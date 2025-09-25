Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Không ít cha mẹ từng thắc mắc: Vì sao có bé thì nghịch ngợm, bướng bỉnh, trong khi có bé lại ngoan ngoãn, trầm lặng? Thực ra, cách hiểu và dạy con đôi khi có thể dựa vào "màu tính cách". Từ thế kỷ 18, nhiều nhà tư tưởng đã thử phân loại tính cách theo màu sắc. Sau này, trong tâm lý học hiện đại, cũng có những nghiên cứu tương tự, giúp phụ huynh dễ hình dung hơn về con mình.

Theo đó, có bốn gam màu cơ bản gắn liền với bốn kiểu tính cách phổ biến: xanh lá, xanh dương, vàng và đỏ. Mỗi nhóm lại cần cách nuôi dạy riêng để trẻ phát huy được điểm mạnh và khắc phục điểm yếu.

1. Trẻ "màu xanh lá": Hiền lành, dễ chịu nhưng hay nhường nhịn

Xanh lá là màu của sự dịu mát, yên bình. Những em nhỏ có "tính cách xanh lá" thường rất hòa đồng, nhẹ nhàng, biết quan tâm đến người khác. Các em ít khi to tiếng, cũng hiếm khi gây mâu thuẫn, vì biết cách tự điều chỉnh cảm xúc. Điểm yếu là các em dễ "chịu thiệt", thường nhường nhịn bạn bè để làm vừa lòng người khác, trong khi bản thân lại rất khao khát. Thêm nữa, trẻ "xanh lá" khá chậm rãi, thiếu quyết đoán, dễ bị ảnh hưởng bởi ý kiến bên ngoài.

Với những đứa trẻ "xanh lá", cha mẹ cần kiên nhẫn, đừng thúc ép hay so sánh. Hãy khích lệ trẻ mạnh dạn đưa ra lựa chọn và dám bảo vệ mong muốn của mình.

Cha mẹ lấy sổ ra ghi ngay: 4 nhóm MÀU SẮC đại diện cho tính cách trẻ, phải biết mới dạy đúng!- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

2. Trẻ "màu xanh dương": Tinh tế, chăm chỉ nhưng thiếu tự tin

Xanh dương gợi cảm giác tĩnh lặng, sâu lắng. Trẻ "xanh dương" thường ngoan ngoãn, ít nói, thích lắng nghe nhiều hơn là thể hiện. Các em giàu cảm xúc, dễ đồng cảm, làm việc tỉ mỉ, cẩn thận.

Tuy nhiên, phần lớn trẻ "xanh dương" hay lo lắng, phụ thuộc nhiều vào cha mẹ, không dám tự quyết định. Chính vậy, cha mẹ của trẻ "xanh dương" cần trao quyền dần cho con, để con tự xử lý những việc nhỏ. Sự tin tưởng của cha mẹ chính là liều thuốc giúp trẻ "xanh dương" mạnh dạn hơn.

3. Trẻ "màu vàng": Thông minh, sáng tạo nhưng nóng tính

Vàng là màu của sự rực rỡ, nổi bật. Trẻ "màu vàng" thường nhanh nhẹn, sáng tạo, nhiều ý tưởng táo bạo. Trong nhóm bạn, đây thường là "người thủ lĩnh" tổ chức trò chơi. Các em có tinh thần cạnh tranh mạnh, không muốn thua kém ai. Nhưng chính vì quá hiếu thắng nên trẻ "màu vàng" cũng dễ bốc đồng, cáu gắt, thậm chí khó chấp nhận thua cuộc.

Với những đứa trẻ này, cha mẹ cần giúp con học cách quản lý cảm xúc. Cha mẹ có thể dùng trò chơi đóng vai để trẻ luyện tập cách ứng xử khi gặp mâu thuẫn, từ đó biết tôn trọng cảm xúc của người khác.

Cha mẹ lấy sổ ra ghi ngay: 4 nhóm MÀU SẮC đại diện cho tính cách trẻ, phải biết mới dạy đúng!- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

4. Trẻ "màu đỏ": Hoạt bát, sôi nổi nhưng dễ bừa bộn

Màu đỏ đại diện cho sự sôi nổi và dũng cảm. Trẻ "màu đỏ" thường thẳng thắn, cởi mở, rất thích sự náo nhiệt và luôn sẵn sàng bày tỏ bản thân. Các em đem lại cảm giác vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Tuy nhiên, mặt hạn chế của trẻ "màu đỏ" là dễ hấp tấp, thiếu kiên nhẫn, làm việc tùy hứng, ít tuân thủ nguyên tắc.

Cùng con xây dựng những "nguyên tắc rõ ràng" trong học tập và sinh hoạt là cách dạy phù hợp cho trẻ "màu đỏ". Khi trẻ quen với việc có quy định, các em sẽ dần biết tự điều chỉnh hành vi.

Mỗi đứa trẻ là một "màu sắc" khác nhau. Điều quan trọng nhất với cha mẹ không phải là ép con thay đổi bản chất, mà là thấu hiểu và đồng hành, để con được là chính mình nhưng cũng ngày một trưởng thành hơn.

