Chậm cháy – Chống cháy lan: Giải pháp giảm thiểu rủi ro cháy nổ từ hệ thống điện

Sử dụng dây điện đạt chuẩn chậm cháy, chống cháy lan ngay từ khâu thiết kế và thi công được xem là giải pháp tối ưu xây dựng lá chắn an toàn hệ thống điện.

Theo báo cáo của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an) cho biết: 6 tháng đầu năm 2025, toàn quốc xảy ra 1.710 vụ cháy. Cháy chủ yếu tập trung ở địa bàn thành thị và xảy ra ở một số địa phương có tốc độ phát triển kinh tế và đô thị hóa nhanh, nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh. Nguyên nhân chủ yếu xảy ra cháy là do sự cố hệ thống thiết bị điện chiếm 74,6%, tiếp theo là do sơ suất, bất cẩn trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt chiếm (18,5%).

Không ít trường hợp, dây dẫn điện kém chất lượng chính là nguồn lây lan cháy, khiến đám cháy lan nhanh qua trần, tường và các tuyến ống kỹ thuật. Để giảm thiểu rủi ro này, các chuyên gia khuyến cáo nên sử dụng dây điện đạt tiêu chuẩn: "chậm cháy, chống cháy lan" và "chống cháy" - hai đặc tính kỹ thuật quan trọng nhưng thường bị đánh đồng hoặc bỏ qua. Mỗi đặc tính này có một vai trò riêng, phục vụ cho từng cấp độ bảo vệ khác nhau:

Chậm cháy, chống cháy lan

Là khả năng khó bắt lửa, ngăn ngọn lửa cháy lan rộng theo bó cáp ra nhiều khu vực khác của công trình.

Mức độ thông dụng: Dây cáp điện thông dụng được thiết kế với khả năng khó bắt lửa và tự tắt khi sợi cáp đó bắt lửa.

Mức độ chuyên dụng: Dòng dây cáp điện "/FRT" (Flame Retardant) có khả năng khó bắt lửa; ngăn lửa cháy lan trên bó cáp nhiều cáp - không cho lửa lan rộng ra nhiều khu vực của công trình.

Chống cháy (/FR)

Là khả năng duy trì dòng điện (không bị ngắt) cho các hệ thống điện cứu hộ, cứu nạn & phòng cháy chữa cháy quan trọng khi xảy ra hỏa hoạn - một yêu cầu bắt buộc trong nhiều công trình đòi hỏi tiêu chuẩn an toàn cao. Loại dây này là yêu cầu bắt buộc trong các hệ thống kỹ thuật khẩn cấp như:

Đèn chiếu sáng thoát hiểm

Hệ thống báo cháy tự động

Máy bơm nước PCCC

Thông gió khẩn cấp, điều áp thang bộ, v.v.

Nhờ khả năng duy trì dòng điện ổn định trong lửa, dây điện chống cháy đóng vai trò bảo toàn hoạt động sống còn của các hệ thống cứu hộ – cứu nạn, tạo điều kiện cho việc sơ tán người và triển khai lực lượng chữa cháy trong thời gian vàng.

Trong bối cảnh số lượng vụ cháy do sự cố điện ngày càng tăng, việc lựa chọn đúng loại dây cáp điện trở thành yếu tố then chốt để giảm thiểu thiệt hại.

LF và LSHF – Dòng dây "chậm cháy, chống cháy lan" của CADIVI

Hiện nay, toàn bộ sản phẩm dây và cáp điện CADIVI thông dụng đều có tính năng "chậm cháy, chống cháy lan", đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn quốc gia và quốc tế.

Dây LF - Dây điện không chì: không phát thải kim loại nặng, thân thiện và giảm ô nhiễm môi trường, an toàn với sức khỏe, phù hợp đa dạng công trình nhà dân, trường học, bệnh viện

Dây LSHF: Dây cáp điện chậm cháy, chống cháy lan, ít khói, không halogen, không sinh khí độc khi xảy ra sự cố, giảm thiểu rủi ro cho con người và thiết bị.

Thí nghiệm so sánh tính năng chậm cháy, chống cháy lan trên dây LSHF và dây thường kém chất lượng.

Cả hai sản phẩm này đều được đạt chứng nhận Singapore Green Building Product (SGBP): chứng nhận uy tín do Hội đồng Công trình Xanh Singapore (SGBC – Singapore Green Building Council) cấp, nhằm công nhận các sản phẩm xây dựng thân thiện với môi trường, có đóng góp tích cực cho các công trình xanh, được sử dụng tại nhiều cao ốc, bệnh viện, trường học và khu dân cư.

Nhiều chủ thầu và thợ điện dân dụng hiện nay ưu tiên lựa chọn dòng sản phẩm dây điện thân thiện với môi trường LF & LSHF của CADIVI

Theo đại diện CADIVI, dòng sản phẩm dây điện không chì LF và dây cáp điện chậm cháy, ít khói, không halogen LSHF của CADIVI được thiết kế với khả năng hoạt động ổn định, cách điện vững chắc, hạn chế mềm chảy hay biến dạng dẫn đến chạm chập. Đặc biệt với dòng dây cáp điện LSHF - dây có khả năng chậm cháy, chống cháy lan, ít khói, không halogen - phù hợp với công trình yêu cầu cao về an toàn.

Các chuyên gia PCCC nhấn mạnh: thói quen chọn dây điện rẻ tiền, không rõ nguồn gốc đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Khi xây mới hoặc sửa chữa hệ thống điện, người dân và chủ đầu tư cần yêu cầu đơn vị thi công sử dụng dây "chậm cháy, chống cháy lan". Một sợi dây chất lượng cao có thể ngăn ngừa một thảm họa. Đầu tư đúng ngay từ khâu lựa chọn dây dẫn cũng là giải pháp bảo vệ gia đình và công trình trước rủi ro cháy nổ.

Hội tụ những tính năng vượt trội, mỗi sản phẩm của CADIVI là một lớp bảo vệ vững chắc cho tổ ấm và công trình bền vững.

Tất cả sản phẩm của CADIVI đều được sản xuất trực tiếp tại hệ thống nhà máy hiện đại, nơi từng công đoạn từ chọn lọc nguyên vật liệu đến khâu hoàn thiện cuối cùng đều được kiểm soát nghiêm ngặt theo chuẩn mực quốc tế. Mỗi mét dây, cuộn cáp trước khi xuất xưởng đều phải trải qua quy trình kiểm định khắt khe về độ bền cơ học, khả năng dẫn điện, chịu nhiệt và độ an toàn tuyệt đối trong sử dụng.

Tất cả sản phẩm của CADIVI đều được sản xuất trực tiếp tại hệ thống nhà máy hiện đại.

Với CADIVI, chất lượng không phải là tuyên bố mà là nguyên tắc vận hành. Sản phẩm thật, chất lượng thật, an toàn thật – đó là lời hứa được bảo chứng bằng công nghệ, kiểm định và trách nhiệm thương hiệu.