng biệt, có nhịp phát triển và thế mạnh riêng. Khi được khích lệ theo cách đó, trẻ sẽ tự tin hơn, biết trân trọng giá trị bản thân và sẵn sàng giao tiếp cởi mở với người khác. Đây chính là yếu tố quan trọng để giúp trẻ sở hữu EQ cao và dễ thành công hơn trong cuộc sống.

3. “Lười” chiều chuộng

Nhiều người nghĩ rằng, đáp ứng mọi nhu cầu của con là biểu hiện của tình yêu thương. Nhưng thực tế, nếu mọi mong muốn đều được thỏa mãn ngay lập tức, trẻ sẽ khó học được sự kiềm chế và dễ trở nên ích kỷ.

Ảnh minh hoạ: Internet



Ngược lại, cha mẹ “lười chiều chuộng” thường biết cách đặt giới hạn hợp lý. Họ để con hiểu rằng không phải thứ gì cũng có sẵn, mọi điều đều cần sự cố gắng. Khi phải chờ đợi, phải nỗ lực mới đạt được, trẻ sẽ biết trân trọng thành quả, học được tính kiên nhẫn và khả năng kiểm soát cảm xúc. Đây cũng chính là những phẩm chất quan trọng để tạo nên một người có EQ cao.

Thực chất, 3 “lười” ở đây chính là sự khôn ngoan trong cách giáo dục con cái. Đó là khi cha mẹ biết lùi lại một bước để trao cho con không gian phát triển. Thay vì kiểm soát từng chi tiết trong cuộc sống, họ chọn cách đồng hành, hướng dẫn và để con tự rút ra bài học.

Trẻ em lớn lên trong môi trường như vậy không chỉ thông minh hơn trong học tập mà còn giàu kỹ năng sống, biết tôn trọng người khác và kiểm soát tốt cảm xúc của bản thân. Trong tương lai, đó sẽ là hành trang quý giá giúp trẻ vững vàng trước áp lực, tự tin hòa nhập và thành công trong công việc cũng như cuộc sống.