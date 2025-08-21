Chạm đến cảm xúc thăng hoa với phong cách sống ven hồ đẳng cấp

Trải nghiệm sống "nghỉ dưỡng mỗi ngày" ngay giữa lòng Hải Phòng

Lakeside Garden không đơn thuần là một dự án căn hộ cao cấp, mà là nơi khởi nguồn cho một lối sống mới – nơi thiên nhiên và con người hòa quyện trong sự thư thái, nhẹ nhàng và tĩnh tại.

Tọa lạc tại vị trí đắc địa ngay sát hồ Phương Lưu – lá phổi xanh quý giá giữa lòng thành phố, mỗi căn hộ tầng thấp tại Lakeside Garden mở ra một không gian sống trong lành, ngập tràn ánh sáng tự nhiên và cây xanh bao quanh.

Mỗi sáng, cư dân Lakeside Garden thức dậy trong một căn phòng đầy nắng, mở rèm là thấy mặt hồ lặng sóng trước mắt. Chỉ cần vài bước chân, họ đã có thể chạm đến cung đường đi bộ ven hồ rợp bóng cây. Đó là trải nghiệm sống thường nhật nơi đây – nơi không chỉ có khung cảnh đẹp như tranh, mà còn nâng niu cảm xúc và sức khỏe con người một cách sâu sắc.

Toàn cảnh dự án - nơi giao thoa giữa thiên nhiên trong lành và nhịp sống năng động tại trung tâm Hải Phòng

Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, việc tiếp xúc thường xuyên với không gian xanh như mặt nước, cây cối, bầu không khí trong lành mang lại lợi ích cho sức khỏe thể chất và tinh thần cho con người. Sống tại Lakeside Garden, những lợi ích này không còn là lý thuyết xa vời mà đã trở thành trải nghiệm thực tế. Mặt nước và mảng xanh bao phủ dự án, giúp nhiệt độ trung bình duy trì thấp hơn so với khu vực trung tâm. Chất lượng không khí luôn ở mức cao, đem lại môi trường sống trong lành, thư thái và giàu năng lượng tích cực.

Khuôn viên rộng thoáng, xanh mát với lối đi dạo rợp bóng cây xanh – tạo nên không gian sống thư thái và gần gũi với thiên nhiên tại Lakeside Garden

Dự án được quy hoạch với mật độ xây dựng thấp, ưu tiên diện tích cho công viên, vườn thiền, lối dạo bộ, sân chơi trẻ em, hồ bơi ngoài trời và hàng loạt tiện ích nội khu xanh mát khác. Tất cả đều được kết nối thông minh, tạo nên một hệ sinh thái sống khép kín, nơi cư dân có thể gặp gỡ, giao lưu và xây dựng cộng đồng gắn kết, tìm thấy sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Đầu tư cho cuộc sống – đầu tư cho tương lai

Lakeside Garden là sản phẩm tâm huyết do Tổng Công ty 319 – Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư và thi công, bảo chứng bởi uy tín trong chất lượng xây dựng cùng vật liệu nhập khẩu cao cấp. Mỗi căn hộ đều được thiết kế hiện đại, sang trọng, chỉn chu trong từng chi tiết, từ không gian mở đón nắng ấm và gió trời đến tiện ích công năng bên trong.

Không chỉ là nơi cư trú lý tưởng, Lakeside Garden còn là một khoản đầu tư thông minh khi giá trị bất động sản ven hồ luôn sở hữu tiềm năng gia tăng mạnh mẽ theo thời gian. Với vị trí thuận tiện kết nối đến các bệnh viện, trường học, trung tâm mua sắm và các trục giao thông chính, dự án đáp ứng toàn diện nhu cầu sống hiện đại của mọi gia đình.

Tiện ích nội khu dự án Lakeside Garden

Giữa nhịp sống đô thị ngày càng hối hả, Lakeside Garden hiện lên như một chốn về bình yên, nơi mỗi sáng bắt đầu bằng bước chân an yên bên hồ, mỗi khoảnh khắc sống đều thăng hoa cùng thiên nhiên trong lành.

Không chỉ là nơi an cư, dự án thể hiện một tuyên ngôn về phong cách sống xanh, văn minh và đầy cảm hứng, nơi giá trị sống bền vững song hành cùng chuẩn mực sống hiện đại. Lakeside Garden không vẽ nên viễn cảnh xa vời, mà trao gửi một trải nghiệm sống chất lượng, xứng tầm cho những chủ nhân tinh hoa.