Cha qua đời do tai nạn để lại 3,9 tỷ đồng tiền bồi thường nhờ ông bà nội đứng tên tài khoản nhưng bị bòn rút hết: Tòa án phán người này phải đền tiền

Bi kịch gia đình

Vụ việc bắt đầu vào tháng 8 năm 2018, khi một gia đình nghèo ở huyện Thông Hứa, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) phải chịu mất mát to lớn khi người cha - trụ cột kinh tế chính của gia đình qua đời vì một tai nạn. Gia đình này có 3 đứa con, đứa nhỏ nhất còn chưa học xong tiểu học đã bị bỏ lại trong cảnh mồ côi. Để hỗ trợ gia đình, bên gây tai nạn đã bồi thường cho họ số tiền 1.120.000 NDT (khoảng 3,9 tỷ đồng). Đối với gia đình này, số tiền này chính là "cứu cánh", là hy vọng duy nhất giúp các con có một tương lai tươi sáng.

Sau đó, bố mẹ và vợ của nạn nhân quyết định phân chia khoản tiền này, giữ lại cho 3 đứa trẻ 720.000 tệ (2,5 tỷ đồng), để khi chúng trưởng thành sẽ sử dụng. Theo thỏa thuận, số tiền bồi thường do ông bà nội giữ, thẻ ngân hàng đứng tên ông nội, mật khẩu do người mẹ đặt. Thoạt nhìn, sự sắp xếp này có vẻ hợp lý và an toàn, nhưng nó lại tiềm ẩn những rủi ro lớn trong tương lai.

Ảnh minh họa

Sau năm 2018, ban đầu thỏa thuận này vẫn diễn ra suôn sẻ, ông bà nội vẫn giữ tiền cho các cháu. Tuy nhiên, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, ông nội và người chú cả lần lượt qua đời, chuỗi bảo quản tiền bị đứt gãy.

Vào thời điểm đó, bà nội Trương đã quyết định giao thẻ ngân hàng cho chú hai, ông Tống và vợ ông - bà Lại để họ bảo quản. Ban đầu, mọi người đều nghĩ rằng chú hai sẽ giúp các cháu giữ số tiền này, vì dù sao ông cũng là chú ruột trong nhà. Tuy nhiên, thực tế lại làm tất cả mọi người phải bàng hoàng.

Không rõ từ khi nào, hai vợ chồng ông Tống lại có được mật khẩu thẻ ngân hàng. Từ tháng 6/2019 đến tháng 11/2021, cặp vợ chồng này đã rút hết toàn bộ tiền trong thẻ.

Điều khiến mọi người càng bức xúc là sau cùng, họ lại từ chối hoàn trả số tiền đó. Khi 3 đứa nhỏ trưởng thành và phát hiện quyền lợi và tài sản của mình bị tổn hại nghiêm trọng. Không còn cách nào khác, người mẹ quyết định thực hiện bước đi quyết liệt nhất: kiện bà nội Trương và vợ chồng chú hai.

Phiên tòa và kết quả pháp lí

Trong phiên tòa tại Tòa án huyện Thông Hứa, mẹ của các em đã khẳng định rằng số tiền 720.000 tệ là khoản bồi thường cho 3 đứa con; chú hai cùng vợ, cũng như bà nội, không có lý do để tự ý sử dụng số tiền này. Tòa án cũng đã xác nhận rằng bất kỳ ai sử dụng tài sản của người khác đều phải có cơ sở pháp lý hợp pháp, và rõ ràng việc sử dụng số tiền này là đang chiếm đoạt tài sản.

Đối mặt với cáo buộc, vợ chồng chú hai Tống tỏ ra rất cứng rắn. Ban đầu, họ cố gắng biện minh, nói rằng số tiền này đã được mẹ của 3 cháu đồng ý cho họ sử dụng. Tuy nhiên, lời biện minh này hoàn toàn không có cơ sở, vì tất cả các thỏa thuận và điều khoản đều rõ ràng ghi nhận: số tiền này chỉ có thể dùng cho chi phí sinh hoạt của các con, bất kỳ mục đích nào khác đều là hành vi vi phạm quyền lợi.

Ảnh minh họa

Khi phiên tòa tiếp tục, nhiều chi tiết khác được tiết lộ. Không chỉ phớt lờ thỏa thuận, ông Tống và bà Lại còn sử dụng số tiền này vào những mục đích hoàn toàn không liên quan đến các cháu, như mua sắm hàng xa xỉ, trả nợ và các khoản chi tiêu khác. Hành vi này đã khiến người mẹ vô cùng tức giận, bà gần như không kiềm được nước mắt ngay tại phiên tòa.

Còn thái độ của bà nội Trương lại càng khiến người ta cảm thấy lạnh lòng. Là người lớn trong gia đình, lẽ ra bà phải nghĩ đến tương lai của các cháu, nhưng thay vì ngăn cản hành động của vợ chồng chú hai, bà lại giúp họ che giấu sự thật. Người mẹ cho biết, bà từng rất tin tưởng bà nội, nhưng giờ bà vô cùng thất vọng.

Khi phiên tòa bước vào giai đoạn quan trọng, tòa án đã tiến hành xem xét kỹ lưỡng tất cả các bằng chứng, bao gồm thỏa thuận bồi thường, sao kê ngân hàng và lời khai của các nhân chứng. Các bằng chứng cho thấy, từ tháng 6/2019 đến tháng 11/2021, vợ chồng ông Tống đã rút tổng cộng 720.000 tệ, và số tiền này không hề được chi cho bất kỳ nhu cầu nào của các cháu.

Trước tòa, lời biện minh của vợ chồng ông Tống trở nên yếu ớt và thiếu thuyết phục. Họ cố gắng biện hộ bằng cách cho rằng đó chỉ là "mâu thuẫn nội bộ trong gia đình" để che đậy hành vi vi phạm pháp luật của mình, nhưng tòa án không chấp nhận lý do này. Chủ tọa phiên tòa thẳng thắn nói rằng, thỏa thuận trong gia đình không thể vượt lên trên pháp luật, và càng không thể trở thành lý do để xâm phạm tài sản của trẻ em chưa đủ tuổi.

Khi bản án của tòa án được công bố, vợ chồng ông Tống và bà nội Trương bị tuyên án phải hoàn trả lại số tiền 720000 tệ. Đây là một chiến thắng công lý cho ba đứa trẻ, đồng thời cũng là lời cảnh tỉnh cho những ai có ý định chiếm đoạt tài sản của trẻ em. Tuy nhiên, mặc dù số tiền có thể được lấy lại, nhưng tình thân đã một lần tan vỡ, và sẽ không bao giờ có thể khôi phục lại được.

Cô Lý cho biết, cô sẽ nỗ lực làm việc hơn nữa để tạo ra một môi trường sống ổn định cho các con.

Theo Baidu