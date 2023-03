Chăm chỉ tập thể dục, người đàn ông 50 tuổi vẫn bị nhồi máu não, liệt chân tay vĩnh viễn: Nguyên nhân đến từ 3 loại gia vị này trong bữa cơm

Ông Vương (Trung Quốc) năm nay mới ngoài 50 tuổi. Sau khi nghỉ hưu, hằng ngày ông dành thời gian rèn luyện thể thao như đi bộ, tập võ Thái cực quyền giúp cơ thể khoẻ mạnh, tinh thần phấn chấn.

Nhưng cách đây không lâu, ông Vương bắt đầu thấy chóng mặt, buồn nôn, tay chân tê bì, co giật. Trước những triệu chứng bất thường, ông đã nhanh chóng vào viện chụp chiếu CT vùng đầu. Bác sĩ chẩn đoán ông Vương bị nhồi máu não.

Nghe vậy, ông Vương lấy làm ngạc nhiên. Hằng ngày, ông đều duy trì lối sống lành mạnh: Không thức khuya, dậy sớm tập thể dục,… Hơn nữa, ông cũng khám sức khoẻ định kỳ và không phát hiện ra dấu hiệu bất thường. Vậy tại sao ông có thể bị nhồi máu não?

Theo các bác sĩ, nguyên nhân của bệnh này phần lớn đến từ chế độ ăn uống của người bệnh. Lúc này, ông mới nhận ra bản thân thường xuyên ăn đồ ăn chứa nhiều dầu mỡ, đặc biệt ông rất thích món thịt kho tàu cho nhiều đường.

Nhồi máu não – Cái chết cận kề nếu không sớm thay đổi lối sống

Nhồi máu não là một quá trình bệnh lý làm giảm lưu lượng tuần hoàn tới một vùng của não do hẹp, tắc mạch máu não hoặc do hạ đường huyết. Thiếu máu não là tình trạng một phần não bị ngừng cung cấp máu. Nếu sự thiếu cung cấp máu không được khắc phục hoặc kéo dài thì phần não đó sẽ bị hoại tử do thiếu oxy và glucose. Vùng não bị hoại tử do thiếu sự cung cấp máu này gọi là nhồi máu não.

Zhang Zeyuan - Bác sĩ tại khoa Thần kinh (Bệnh viện Bắc Kinh) cho biết đột quỵ do thiếu máu cục bộ cấp tính (nhồi máu não cấp tính) là loại đột quỵ phổ biến nhất. Nó chiếm khoảng 69,6% đến 70,8% tổng số ca đột quỵ, phổ biến hơn ở người trung niên, người cao tuổi từ 45 – 70 tuổi. Nhồi máu não xảy ra sẽ gây những tổn thương không hồi phục cho não, ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của bệnh nhân.

Do được phát hiện muộn nên ông Vương đã bỏ lỡ thời điểm vàng để dùng thuốc tan huyết khối. Ông đã phải tiến hành mổ sọ khẩn cấp, để lại di chứng liệt tay chân, chỉ có thể di chuyển bằng xe lăn. Từ đó, ông Vương không dám ăn uống ăn uống bừa bãi, chú trọng đến khẩu phần mỗi ngày.

Điều này cũng dạy cho Lão Vương một bài học lớn, sau này không được ăn uống bừa bãi.

Vì thường xuyên ăn đồ chứa nhiều dầu mỡ và đường đã khiến ông Vương bị nhồi máu não

3 loại gia vị trong gian bếp ẩn chứa hiểm họa khôn lường nếu lạm dụng

Bác sĩ Zhang Zeyuan cũng chỉ ra nguyên nhân khiến ông Vương bị nhồi máu não đó là tiêu thụ quá nhiều 3 loại gia vị này. Đây đều là thói quen ăn uống tai hại mà nhiều người mắc phải.

Dầu, muối, đường là 3 gia vị chính trong bữa ăn hằng ngày. Bổ sung chúng một cách vừa đủ giúp tăng hương vị thơm ngon cho món ăn. Đồng thời cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể con người. Nhưng điều gì cũng cần có chừng mực. Nếu chúng ta bổ sung quá nhiều sẽ tăng nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp và nhồi máu não.

1. Ăn quá nhiều dầu

Người trẻ thường thích ăn đồ chiên rán, người trung niên thích đồ nhiều dầu mỡ như các món xào và kho. Đây là thói quen xấu, gây hại cho cơ thể.

Ông Lu Yongnan – Phó trưởng khoa Tim mạch (bệnh viện Nhân dân thuộc Đại học Vũ Hán) cho biết, chế độ ăn nhiều chất béo có thể gây khó tiêu, béo phì. Đồng thời, nó khiến máu trong cơ thể tăng hàm lượng chất béo. Lâu ngày sẽ lắng đọng và hình thành các mảng xơ mỡ trên thành mạch máu, thúc đẩy nhồi máu não xảy ra.

