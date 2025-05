Chậm bàn giao nhà ở xã hội, cư dân Golden City kêu cứu

Dự án Nhà ở xã hội Golden City do Công ty CP Dịch vụ và Thương mại Đông Á làm chủ đầu tư. Khi thông báo tiếp nhận hồ sơ mua nhà và ký hợp đồng mua bán căn hộ, chủ đầu tư cam kết bàn giao nhà vào quý 1/2024.

Thế nhưng, theo phản ánh của những người mua nhà tại dự án trên, đến nay dự án vẫn xây dựng dang dở, thậm chí còn vắng công nhân thi công. Cư dân đã nhiều lần kiến nghị chủ đầu tư, nhưng chỉ nhận về sự im lặng và không đưa ra cam kết khi nào sẽ bàn giao nhà. “Chúng tôi quá mệt mỏi, kiệt quệ, không thể tiếp tục chờ đợi phó mặc cho chủ đầu tư trì trệ”, một cư dân bức xúc.

Chung cư nhà ở xã hội Golden City toạ lạc phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Dù ban đầu cam kết bàn giao nhà vào quý 1/2024, sau đó nhiều lần chủ đầu tư tiếp tục thông báo với người mua nhà lùi tiến độ, và mới nhất tới quý 1/2025. Tuy nhiên, các mốc cam kết của chủ đầu tư dần trôi qua, nhưng nhà vẫn chưa xong để bàn giao cho người mua.

Trong khi đó, người mua cho rằng, họ phải "oằn mình" gánh thêm chi phí thuê nhà, lãi ngân hàng , sống trong cảnh bấp bênh, không biết đến bao giờ mới có thể an cư.

Trong đơn kiến nghị, cư dân Golden City khẩn thiết đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh An Giang trực tiếp xuống kiểm tra thực tế dự án để tận mắt chứng kiến tình trạng đình trệ, chậm tiến độ, chủ đầu tư vi phạm cam kết, hợp đồng. Người mua nhà còn mong muốn chính quyền tham gia đối thoại với cư dân và chủ đầu tư, để làm rõ trách nhiệm chủ đầu tư, có biện pháp bảo vệ quyền lợi cho người thu nhập thấp.

Người mua nhà cũng kiến nghị chủ đầu tư phải bồi thường thiệt hại do chậm bàn giao nhà, như tiền thuê nhà trong thời gian dự án chậm tiến độ, lãi vay ngân hàng, phạt hợp đồng...

Người dân cũng đề nghị chính quyền tiến hành thanh tra toàn diện dự án, buộc chủ đầu tư minh bạch tiến độ và cam kết thời điểm bàn giao cụ thể.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, từ ngày 14/3/2025, doanh nghiệp đã nộp hồ sơ nghiệm thu hoàn thành công trình lên Sở Xây dựng An Giang. Dự án được chấp thuận nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy, một số tồn tại đã được khắc phục, đơn vị kiểm định xây dựng cũng cấp xác nhận.

Tuy nhiên, do tiến độ dự án kéo dài đến hết quý 1/2025, chậm so với quyết định phê duyệt dự án, nên Sở Xây dựng vẫn chưa ban hành văn bản chấp thuận nghiệm thu hoàn thành.

Một lý do khiến dự án Nhà ở xã hội Golden City bị chậm tiến độ, theo chủ đầu tư, do tuyến đường (N15), kết nối trực tiếp với 2 tòa chung cư vẫn chưa giải phóng xong mặt bằng . Điều này do một số hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng chưa đồng thuận phương án di dời, khiến việc triển khai tuyến đường rơi vào bế tắc.

Việc này khiến toàn bộ hạ tầng kỹ thuật của khu chung cư chưa đủ điều kiện nghiệm thu, kéo theo việc bàn giao nhà cho hơn 500 hộ đã mua bị trì hoãn.

Xây không đúng giấy phép

Liên quan nghiệm thu Dự án Nhà ở xã hội Golden City, Sở Xây dựng An Giang cho biết, đã yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương khắc phục những tồn tại của dự án để hoàn tất hồ sơ nghiệm thu theo quy định. Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở sẽ xem xét và ban hành văn bản chấp thuận nghiệm thu.

Sở Xây dựng An Giang cho rằng, qua kiểm tra nghiệm thu 2 tòa chung cư của Dự án nhà ở xã hội Golden City, sở này phát hiện giấy phép xây dựng tầng 1 tòa T4 chỉ có 30 căn hộ, nhưng thực tế chủ đầu tư đã xây dựng 34 căn, vượt 4 căn so với giấy phép , làm tăng số căn hộ dự án so với giấy phép.

Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư rà soát, điều chỉnh giấy phép xây dựng để phù hợp với thực tế, làm cơ sở xem xét nghiệm thu hoàn thành dự án. Về điều kiện bàn giao nhà, Sở Xây dựng khẳng định không yêu cầu nghiệm thu toàn bộ hệ thống đường xung quanh, nhưng doanh nghiệp phải tuân thủ đúng tiến độ và cam kết phê duyệt. Đặc biệt, tuyến đường N15 - điều kiện để bàn giao 2 tòa nhà cần được hoàn thiện đúng cam kết của chủ đầu tư.

Về điều chỉnh chủ trương đầu tư, do dự án đã hết thời hạn thực hiện từ ngày 1/4/2025, Sở Tài chính đang lấy ý kiến các đơn vị liên quan để xem xét đề xuất UBND tỉnh gia hạn đến hết quý 4/2030.