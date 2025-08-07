Chạm đỉnh sống tinh hoa ngay trung tâm phố Cảng với The Zenith Hải Phòng

Hải Phòng đang chứng kiến sự gia tăng dân số cơ học do làn sóng lao động nhập cư từ các khu công nghiệp (KCN) và chuyên gia nước ngoài. Với 15 KCN lớn và tỷ lệ lấp đầy hơn 82%, nhu cầu nhà ở, đặc biệt là phân khúc căn hộ, tăng mạnh. Các gia đình trẻ, tầng lớp trung lưu, doanh nhân thành đạt, chuyên gia nước ngoài … tại thành phố cảng ngày càng ưa chuộng không gian sống hiện đại với các tiện ích tích hợp như khu thương mại, trường học, công viên ngay tại khu phức hợp.

Thấu hiểu nhu cầu đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất Động Sản HP cùng Đơn vị phát triển kinh doanh - Công ty Cổ Phần bất động sản EximRS đã tiên phong kiến tạo tổ hợp căn hộ cao cấp The Zenith Hải Phòng với tiện ích tích hợp "tất cả trong 1" theo mô hình trải nghiệm đa tầng độc đáo ngay trung tâm thành phố Cảng.

Với số lượng giới hạn, chỉ 508 căn hộ độc bản, The Zenith Hải Phòng mang đến không gian sống đẳng cấp cùng những "đặc quyền" trải nghiệm đỉnh cao dành cho cư dân. Các căn hộ được thiết kế tối ưu, với diện tích từ 42,8m² đến 118,5m², đa dạng loại hình sản phẩm: căn hộ 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ, 2 phòng ngủ +1, 3 phòng ngủ cho đến các sản phẩm đặc biệt như Dual Key và Duplex.

Thiên đường tiện ích đẳng cấp "all-in-one" tại Kiến An Hải Phòng

Điểm nhấn tạo nên giá trị vượt trội của The Zenith Hải Phòng chính là hệ sinh thái tiện ích nội khu với thiết kế thời thượng. Trái tim của dự án là hồ bơi Zenith điện phân muối tại tầng 3 với công nghệ hiện đại, mang đến trải nghiệm thư giãn trong lành. Không gian xung quanh hồ bơi được bố trí các khu vực nghỉ dưỡng với view panorama hướng mắt ra tầm view sống đỉnh, tạo nên khung cảnh lãng mạn đặc biệt vào mỗi chiều hoàng hôn.

Hệ thống công viên xanh đa tầng là một trong những điểm độc đáo nhất của dự án. Zenith Garden tại tầng 1 với thiết kế cảnh quan nhiệt đới, Green Lounge tại tầng 3 kết hợp không gian thư giãn và vườn treo, cùng với khu vườn nghỉ dưỡng trên tầng thượng tạo nên một hệ sinh thái xanh hoàn chỉnh. Mỗi tầng công viên đều có chủ đề riêng biệt, từ không gian thiền định yên tĩnh đến khu vực hoạt động năng động, đáp ứng mọi nhu cầu thư giãn của cư dân.

Tiện ích giải trí và thể thao tại The Zenith Hải Phòng cũng được đầu tư bài bản với phòng gym hiện đại, spa và sauna, sân thể thao đa năng, khu vui chơi trẻ em Zenith Playground cả trong nhà và ngoài trời. Đặc biệt, dự án còn có những tiện ích độc đáo như không gian co-working, livestream zone phục vụ xu hướng làm việc hiện đại, wine & cigar lounge dành cho những buổi họp mặt sang trọng.

The Zenith Hải Phòng còn mang đến cho cư dân một thiên đường mua sắm với 2 tầng thương mại dịch vụ ngay tại khu phức hợp! Chỉ 1 phút di chuyển xuống dưới chân toà tháp, hàng loạt tiện ích hiện đại sẵn sàng phục vụ cộng đồng cư dân: từ mua sắm, giải trí, ăn uống, cafe hay spa, làm đẹp … đang chờ bạn trải nghiệm.

Hệ thống Face ID thang máy thông minh mang đến sự an tâm tuyệt đối cho cư dân The Zenith Hải Phòng

Không chỉ chú trọng vào không gian tiện ích, tại The Zenith Hải Phòng còn mang đến trải nghiệm an cư rực rỡ cho mỗi cư dân. Dự án ghi điểm với chất lượng bàn giao cao cấp, tất cả trang thiết bị và nội thất bàn giao đều đến từ các thương hiệu danh tiếng: thiết bị vệ sinh sang trọng, điều hòa âm trần, hệ thống nước nóng tại từng vòi theo tiêu chuẩn quốc tế. Đặc biệt, không gian cộng đồng cũng được chủ đầu tư chăm chút với sảnh đón sang trọng, bãi đỗ xe thông minh, thang máy cư dân được trang bị hệ thống Face ID tiên tiến, tạo nên trải nghiệm sống liền mạch, hiện đại và đảm bảo an ninh tuyệt đối.

Đặc quyền ưu đãi dành cho các cư dân tiên phong tại The Zenith Hải Phòng

Đồng hành cùng những cư dân tiên phong trên hành trình sở hữu chuẩn sống đỉnh cao tại Kiến An – Hải Phòng, chủ đầu tư và đơn vị phát triển kinh doanh đã đồng hành cùng các ngân hàng uy tín triển khai chính sách bán hàng vô cùng hấp dẫn trong giai đoạn đầu ra mắt. Một trong những điểm nổi bật của chính sách bán hàng là phương thức thanh toán linh hoạt, phù hợp với nhiều nhóm khách hàng.

The Zenith Hải Phòng có mức giá chỉ từ 2,3 tỷ/ căn 2PN/ 2WC, đã bao gồm VAT

Theo đó, dự án có mức giá bán từ 2,3 tỷ/ căn 2PN/ 2WC, đã bao gồm VAT. Khi khách hàng thanh toán theo tiến độ thường hoặc thanh toán sớm được chiết khấu ngay 6,5%, và trong trường hợp thanh toán trước hạn, sẽ được chiết khấu thêm theo công thức dòng tiền với lãi suất quy đổi 11%/năm.

Bên cạnh đó, với sự đồng hành từ ngân hàng VPBank, khách hàng sẽ được hỗ trợ vay tối đa 70% giá trị căn hộ, được hỗ trợ lãi suất 0% trong 18 tháng và được ân hạn nợ gốc đến 18 tháng. Đặc biệt, với gói vay ưu đãi từ ngân hàng VietinBank, khách hàng không chỉ được hỗ trợ vay đến 70% giá trị căn hộ với lãi suất ưu đãi 0% trong 18 tháng, mà còn được chiết khấu thêm 1,5% trên giá bán đã bao gồm VAT và phí bảo trì, đồng thời được ân hạn nợ gốc lên đến 24 tháng hoặc tối đa 36 tháng nếu dưới 35 tuổi.

Với chính sách thanh toán và hỗ trợ tài chính cực hấp dẫn, The Zenith Hải Phòng mở ra cơ hội sở hữu căn hộ cao cấp với áp lực tài chính ban đầu tối thiểu – là lựa chọn lý tưởng cho thế hệ trẻ hiện đại, gia đình trẻ cùng các chuyên gia đang tìm kiếm chốn an cư và đầu tư tại ngay tại trung tâm TP Cảng.