2. Ăn quá nhiều đường

Sau khi cơ thể con người tiêu thụ một lượng đường lớn có thể bị gan nhiễm mỡ. Lúc này, gan sẽ thải ra một lượng lớn lipid trong máu, dẫn đến tình trạng mỡ máu tăng cao. Rối loạn lipid máu là yếu tố gây nên nhồi máu não, sẽ làm nặng thêm tình trạng xơ xứng động mạch.

Chính vì thếm bạn cần chú trọng cân bằng lượng đường tiếp nạp hằng ngày. Không nên ăn nhiều bánh ngọt, trà sữa, nước giải khát,… Những người nghiện đồ ngọt nên giảm bớt lượng đường tiêu thụ.

Sau khi cơ thể con người tiêu thụ một lượng đường lớn có thể bị gan nhiễm mỡ

3. Ăn quá nhiều muối

Ăn quá nhiều muối sẽ ảnh hưởng đến huyết áp. Thói quen ăn uống này nếu không điều chỉnh kịp thời có thể gây tắc nghẽn máu não, lâu ngày sẽ dẫn đến nhồi máu não. Đặc biệt, một số người rất thích ăn các loại rau dưa muối. Món ăn này không chỉ dễ gây ung thư mà còn có thể dẫn đến nhồi máu não.

Ngoài việc giảm lượng tiêu thụ 3 loại gia vị trên trong bữa cơm, bạn cũng nên chú ý không uống rượu. Rượu có thể kích thích tổn thương mô nội thành mạch máu, dẫn đến thành mạch máu không đồng đều, máu lưu thông kém. Hơn nữa, nếu huyết áp tăng cao, hưng phấn quá mức trong khi uống rượu cũng có thể gây nhồi máu não cấp tính.

Nếu xuất hiện 3 dấu hiệu bất thường này, cơ thể đang cảnh báo bạn

Giáo sư Zhao Jing - Giám đốc khoa Thần kinh (Bệnh viện trực thuộc Đại học Phúc Đán) cho biết, tỷ lệ tử vong do nhồi máu não ở Trung Quốc cao gấp khoảng 4 lần so với châu Âu và Hoa Kỳ. Vào năm 2020 có 3,4 triệu ca đột quỵ mới, chủ yếu ở bệnh nhân trên 40 tuổi và 2,3 triệu người chết vì đột quỵ.

Nhồi máu não trở thành nguyên nhân gây tử vong. Sau khi xảy ra nhồi máu não, chúng ta chỉ có từ 3 - 4,5 giờ để cứu chữa, đây được gọi là thời gian "vàng". Nếu phát hiện kịp thời những dấu hiệu bất thường và đến cơ sở y tế có thể ngăn chặn hậu quả của nhồi máu mở rộng. Nhờ đó, tỷ lệ sống sót sẽ tăng lên rất nhiều. Vậy, dấu hiệu nhận biết bệnh nhồi máu não là gì?

1. Đau đầu, chóng mặt

Nhiều người trước khi phát bệnh sẽ có các biểu hiện như đau đầu, chóng mặt thậm chí buồn nôn, chảy máu mũi,… Nguyên nhân có thể do phù nề cục bộ sau nhồi máu não dẫn đến tăng áp lực hộp sọ, dẫn đến đau đầu.

2. Mắt mờ, không nhìn thấy gì

Nếu bạn đột nhiên không nhìn rõ trong khoảng thời gian ngắn thì đây chính là dấu hiệu của nhồi máu não. Tình trạng này dễ nhầm với chứng viễn thị hoặc khi mắt phải nhìn màn hình máy tính, điện thoại quá nhiều.

Ngoài ra, một số người còn thấy hoa mắt, không nhìn thấy thứ gì trong vài giây. Đây chính là dấu hiệu nhận biết của nhồi máu não.

3. Tê tay chân

Nếu bạn thức dậy và phát hiện những bất thường như không thể cử động các bộ phận trên cơ thể, không kiểm soát được tay chân thì nên sớm đến bệnh viện kiểm tra.

Đời người chỉ có một lần, xin bạn đừng xem thường! Để phòng ngừa nhồi máu não, trước hết bạn phải có ý thức và tích cực từ bỏ các thói quen ăn uống, sinh hoạt không tốt. Hãy hạn chế ăn các thức ăn, đồ uống nhiều calo, hút thuốc, uống rượu và thức khuya. Bên cạnh đó, bạn cần duy trì chế độ làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, duy trì tập thể dục thường xuyên, tập ăn nhạt.

Nhiều người hiểu lầm rằng nhồi máu não thường gặp ở người già. Nhưng thực tế, người trẻ tuổi cũng có thể bị nhồi máu não. Vì thế, dù ở lứa tuổi nào thì việc phòng ngừa nhồi máu não cũng là điều hết sức cần thiết. Hãy nhớ rằng, bạn chỉ sống một lần và bạn không thể lặp lại điều đó.